Pouvoir exécutif et cap affiché

Le pouvoir exécutif maintient le cap sur la limitation des armes aux seules forces de l’État, en s’appuyant sur une feuille de route que l’armée doit formaliser. Selon Al Joumhouriyat, 12 août 2025, des sources gouvernementales affirment que la décision est ferme et qu’aucun recul n’est envisagé. Le même quotidien rapporte que le président Joseph Aoun a rendu visite la veille à des militaires blessés lors de l’explosion d’un dépôt d’armes à Wadi Zbeqine, épisode qui a ravivé l’urgence d’un cadre d’application clair et gradué. Le Premier ministre Nawaf Salam défend, selon Al Joumhouriyat, 12 août 2025, une méthode « pas à pas », avec l’appui d’interlocuteurs occidentaux qui promettent un soutien conditionné à des avancées mesurables. Washington est décrit comme encourageant ce rythme, toujours d’après Al Joumhouriyat, 12 août 2025, où l’on évoque un accompagnement « étape par étape » du gouvernement.

Opposition frontale et ligne rouge réaffirmée

Dans ce contexte, les positions se durcissent au Parlement et dans la rue. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rapporte une formule choc attribuée au chef du bloc de la « Loyalty to the Resistance », Mohammad Raad, résumant l’intransigeance d’une partie de l’opposition à la remise des armes. Le parti, dirigé par Naim Kassem, campe sur une lecture stratégique qui ancre ces capacités dans la dissuasion face à Israël. Annahar, 12 août 2025, souligne que des voix proches du parti promettent des mobilisations « encadrées » jusqu’au 31 août, calendrier qui recoupe l’échéance du renouvellement du mandat de la Finul et la finalisation par l’armée d’une programmation opérationnelle. Ad Diyar, 12 août 2025, décrit une atmosphère politique tendue, où la communication est partiellement rétablie entre Baabda, le Grand Sérail et Aïn el-Tiné, sans que le fossé sur la question des armes ne se réduise. Le président de la Chambre Nabih Berri écarte, toujours d’après Al Joumhouriyat, 12 août 2025, l’option d’un retrait gouvernemental, ce qui stabilise le cadre institutionnel mais ne dissipe pas les divergences.

Wadi Zbeqine, Finul et crédibilité de l’État

L’explosion du dépôt à Wadi Zbeqine introduit un facteur de pression additionnel. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, fait état de visites officielles aux blessés et d’un discours qui lie sécurité des forces armées et maîtrise de la chaîne logistique des armes. L’événement pèse sur le débat interne et sur la posture extérieure du Liban, à l’heure où le Conseil de sécurité s’apprête à se prononcer sur la Finul. Al Akhbar, 12 août 2025, indique que les États-Unis et Israël s’opposent à un renouvellement automatique, un signal que les acteurs libanais lisent comme un levier de contrainte supplémentaire. Dans ce cadre, la crédibilité de l’État dépend d’une exécution lisible de la « Horsiyate el Silah », condition posée par plusieurs partenaires, selon Al Joumhouriyat, 12 août 2025, pour préserver l’appui financier et la coopération sur le plan sécuritaire.

La visite annoncée d’Ali Larijani et l’effet de souffle régional

L’agenda diplomatique s’embrase avec l’annonce d’une visite à Beyrouth d’Ali Larijani, haut responsable iranien. Ad Diyar, 12 août 2025, présente ce déplacement comme un message de soutien à la résistance et une mise en garde contre les « pressions américano-israéliennes ». Al Akhbar, 12 août 2025, ajoute que des pressions opposées, attribuées à des relais régionaux, ont tenté de dissuader les autorités libanaises d’un accueil protocolaire complet, alimentant un débat sur la souveraineté et l’équilibre des relations extérieures. Annahar, 12 août 2025, titre sur l’accueil réservé à la délégation iranienne et sur les menaces de blocage politique qui en découlent, preuve que la visite a une portée interne qui dépasse le simple protocole. Dans l’intervalle, la programmation des émissaires américains demeure chargée. Ad Diyar, 12 août 2025, évoque le retour prochain de Tom Barrack et le rôle persistant de Morgan Ortagus dans le suivi des dossiers sensibles.

Déclarations controversées et silences coûteux

Les propos du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, revendiquant qu’Israël aurait « aidé le gouvernement libanais » dans sa démarche, restent, selon Al Akhbar, 12 août 2025, sans réplique officielle libanaise. Cette absence de réponse nourrit, d’après le même quotidien, l’idée d’une vulnérabilité politique face aux injonctions extérieures. Annahar, 12 août 2025, note pour sa part que la communication gouvernementale hésite entre la volonté d’apaisement et la nécessité d’une parole d’autorité. Dans cette zone grise, l’opposition interne capitalise. Ad Diyar, 12 août 2025, avance l’existence d’une « feuille » américaine, élaborée par le Département d’État, le Trésor et le Pentagone, et approuvée au plus haut niveau américain, que le gouvernement libanais aurait validée pour éviter des sanctions. Le quotidien la présente comme un cadre d’engagement, contesté à Téhéran, qui y voit une tentative d’érosion du front de dissuasion.

