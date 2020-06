Chers/chères compatriotes,

Suite à la fermeture liée au Coronavirus, la réouverture au public du Consulat général de France à Beyrouth aura lieu le 8 juin et s’accompagnera de nouvelles modalités d’accès à ses locaux.

Afin de permettre le respect des consignes de sécurité sanitaire, les nouvelles modalités d’accès au consulat sont les suivantes :

Sur rendez-vous uniquement

Tout usager doit se présenter muni d’un masque de protection et d’un stylo personnel

Modalités de prise de rendez-vous par service :

Le Service des passeports :

Vous pouvez dès à présent prendre un rendez-vous en ligne sur le site Internet du Consulat général de France à Beyrouth, rubrique « Services aux Français ». L’application « Rendez-vous » est à nouveau disponible.

Attention : Un rendez-vous = 1 personne, si quatre membres de la famille ont une demande de titre d’identité ou de voyage à déposer, il conviendra de prendre quatre rendez-vous.

Si vous ne parvenez pas à obtenir un rendez-vous en ligne et que vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes :

vous demandez un premier passeport pour un enfant mineur et vous devez voyager dans les prochains jours

la durée de validité de votre passeport ne vous permet pas de renouveler, avant son expiration, votre titre de séjour libanais auprès de la sûreté générale

la date de fin de validité de votre passeport est dépassée ou arrive à échéance avant le 31 juillet 2020

Vous pouvez solliciter un rendez-vous en priorité en nous appelant au 01 420 160 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h.

Votre demande sera prise en compte dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence de votre situation et des places disponibles.

Inscription au Registre – Certificat de changement de résidence :

Ces formalités peuvent s’accomplir en ligne depuis le site internet « service-public.fr »

Toutes les informations sont sur le site internet du consulat, à la rubrique « Services aux Français »

Le service de l’état civil :

Vous pouvez solliciter un rendez-vous en ligne sur le site internet du Consulat Général, rubrique état civil – prise de rendez-vous.

Pour nous contacter par mail : [email protected]

Le service des légalisations :

Vous pouvez solliciter un rendez-vous en nous appelant au 01 420 100 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h.

Le service social :

Vous pouvez solliciter un rendez-vous en nous appelant au 01 420 111 ou 01 420 122 du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 16h, ou en nous écrivant à l’adresse suivante : [email protected]

Le service des visas du Consulat Général de France à Beyrouth restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour nous contacter par mail : [email protected] .

La réponse téléphonique mise en place depuis le mois de mars dernier demeure à votre disposition pour toutes les questions liées au Covid-19 : quarantaine, vols pour la France, certificat de déplacement international…..

Un numéro de téléphone est à votre disposition : +961 1 420 100 (9h-13h et 14h-17h).

En dehors de ces horaires, vous pouvez appeler le numéro de permanence : +961 3 566 388.

Pour nous contacter par mail : [email protected]

Coordonnées

Adresse locale Consulat général de France à Beyrouth

Espace des Lettres – Batiment A

Rue de Damas -BP 11-477

BEYROUTH Nous contacter depuis la France Consulat général de France à Beyrouth (Liban)

13, rue Louveau

92438 CHATILLON CEDEX

Jours fériés 2020

En 2020 le Consulat général de France sera fermé aux jours fériés suivants :

le 1er janvier, le 13 avril, le 1er mai, le 8 mai, le 21 mai, le *25 mai, le 1er juin, le 14 juillet, le *31 juillet, le 11 novembre, le 25 décembre. )]

