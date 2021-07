Le Président de Nawraj, le Dr Fouad Abou Nader, a exprimé ses remerciements au Directeur des Opérations de L’Œuvre d’Orient, M. Vincent Cayol, pour l’aide que l’association française apporte au Liban, au cours d’un entretien qui s’est tenu à Beyrouth ce 21 juillet.

Le Dr Fouad Abou Nader, Président de l’ONG Nawraj a rencontré la délégation de L’Œuvre d’Orient, de passage à Beyrouth, en la personne de M. Vincent Cayol, Directeur des Opérations, qui était accompagné pour l’occasion de M. Marc de Vergnette. Le but de cet entretien était, pour le Dr Abou Nader, d’exprimer officiellement sa gratitude à L’Œuvre d’Orient pour le financement de l’appareil d’échographie du Baskinta Medical Center, créé par ses soins dans la petite localité du Metn.

Le Dr Abou Nader a profité de cet échange pour remercier L’Œuvre d’Orient de son soutien indéfectible aux chrétiens du Moyen-Orient en général, et à ceux du Liban en particulier ; soutien renforcé depuis le début de la crise sans précédent qui frappe le pays du Cèdre. Le Président de Nawraj a tenu à saluer le travail effectué par l’association française, engagée aux côtés du Liban depuis 1856, et l’aide considérable qu’elle apporte notamment aux écoles libanaises, à l’heure où nombre de familles ne parviennent plus à payer les frais de scolarités de leurs enfants et où des établissements se trouvent en grande difficulté. Le Dr Abou Nader a par ailleurs informé M. Cayol que Nawraj a – pour sa part et en concertation avec le responsable des projets de L’Œuvre au Liban, M. Vincent Gelot –, apporté un complément à cette aide en assurant des fournitures scolaires et du matériel éducatif à une trentaine d’écoles semi-gratuites.