Armée, méthode graduée et contraintes de terrain

Sur le terrain, l’armée prépare une méthode graduée. Ad Diyar, 12 août 2025, insiste sur l’option d’un déploiement prudent, afin d’éviter toute confrontation directe avec des groupes armés et de préserver le tissu social. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, fait écho à ce choix et rappelle que l’institution militaire exécute des décisions politiques tout en gérant des risques opérationnels élevés. Le gouvernement, indique le même journal, attend la version finalisée du plan de retrait et de contrôle, préalable à toute phase d’exécution. La séquence s’annonce étalée sur plusieurs semaines, le temps de concilier impératif d’ordre public et canaux de désescalade. Annahar, 12 août 2025, relève que cette temporalité pourrait s’aligner sur l’échéance Finul, à la fois comme repère diplomatique et comme fenêtre de stabilisation interne.

Pressions contradictoires et marges de manœuvre réduites

Le champ politique libanais absorbe des pressions contradictoires. Al Akhbar, 12 août 2025, décrit une tutelle américaine perçue comme croissante et un activisme régional qui s’invite jusque dans les protocoles. Ad Diyar, 12 août 2025, présente l’Iran comme réaffirmant son soutien au Hezbollah et à une doctrine de résistance. Annahar, 12 août 2025, traite d’un climat où la menace d’un renversement du cabinet est agitée, en réaction aux signaux envoyés par la scène extérieure. Dans cet environnement, la marge de manœuvre du président Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam se réduit à un équilibre entre la nécessité d’un État capable et la prévention de chocs internes. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rappelle que Nabih Berri dénie toute intention de pousser à la démission, ce qui circonscrit le jeu aux institutions existantes.

Contexte international et répercussions sur le Levant

L’actualité mondiale s’invite dans l’équation libanaise. Al Liwa’, 12 août 2025, relate des échanges tenus en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine et rapporte que le président américain a évoqué, à titre d’hypothèse, la question de territoires ukrainiens dans une recherche de sortie de crise. La mention illustre un moment diplomatique fluide, où les compromis discutés ailleurs résonnent au Levant. Al Akhbar, 12 août 2025, aborde de son côté une « transaction » maritime perçue comme défavorable au Liban, citant le dossier chypriote et la délimitation des espaces. Même si les deux sujets restent distincts, ils alimentent un récit local selon lequel les rapports de force externes pèsent sur les négociations régionales, y compris celles qui conditionnent la posture de dissuasion au Sud.

Communication officielle et attentes sociales

La communication officielle cherche un lexique d’autorité sans provocation. Annahar, 12 août 2025, rapporte la consigne d’éviter la surenchère verbale, en privilégiant des messages sur l’État de droit et la protection des forces armées. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, insiste sur le rappel que la « Horsiyate el Silah » ne vise aucune communauté, mais cherche à unifier le monopole légitime de la violence au profit de l’État. Sur les réseaux, la polarisation demeure vive. Annahar, 12 août 2025, écrit que les manifestations resteront contenues jusqu’à la fin du mois, sauf dérapage imprévu. Le poids symbolique des drapeaux de l’armée, plus visibles lors des festivals du week-end, est souligné par le quotidien, un signe de ralliement à l’institution face au risque de débordement.

Finances publiques, sécurité et effet d’entraînement

La discussion sécuritaire a un coût macroéconomique. Si les journaux du jour ne chiffrent pas ce coût, ils lient, par ricochet, sécurité et confiance. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, note que l’adhésion à un calendrier crédible pourrait rouvrir des canaux d’aide. Ad Diyar, 12 août 2025, met en garde contre le scénario inverse, celui de sanctions en cas d’atermoiements. Annahar, 12 août 2025, met l’accent sur les tensions avec des agences onusiennes et l’environnement humanitaire, qui dépend aussi de la stabilité au Sud. L’effet d’entraînement est clair : plus le calendrier sécuritaire est lisible, plus l’environnement financier s’apaise, et plus l’État peut reconquérir des marges pour agir.

Le rôle de la Finul et l’équivalence des garanties

La Finul reste un pilier. Al Akhbar, 12 août 2025, affirme que Washington et Tel-Aviv ne souhaitent pas un renouvellement automatique. Cette position accroît la sensibilité des prochains jours. L’équivalence des garanties deviendra déterminante : d’un côté, un mandat onusien suffisamment robuste pour contenir les frictions au Sud ; de l’autre, un processus interne qui ne se résume pas à des annonces, mais qui avance par étapes documentées. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, souligne que l’armée livrera un plan, jalonné, qui précisera les responsabilités de chaque acteur étatique. Ad Diyar, 12 août 2025, avertit que toute ambiguïté ouvrira la voie à des interprétations antagonistes et à des pressions extérieures accrues.

La séquence à venir et la recherche d’un minimum commun

Les prochains jours s’organisent autour d’un minimum commun. Annahar, 12 août 2025, anticipe des mobilisations contrôlées, des messages calibrés et une bataille de récits. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, parle d’irréversibilité de la décision, mais laisse entendre que le tempo d’exécution restera un sujet d’ajustement. Ad Diyar, 12 août 2025, tient que la visite d’Ali Larijani, si elle se confirme, renforcera la polarisation, mais pourrait aussi clarifier les lignes. Al Akhbar, 12 août 2025, dénonce des intrusions extérieures jusque dans les protocoles, au risque de réduire la latitude des autorités. Al Liwa’, 12 août 2025, ancre l’ensemble dans une conjoncture internationale mouvante, où les grandes capitales testent des compromis, parfois rugueux, que le Proche-Orient subit plus qu’il ne les façonne.

