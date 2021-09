Amin Salam est le nouveau ministre de l’économie du gouvernement Mikati III. Son nom a fait l’objet d’un accord entre la présidence de la république, le général Michel Aoun, qui a finalement accepté de renoncer à ce poste clé dans le cadre des prochaines négociations avec le Fonds Monétaire International contre le ministère des affaires sociales.

Amin Salam – avocat et économiste – figure ainsi comme étant le choix du premier ministre Najib Mikati.

Il est spécialisé dans le programme de gestion et de leadership de la Harvard Kennedy School, et en droit international et comparé de l’Université George Washington, titulaire d’un diplôme en droit de l’Université Al-Hikma et à oeuvré comme consultant en économie et développement social, gestion, leadership stratégique, affaires publiques et communications.

À ce titre, il a occupé le poste de vice-président de la Chambre de commerce nationale américano-arabe.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն