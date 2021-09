Walid Fayyad est le nouveau ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques du gouvernement Mikati III nommé le 10 septembre 2021.

Il est titulaire de plusieurs diplômes d’universités américaines et françaises, notamment : un certificat en outils électroniques de l’Université du Massachusetts en 2000, et un « Master » of Science in Civil et Génie de l’Environnement du Massachusetts Institute of Technology en 1997, Et un “diplôme” d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique française en 1995, et un “diplôme” d’ingénieur en art et industries de l’Ecole CWentrale – Paris en 1995.

Il est l’actuel directeur général Moyen-Orient et Afrique du Nord au sein du cabinet de conseil International Partners in Performance depuis 2019.

Walid Fayyad était précédemment le vice-président exécutif de Booz Allen Hamilton et membre fondateur de MENA Business.

Au titre de consultant, il a collaboré avec le cabinet de stratégie Mckenzy dans de multiples secteurs dont l’énergie et l’environnement.