État, méthode et prudence

Reste la méthode. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, décrit une séquence où l’État assume une décision et confie à l’armée la charge de la traduire en actes. Annahar, 12 août 2025, mesure l’état de l’opinion et la fatigue d’une société qui réclame de la sécurité sans humiliation pour personne. Ad Diyar, 12 août 2025, insiste sur la prudence opérationnelle pour éviter toute étincelle. Al Akhbar, 12 août 2025, pointe, à l’inverse, des influences étrangères qui voudraient accélérer au-delà du raisonnable. Au milieu, l’équation politique demeure étroite. Le Liban jouera, dans les semaines à venir, sur la seule variable qu’il maîtrise encore vraiment : la qualité de son exécution.

Politique locale : recomposition des équilibres internes et tensions institutionnelles

Relations entre têtes de l’exécutif et ajustements tactiques

Les rapports entre les deux têtes de l’exécutif restent sous tension. D’après Ad Diyar, 12 août 2025, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont partiellement rétabli le dialogue avec Nabih Berri, président de la Chambre, après une période de « brume » institutionnelle. Cette reprise de contact avec Aïn el-Tiné ne concerne pas le Hezbollah, avec lequel le lien reste coupé. Le quotidien décrit un « cassage partiel de la glace » motivé par la nécessité de gérer conjointement les répercussions de la décision gouvernementale sur le désarmement. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, précise que, malgré les divergences de fond, aucune des parties concernées n’envisage pour l’instant un changement de cap ou un retrait du gouvernement. Salam, toujours selon Ad Diyar, 12 août 2025, maintient un cap prudent, cherchant à ménager les pressions extérieures tout en évitant une rupture frontale avec les acteurs internes.

Dynamique parlementaire et stratégies de bloc

Le Parlement reste un espace d’affrontement rhétorique. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rapporte les propos du député Mohammad Raad, chef du bloc « Loyalty to the Resistance », affirmant que le parti ne livrerait pas ses armes « même pour une aiguille ». Cette déclaration, reprise largement dans la presse, sert de ligne directrice à une opposition parlementaire qui se mobilise contre toute mise en œuvre rapide de la limitation des armes. Annahar, 12 août 2025, indique que des députés proches du Hezbollah et de ses alliés misent sur le calendrier de renouvellement de la Finul pour retarder ou encadrer l’exécution des décisions. De l’autre côté, des blocs réformistes insistent sur la nécessité d’exécuter le plan militaire dès qu’il sera finalisé par l’armée, arguant que la crédibilité de l’État est en jeu. Ad Diyar, 12 août 2025, souligne que cette polarisation rend improbable toute coalition transversale capable de soutenir un compromis durable.

Jeux d’influence et interventions extérieures

Le jeu politique interne est influencé par des acteurs extérieurs. Al Akhbar, 12 août 2025, décrit un activisme diplomatique américain et saoudien visant à renforcer le positionnement de Nawaf Salam, perçu comme un allié fiable pour mettre en œuvre la feuille de route sécuritaire. Le quotidien affirme que des émissaires régionaux interviennent jusque dans les détails protocolaires, allant jusqu’à suggérer l’annulation ou la réduction des réceptions officielles prévues pour Ali Larijani. Dans ce contexte, Annahar, 12 août 2025, relate que l’annonce de la visite de ce dernier a suscité des menaces implicites de blocage politique de la part de certaines formations. Ad Diyar, 12 août 2025, voit dans cette séquence la démonstration que la politique intérieure reste perméable aux signaux envoyés depuis l’étranger.

Rôle de Nabih Berri et équilibre de la Chambre

Le président de la Chambre Nabih Berri conserve une position charnière. Selon Al Joumhouriyat, 12 août 2025, il exclut toute dissolution anticipée de l’Assemblée ou retrait du gouvernement, considérant que l’institution parlementaire reste l’espace de régulation nécessaire. Toutefois, il n’a pas infléchi sa position sur le désarmement, s’alignant sur la ligne générale du tandem chiite. Annahar, 12 août 2025, précise qu’il agit en coulisses pour maintenir une coordination minimale avec le président et le Premier ministre sur d’autres dossiers, notamment économiques, afin d’éviter une paralysie complète. Ad Diyar, 12 août 2025, insiste sur le rôle que Berri joue comme médiateur potentiel dans les semaines à venir, même si son influence sur le cœur du désaccord sécuritaire est limitée.

Initiatives gouvernementales et gestion des crises

En parallèle de la crise sécuritaire, l’exécutif gère d’autres priorités. Annahar, 12 août 2025, signale des discussions avancées sur la modernisation de certaines infrastructures énergétiques, avec des soutiens qataris et français. Le gouvernement souhaite capitaliser sur ces dossiers pour démontrer sa capacité à agir au-delà des sujets polarisants. Al Liwa’, 12 août 2025, mentionne également des échanges avec des partenaires européens sur des projets d’assistance technique et de développement local, censés renforcer la résilience des communautés et, indirectement, réduire la dépendance à des réseaux armés pour la sécurité locale. Ces initiatives restent toutefois éclipsées par la prééminence du dossier du désarmement, selon Al Joumhouriyat, 12 août 2025.

Mobilisations encadrées et climat social

Le climat social est marqué par des mobilisations encadrées. Annahar, 12 août 2025, note que les manifestations prévues par les partisans du Hezbollah et de ses alliés resteront « disciplinées » au moins jusqu’à la fin août, afin d’éviter tout incident avant les décisions du Conseil de sécurité. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, observe cependant une multiplication de rassemblements symboliques, notamment lors d’événements culturels, où la présence de drapeaux de l’armée libanaise est devenue un signe d’adhésion à l’institution militaire. Ad Diyar, 12 août 2025, met en garde contre un possible durcissement après cette période d’attente, si les négociations diplomatiques ne débouchent pas sur un compromis.

