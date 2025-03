Retour des réfugiés syriens au Liban : nécessité ou illusion d’une solution durable ?

- Advertisement -

Depuis plus d’une décennie, le Liban porte le fardeau d’un afflux massif de réfugiés syriens, initialement accueillis pour échapper à une guerre brutale. Cependant, alors que le conflit en Syrie s’essouffle dans certaines régions et que le Liban s’enfonce dans une crise économique historique, le débat sur le retour des réfugiés prend une tournure plus urgente. Derrière les slogans humanitaires, une réalité critique émerge : la majorité des réfugiés présents au Liban ne relèvent plus d’un statut politique ou sécuritaire, mais économique. Ce constat soulève des questions fondamentales sur la durabilité de leur présence.

Une situation qui échappe aux cadres initiaux de protection

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) recense environ 820 000 réfugiés syriens enregistrés au Liban, bien que les autorités locales estiment leur nombre réel à 1,5 million. Ces chiffres masquent une dynamique préoccupante : plus de 90 % des réfugiés ne fuient plus un danger imminent mais profitent des aides internationales allouées à leur statut. Cette dérive du système de protection transforme la crise des réfugiés en un problème structurel pour le Liban.

Un modèle d’aide inadapté

Les ONG internationales jouent un rôle majeur dans l’assistance aux réfugiés, mais leurs interventions, bien qu’indispensables dans l’urgence, contribuent à perpétuer une dépendance économique. Des subventions mensuelles en espèces, des aides alimentaires et des programmes éducatifs ciblent prioritairement les réfugiés, souvent au détriment des populations locales vulnérables. Ces inégalités perçues alimentent les tensions communautaires et renforcent l’idée que les réfugiés bénéficient d’un traitement de faveur.

Catégorie Bénéficiaires prioritaires Populations locales couvertes Subventions en espèces 75 % des réfugiés 10 % des Libanais vulnérables Programmes éducatifs 60 % des enfants syriens 35 % des enfants libanais Aides alimentaires Majorité réfugiés Minorité Libanais

Des réfugiés économiques dans un pays au bord de l’effondrement

L’impact sur les infrastructures

La présence prolongée des réfugiés syriens a exacerbé la pression sur des infrastructures publiques déjà fragilisées. Dans certaines régions, les réfugiés représentent jusqu’à 50 % des usagers des services publics. Les écoles publiques, saturées, peinent à accueillir un nombre croissant d’élèves syriens. Les hôpitaux, quant à eux, consacrent une part disproportionnée de leurs ressources aux réfugiés, souvent avec le financement des agences internationales, mais au détriment de la qualité des soins pour les Libanais.

Une concurrence déloyale sur le marché du travail

Sur le plan économique, la présence de réfugiés syriens a modifié le paysage de l’emploi, notamment dans les secteurs à faible qualification comme la construction, l’agriculture et le commerce informel. Les réfugiés, souvent prêts à accepter des salaires inférieurs et des conditions précaires, alimentent une concurrence directe avec les travailleurs libanais, aggravant les taux de chômage locaux.

Le poids politique d’une gestion inefficace

Une classe politique divisée

La classe politique libanaise reste divisée sur la question du retour des réfugiés. Certains partis, notamment proches de l’opposition au régime syrien, insistent sur un rapatriement immédiat et contraignant, arguant que leur présence prolongée menace l’équilibre social et confessionnel du pays. D’autres, plus prudents, craignent que des retours forcés ne déclenchent des représailles contre les rapatriés et nuisent à la réputation internationale du Liban.

Une instrumentalisation internationale

Les acteurs internationaux, tout en prônant un retour volontaire, ne montrent aucune réelle volonté de collaborer pour une solution durable. L’Union européenne, par exemple, préfère financer des projets d’intégration locale au Liban plutôt que de travailler à la stabilisation des zones syriennes susceptibles d’accueillir les réfugiés. Cette stratégie, perçue comme une externalisation du problème, aggrave la perception libanaise d’être abandonné à son sort.

Les obstacles au retour

Plusieurs obstacles persistent, mais ils ne justifient pas le statu quo actuel.

Sécurité en Syrie : Bien que certaines régions soient encore instables, une grande partie du territoire syrien est désormais sous contrôle gouvernemental. Les craintes de représailles, bien qu’existantes, ne concernent pas tous les réfugiés. Infrastructure détruite : Si les infrastructures syriennes restent en grande partie endommagées, des initiatives internationales pourraient accélérer leur reconstruction. Pressions diplomatiques : Les réticences internationales, notamment des pays occidentaux, freinent les efforts pour rapatrier les réfugiés en masse.

Une politique urgente de retour : propositions et conditions

Recentrer les priorités des ONG

Les aides internationales doivent être réorientées pour soutenir les communautés libanaises tout en encourageant les retours. Les subventions aux réfugiés pourraient être conditionnées à des projets de reconstruction en Syrie, créant ainsi une dynamique de retour.

Exiger des garanties internationales

Le Liban doit exiger un engagement ferme des acteurs internationaux, notamment l’Union européenne et les Nations Unies, pour sécuriser les zones de retour en Syrie et financer leur reconstruction.

Promouvoir une approche différenciée

Les réfugiés en situation d’urgence humanitaire avérée doivent bénéficier d’une protection temporaire, mais ceux dont la situation relève principalement d’un choix économique doivent être encouragés à regagner leur pays d’origine.

Le retour comme un impératif

Alors que le Liban traverse l’une des pires crises économiques de son histoire, la présence prolongée des réfugiés syriens n’est plus tenable. Si les principes humanitaires doivent être respectés, une politique de retour structurée, soutenue par la communauté internationale, est désormais indispensable. Sans cela, le Liban continuera à porter seul un fardeau qui dépasse ses capacités.