Tensions administratives et arbitrages internes

Les tensions politiques se répercutent dans l’administration. Al Akhbar, 12 août 2025, indique que certains ministères clés, comme celui des Affaires étrangères, sont soumis à des arbitrages constants entre directives présidentielles et lignes imposées par des partenaires étrangers. Des blocages apparaissent également sur des nominations sensibles, notamment au sein de la Banque du Liban et des appareils sécuritaires, selon Ad Diyar, 12 août 2025. Le Premier ministre, toujours d’après ce quotidien, chercherait à différer ces décisions pour éviter de raviver d’autres lignes de fracture. Annahar, 12 août 2025, voit dans cette prudence un signe de gestion par paliers, adaptée à la fragilité du consensus gouvernemental.

Opposition politique et discours publics

Les partis d’opposition affinent leurs discours publics. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rapporte que certaines formations utilisent les débats parlementaires pour construire un récit de résistance à ce qu’elles qualifient d’« ingérence étrangère ». Annahar, 12 août 2025, souligne que d’autres, au contraire, insistent sur l’alignement nécessaire du Liban avec ses engagements internationaux, y voyant une condition pour rétablir la confiance des bailleurs. Ad Diyar, 12 août 2025, note que ces divergences alimentent un climat où les alliances se font et se défont au gré des dossiers, sans recomposition durable du paysage politique.

Articulation avec les collectivités locales

Les collectivités locales jouent un rôle discret mais réel. Al Liwa’, 12 août 2025, mentionne des initiatives de municipalités visant à maintenir la sécurité publique et à organiser des projets de développement, souvent en lien avec des ONG internationales. Ces efforts, bien que modestes, contribuent à désamorcer certaines tensions à l’échelle locale. Annahar, 12 août 2025, observe que dans certaines régions, les autorités locales tentent d’impliquer à la fois les forces de sécurité officielles et des réseaux communautaires, dans une logique de cohabitation pragmatique. Ce mode opératoire, toutefois, reste fragile et dépendant du climat politique général.

Perspectives à court terme

Les perspectives à court terme restent incertaines. Ad Diyar, 12 août 2025, estime que la séquence politique des prochaines semaines sera dominée par la visite de Larijani, le retour de Barrack et les débats autour de la Finul. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, anticipe des échanges plus fréquents entre les institutions, mais sans percée majeure tant que la question du désarmement ne trouvera pas d’issue consensuelle. Annahar, 12 août 2025, conclut que la stabilité institutionnelle à moyen terme dépendra de la capacité à isoler ce dossier des autres chantiers, pour éviter un effet de blocage généralisé.

Citation et discours des personnalités politiques : affirmations de ligne rouge et langage diplomatique calculé

Déclarations du Hezbollah et affirmation d’un refus catégorique

Les propos tenus par Mohammad Raad, chef du bloc « Loyalty to the Resistance », dominent l’actualité politique. Selon Al Joumhouriyat, 12 août 2025, il a affirmé que le parti « ne livrerait pas ses armes même pour une aiguille », formulation qui résume la ligne rouge du Hezbollah sur le désarmement. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où le gouvernement défend la mise en œuvre graduée de la « Horsiyate el Silah ». Annahar, 12 août 2025, relève que cette prise de position vise autant l’opinion publique interne que les partenaires internationaux, en rappelant que la force armée du parti reste au cœur de sa stratégie de dissuasion. Ad Diyar, 12 août 2025, souligne que ce discours intervient alors que l’armée finalise un plan opérationnel, et qu’il prépare le terrain pour une contestation organisée de toute tentative de mise en application.

Discours de Joseph Aoun sur l’unité et la discipline

Le président de la République Joseph Aoun a multiplié les messages d’unité. D’après Al Joumhouriyat, 12 août 2025, lors d’une visite aux militaires blessés à Wadi Zbeqine, il a réaffirmé son soutien à l’armée et son engagement à maintenir l’institution au-dessus des clivages politiques. Ses propos ont mis l’accent sur la discipline et la loyauté comme conditions de la stabilité nationale. Annahar, 12 août 2025, rapporte que le chef de l’État a insisté sur le fait que la « Horsiyate el Silah » vise à renforcer l’autorité de l’État, et non à cibler une communauté particulière. Cette rhétorique cherche à contenir les accusations de partialité et à préserver un minimum de consensus autour du rôle de l’armée.

Propos de Nawaf Salam et rhétorique de la gradualité

Le Premier ministre Nawaf Salam adopte un ton mesuré dans ses interventions publiques. Selon Ad Diyar, 12 août 2025, il parle d’une « mise en œuvre par étapes » du plan de désarmement, justifiant ce rythme par la nécessité de maintenir la stabilité et d’éviter des affrontements internes. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, note qu’il souligne régulièrement l’appui de partenaires occidentaux à cette approche graduelle. Dans ses déclarations, Salam insiste sur l’alignement de cette démarche avec les engagements internationaux du Liban, un message destiné à rassurer les bailleurs et les alliés.

Réaction d’Ali Larijani et message de soutien à la résistance

La visite annoncée d’Ali Larijani, haut responsable iranien, s’accompagne de déclarations relayées par Ad Diyar, 12 août 2025, et Al Akhbar, 12 août 2025. Larijani exprime le soutien de Téhéran à la résistance armée au Liban et condamne les « pressions américano-israéliennes » visant à affaiblir le Hezbollah. Ses propos, bien que diplomatiques, portent un message clair : l’Iran considère le désarmement comme contraire à la sécurité nationale libanaise telle qu’il la conçoit. Annahar, 12 août 2025, souligne que cette rhétorique contribue à polariser le débat interne et à compliquer la tâche des responsables cherchant à ménager toutes les parties.

Déclaration controversée de Benyamin Netanyahou

Les propos du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, rapportés par Al Akhbar, 12 août 2025, selon lesquels Israël aurait « aidé le gouvernement libanais » dans ses efforts de désarmement, ont suscité des réactions contrastées. L’absence de réponse officielle libanaise, relevée par le même quotidien, est interprétée par certains comme un signe de prudence, et par d’autres comme un aveu de faiblesse. Annahar, 12 août 2025, observe que ce silence pourrait viser à éviter un incident diplomatique immédiat, mais qu’il expose le gouvernement aux critiques internes sur la défense de la souveraineté.

Abbas Araqchi et l’alignement verbal sur la ligne de Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères adjoint, Abbas Araqchi, a aussi contribué au débat par des propos cités dans Ad Diyar, 12 août 2025. Il a évoqué explicitement la question du désarmement du Hezbollah, déclarant que les armes de la résistance sont « pour la défense du Liban ». Cette formulation, déjà utilisée par Téhéran, vise à légitimer la présence armée du parti en la présentant comme un atout stratégique et non comme une menace pour l’État libanais. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, note que cette déclaration a été reçue comme une confirmation du soutien iranien sans nuance.

Positions de Nabih Berri et diplomatie interne

Le président de la Chambre Nabih Berri, cité par Al Joumhouriyat, 12 août 2025, affirme que le Parlement ne reviendra pas sur les décisions du gouvernement et qu’il n’est pas question de dissoudre l’Assemblée ou de retirer la confiance au cabinet. Sa communication, mesurée mais ferme, vise à maintenir un équilibre institutionnel. Annahar, 12 août 2025, indique qu’il agit en coulisses pour maintenir le dialogue entre les institutions, tout en s’alignant sur la position générale du tandem chiite concernant le désarmement.

Rhétorique américaine et conditions posées

Selon Ad Diyar, 12 août 2025, la position américaine a été explicitée dans un document élaboré par le Département d’État, le Trésor et le Pentagone, validé par le président Donald Trump. Ce document conditionne la levée de pressions économiques à l’application stricte de mesures de désarmement. Les propos relayés par des responsables américains, cités dans le même quotidien, insistent sur le fait que le Liban doit « choisir la stabilité par l’État de droit » pour éviter des sanctions.

Communication institutionnelle et gestion de l’opinion

La communication officielle libanaise cherche à imposer une narration qui défende la décision gouvernementale tout en apaisant les tensions. Annahar, 12 août 2025, rapporte que des consignes ont été données pour éviter les déclarations incendiaires, en privilégiant des formulations qui insistent sur l’égalité devant la loi. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, relève que cette stratégie repose sur l’idée qu’un langage mesuré peut désamorcer une partie de la contestation, même si les discours les plus radicaux continuent à mobiliser leurs bases respectives.

Politique internationale : recomposition des équilibres mondiaux et impacts régionaux

Rencontre Trump-Poutine et implications stratégiques

Selon Al Liwa’, 12 août 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska pour discuter des voies possibles de résolution du conflit en Ukraine. Le quotidien rapporte que le président américain a évoqué la possibilité d’une révision des lignes frontalières, un scénario interprété par Moscou comme un signe de souplesse. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, souligne que ce rapprochement, même partiel, pourrait avoir des répercussions sur d’autres dossiers régionaux, y compris au Moyen-Orient, en modifiant les priorités diplomatiques et militaires des deux puissances. Ad Diyar, 12 août 2025, analyse cette rencontre comme un moment de test, où chaque partie évalue jusqu’où elle peut aller sans compromettre ses intérêts stratégiques.

Pression américano-israélienne et convergences d’agenda

Al Akhbar, 12 août 2025, insiste sur la convergence d’intérêts entre Washington et Tel-Aviv dans la région. Le journal décrit un alignement tactique visant à limiter l’influence iranienne au Levant, à travers un ensemble de mesures diplomatiques et économiques. Annahar, 12 août 2025, relève que cette synergie ne se limite pas aux questions de sécurité, mais s’étend à la coopération énergétique, notamment sur les projets gaziers en Méditerranée orientale. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, note que cette dynamique pourrait renforcer la position israélienne dans ses négociations avec l’Union européenne et certains pays arabes.

L’Iran et la stratégie régionale de résistance

Ad Diyar, 12 août 2025, met en avant la stratégie régionale de l’Iran, centrée sur le soutien aux groupes alliés dans plusieurs pays arabes. Les déclarations d’Ali Larijani et d’Abbas Araqchi, rapportées par Al Akhbar, 12 août 2025, confirment l’importance que Téhéran accorde à la préservation des capacités militaires du Hezbollah comme outil de dissuasion face à Israël. Annahar, 12 août 2025, analyse cette position comme un élément clé de la politique iranienne, qui s’inscrit dans un bras de fer plus large avec les États-Unis et leurs alliés régionaux.

Turquie et diplomatie proactive

Al Liwa’, 12 août 2025, mentionne une intensification de l’activité diplomatique turque, notamment par la médiation entre certaines capitales arabes et par des propositions d’accords commerciaux renforcés. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, précise que cette offensive diplomatique vise à consolider la position d’Ankara comme acteur incontournable dans les dossiers énergétiques et sécuritaires de la Méditerranée orientale. Ad Diyar, 12 août 2025, souligne que cette stratégie turque bénéficie du vide créé par le désengagement relatif de certaines puissances européennes.

Union européenne et repositionnement sur le Moyen-Orient

Annahar, 12 août 2025, rapporte que l’Union européenne s’efforce de redéfinir sa politique au Moyen-Orient, en privilégiant les projets de développement et les partenariats économiques. Al Liwa’, 12 août 2025, note que cette approche inclut un soutien accru aux missions de maintien de la paix, tout en cherchant à renforcer la sécurité énergétique de l’Europe. Al Akhbar, 12 août 2025, critique cependant une approche jugée trop alignée sur les priorités américaines, au détriment d’une vision autonome.

Russie et consolidation des alliances régionales

Ad Diyar, 12 août 2025, analyse les efforts de la Russie pour consolider ses alliances régionales, en particulier avec l’Iran et la Syrie. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, souligne que Moscou maintient une présence militaire significative en Méditerranée orientale et participe activement aux négociations sur plusieurs fronts, de l’Ukraine à la Syrie. Al Akhbar, 12 août 2025, met en avant la volonté russe de se positionner comme contrepoids à l’influence occidentale, en capitalisant sur les tensions entre Washington et certains alliés traditionnels.

Monde arabe et fractures internes

Selon Annahar, 12 août 2025, le monde arabe reste traversé par des divergences profondes sur la gestion des crises régionales, de la guerre au Yémen aux tensions au Soudan. Al Liwa’, 12 août 2025, rapporte que plusieurs États du Golfe cherchent à rétablir un minimum de coordination, notamment à travers des sommets économiques, mais que les rivalités persistent. Ad Diyar, 12 août 2025, observe que ces divisions laissent la porte ouverte à des interventions extérieures, accentuant la dépendance à des alliances sécuritaires.

Contexte africain et nouvelles routes commerciales

Al Joumhouriyat, 12 août 2025, évoque l’importance croissante de l’Afrique dans les stratégies commerciales et énergétiques des grandes puissances. Annahar, 12 août 2025, précise que la sécurisation des routes maritimes en mer Rouge et dans le golfe d’Aden est devenue une priorité partagée par l’UE, les États-Unis, la Chine et la Russie. Al Akhbar, 12 août 2025, met en garde contre la militarisation accrue de ces espaces, qui pourrait déstabiliser davantage certaines régions déjà fragiles.

Économie : finances publiques sous contrainte, industrie fragilisée et enjeux énergétiques

Finances publiques et coût de la sécurité

Les journaux du 12 août 2025 soulignent le lien étroit entre stabilité sécuritaire et respiration financière. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rapporte que l’appui international au gouvernement de Nawaf Salam reste conditionné à des avancées concrètes, notamment dans le rétablissement du monopole étatique de la force, avec la promesse d’un accompagnement « étape par étape » si le calendrier demeure crédible. La même source indique que cette visibilité est devenue, pour les bailleurs, un critère préalable à tout assouplissement des contraintes de financement. Dans cette perspective, le président Joseph Aoun, qui maintient un discours d’unité institutionnelle, tente d’arrimer la séquence sécuritaire à une logique d’apaisement macroéconomique, en assumant un tempo gradué que le Grand Sérail défend publiquement. Les effets budgétaires d’une montée de tension seraient immédiats, rappellent des interlocuteurs cités par Al Joumhouriyat, 12 août 2025, car ils pèseraient sur les recettes et renchériraient le coût du risque souverain.

Banque du Liban, fiducie monétaire et question des grosses coupures

Dans le débat monétaire, Ad Diyar, 12 août 2025, relève une interrogation récurrente : pourquoi la Banque du Liban tarde-t-elle à émettre des billets de 500 000 et d’un million de livres ? Le quotidien note que ce retard alimente l’« effet de rareté » sur certaines coupures et complique des transactions courantes dans une économie largement dollarisée de fait. D’un point de vue technique, l’introduction de valeurs faciales élevées poursuit un objectif de fluidité des paiements en monnaie locale, mais pose des questions de signal, à la fois psychologiques et statistiques, sur l’ancrage des anticipations d’inflation. Le gouverneur Karim Souaid, au centre de ces arbitrages, évolue entre deux exigences : préserver la lisibilité des agrégats et éviter un message perçu comme une « validation » implicite de la dépréciation passée. Ad Diyar, 12 août 2025, présente ce dossier comme un test de coordination entre la politique monétaire et l’exécutif, alors que les administrations cherchent à simplifier des paiements domestiques encore libellés en livres.

Industrie en alerte et critique de la politique publique

L’industrie reste l’un des angles morts de la reprise. Al Akhbar, 12 août 2025, publie un dossier au titre explicite, « Haka tadammiru ad-dawla sina’ataha », qui met en cause l’environnement réglementaire et fiscal accusé de pénaliser la production locale. Les industriels dénoncent des coûts fixes hors normes, une énergie intermittente et onéreuse, et une concurrence d’importations facilitée par des contrôles inégaux. Le quotidien insiste sur la spirale qui en résulte : baisse d’investissements, obsolescence accélérée du parc productif, et érosion de l’emploi qualifié. L’argument central est économique autant qu’institutionnel : sans stabilité de règles ni incitations ciblées, la substitution aux importations demeure un slogan. Ce diagnostic rejoint, par ricochet, la question énergétique, qui renchérit les intrants. Le secteur plaide pour une tarification prévisible et un accès sécurisé à l’électricité, sinon la compétitivité externe restera théorique, conclut Al Akhbar, 12 août 2025.

Énergie, investissements et dépendance extérieure

Plusieurs quotidiens évoquent des échanges actifs avec des partenaires étrangers. Al Liwa’, 12 août 2025, mentionne des discussions avec des interlocuteurs français, qataris et européens autour d’appuis techniques liés à l’électricité et au secteur de l’énergie. L’enjeu est double : garantir un approvisionnement plus stable et réduire le coût de revient pour les entreprises comme pour les ménages. Annahar, 12 août 2025, rappelle que l’exécutif espère convertir ces discussions en projets concrets, afin de signaler une capacité d’action au-delà des dossiers sécuritaires. Toutefois, faute d’ancrage réglementaire robuste et de visibilité financière, nombre d’investissements restent à l’état d’intentions. Ce décalage crée un coût d’opportunité : sans base énergétique fiable, l’industrie ne peut extraire le plein effet des réformes, et la productivité globale demeure bridée, signalent des sources citées par Al Liwa’, 12 août 2025.

Agriculture du Sud et promesse d’exportations

Dans un contrepoint plus optimiste, Ad Diyar, 12 août 2025, publie un entretien avec le ministre de l’Agriculture, qui évoque une « feuille de route » pour le Sud et l’ouverture « prochaine » de nouveaux débouchés internationaux. L’idée est d’articuler soutien technique, mise aux normes et logistique d’exportation vers des marchés déterminés. L’objectif économique est clair : transformer des productions excédentaires en revenus en devises, tout en renforçant des chaînes de valeur locales. La réussite dépendra de trois leviers : certification, chaîne du froid et financement d’exploitation. Le quotidien insiste sur le besoin de corridor sécurisé et d’accords sanitaires, sans lesquels l’accès aux marchés restera aléatoire. Ce segment « gagnant » pourrait, s’il est stabilisé, diffuser des revenus dans des régions fragiles, observe Ad Diyar, 12 août 2025.

Économie des frontières, pauvreté et distorsions de marché

Le tableau reste contrasté dans les périphéries. Ad Diyar, 12 août 2025, consacre un reportage à Wadi Khaled, décrivant 23 localités sous le poids du chômage, de la pauvreté et d’un commerce transfrontalier informel qui prospère sur l’écart de prix et de normes. L’économie du « passage » détourne des recettes fiscales, déforme les signaux de prix et fragilise les producteurs locaux. Cette porosité alimente, en retour, des circuits d’intermédiation non régulés qui concurrencent l’offre formelle. Le coût social est double : affaiblissement de la base imposable et dépendance à des rentes volatiles. La réponse économique exige des contrôles proportionnés, mais aussi des alternatives productives crédibles : emploi agricole, artisanat, services logistiques de proximité. Sans cela, la rationalité microéconomique des ménages continuera d’alimenter l’informel, note Ad Diyar, 12 août 2025.

Économie maritime, ressources naturelles et front énergétique

Al Akhbar, 12 août 2025, publie un développement controversé sur une « transaction maritime » qualifiée par le journal de « safqat al-qarn », où il craint une cession de facto de 5 000 km² de potentiel économique au bénéfice de Chypre. Le quotidien met en garde contre les pertes futures en ressources gazières et halieutiques si les délimitations n’étaient pas renégociées sur des bases jugées conformes au droit et à l’intérêt national. Au-delà de la polémique, l’enjeu est macroéconomique : dans un contexte de finances publiques contraintes, chaque point de produit intérieur brut tiré des ressources maritimes compte. Le paramètre déterminant sera la sécurité juridique des titres, condition pour attirer des opérateurs crédibles et financer l’exploration. En l’absence d’un cadre clair, le coût du capital grimpe et retarde tout monétisation de la ressource, insiste Al Akhbar, 12 août 2025.

Filets sociaux, pression humanitaire et risque budgétaire

Annahar, 12 août 2025, alerte sur des « signes de crise » entre l’UNRWA au Liban et des parties palestiniennes locales, un contexte chargé qui peut déborder sur les équilibres sociaux et budgétaires. Les dispositifs de soutien, s’ils se contractent, transfèrent de facto une partie de la charge sur des administrations déjà limitées. Le risque est d’autant plus sensible que l’espace budgétaire est étroit : une aggravation des besoins sociaux sans financements compensateurs se traduit par des arbitrages défavorables à l’investissement public. Le quotidien rappelle que la soutenabilité sociale n’est pas dissociable de la soutenabilité financière : en période de consolidation, tout choc humanitaire accroît le coût de la stabilisation. Cette équation, souligne Annahar, 12 août 2025, appelle une coordination plus serrée avec les agences onusiennes pour lisser les flux et éviter des ruptures de prise en charge.

Transformation numérique, registres publics et traçabilité

Au registre des réformes, Annahar, 12 août 2025, publie une tribune technique qui propose d’utiliser la blockchain comme substitut aux registres publics. L’argument économique porte sur la réduction de la fraude, l’amélioration de la traçabilité et la compression des coûts de conformité pour l’État et les usagers. Le texte souligne que l’obstacle n’est pas conceptuel mais institutionnel : cadre juridique, compétences et gouvernance des données. L’investissement initial pourrait être significatif, mais la promesse est celle d’un gain d’efficience durable sur les chaînes d’enregistrement, de la commande publique au foncier. Dans un pays où la confiance est un actif rare, une architecture d’enregistrement inviolable devient un levier de reconstitution du capital institutionnel, insiste Annahar, 12 août 2025. Le défi sera d’articuler cette innovation avec les capacités existantes pour éviter un « double système » coûteux.

Marché du travail, migrations et productivité

Annahar, 12 août 2025, publie des données du Sûrété générale sur les permis de travail délivrés entre le 16 juin et le 15 juillet 2025 : environ 5 100 titres, dont 3 280 pour des travailleurs éthiopiens. Ce flux dit une partie de la réalité du marché : d’un côté, la demande de services à bas coût persiste ; de l’autre, des pans entiers de l’économie formelle peinent à recruter sur des postes qualifiés, signe d’un désajustement des compétences et d’une émigration sélective. Le résultat est une productivité globale qui stagne, faute d’upskilling systématique et de transfert technologique. Les politiques actives de l’emploi, si elles veulent produire un effet, doivent cibler la formation duale et des incitations à l’investissement immatériel, afin de rehausser la valeur ajoutée domestique. À défaut, l’économie restera polarisée entre services peu qualifiés et niches hautement dollarisées, observe Annahar, 12 août 2025.

Technologies, confiance et lutte contre la fraude

Ad Diyar, 12 août 2025, signale que WhatsApp dit avoir bloqué 6,8 millions de comptes utilisés pour des arnaques, en annonçant de nouveaux outils de protection. Si l’information est globale, son impact local est concret : la fraude numérique pèse sur la confiance des ménages, détériore l’inclusion financière et renchérit le coût du e‑commerce. Chaque incident réduit l’appétence pour des canaux digitaux pourtant indispensables à l’efficacité transactionnelle. L’économie libanaise, qui cherche à rattraper le retard numérique, a intérêt à internaliser ces enjeux de cybersécurité dans ses politiques publiques : gouvernance des données, certification des moyens de paiement, et éducation financière. Sans cet écosystème de confiance, la promesse d’efficience se heurte à une prime de risque qui freine l’adoption.

Consommation, symboles et adhésion institutionnelle

Dans l’espace public, Al Joumhouriyat, 12 août 2025, observe la présence accrue des drapeaux de l’armée lors d’événements culturels récents. Ce détail sociologique renvoie à l’économie : la consommation de loisirs s’ajuste aux signaux de sécurité perçus. La visibilité de l’institution militaire, dans un moment de crispation, devient un proxy de confiance. Lorsque l’anticipation d’ordre public s’améliore, la dépense discrétionnaire se normalise ; à l’inverse, les ménages reportent achats et sorties, pénalisant un tissu de TPE déjà fragile. Ce canal « moral » est bien documenté : il précède souvent les indicateurs durs, et aide à lire l’inflexion des recettes de TVA, des flux touristiques et de la billetterie.

Cap budgétaire, conditionnalité et fenêtre d’opportunité

Au total, les quotidiens décrivent une fenêtre étroite : Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rappelle que l’appui extérieur sera proportionné à la capacité d’exécution interne ; Ad Diyar, 12 août 2025, avertit que des sanctions restent un scénario si le calendrier déraille ; Al Akhbar, 12 août 2025, met en garde contre des choix maritimes et industriels qui engagent des ressources de long terme ; Al Liwa’, 12 août 2025, souligne que l’énergie reste la clé de voûte de la compétitivité ; Annahar, 12 août 2025, insiste sur les réformes de process et de registres pour restaurer la confiance. La ligne de crête est connue : ordre, énergie, industrie et données. Si ces quatre pivots s’alignent, la prime de risque peut se contracter, les investissements rallier et l’activité sortir du régime de survie. Dans le cas contraire, l’économie restera tributaire d’événements exogènes et d’une trésorerie publique sous perfusion.

Justice : enquêtes sensibles, dossiers en suspens et crispations judiciaires

Affaires en cours et pressions croisées

Plusieurs quotidiens du 12 août 2025 mettent en lumière des enquêtes sensibles qui polarisent l’opinion. Ad Diyar, 12 août 2025, évoque des investigations autour de circuits financiers soupçonnés de blanchiment, impliquant des personnalités économiques et politiques. Ces dossiers, selon le quotidien, suscitent des tensions entre le parquet et certains ministères, en raison de demandes de levée du secret bancaire visant des proches de figures influentes. Annahar, 12 août 2025, rapporte que des juges d’instruction dénoncent des tentatives de pression indirecte, par le biais de transferts administratifs ou de blocages budgétaires. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, insiste sur le fait que la lenteur procédurale alimente la méfiance publique, surtout lorsque les affaires sont liées à des soupçons de corruption de haut niveau.

Procès liés à la corruption et réformes judiciaires

La lutte anticorruption reste au cœur des discours officiels, mais les avancées concrètes peinent à se matérialiser. Al Liwa’, 12 août 2025, cite des sources judiciaires affirmant que plusieurs dossiers ouverts après l’explosion du port de Beyrouth sont encore à l’étape préliminaire, faute de coopération complète entre services. Annahar, 12 août 2025, rappelle que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, pourtant présentée comme prioritaire, n’a toujours pas abouti à une refonte des critères de nomination. Al Akhbar, 12 août 2025, critique ce blocage, y voyant la volonté des forces politiques de maintenir un contrôle sur les carrières judiciaires. La perception d’un système qui s’auto-protège mine la crédibilité des annonces officielles et décourage les lanceurs d’alerte.

Dossier sécuritaire et dimension judiciaire

La mise en œuvre de la « Horsiyate el Silah » a aussi un volet judiciaire. Ad Diyar, 12 août 2025, indique que le ministère de la Justice a constitué une cellule dédiée à la coordination avec l’armée pour les procédures de saisie d’armes illégales. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, précise que cette cellule travaille sur un protocole standardisé visant à limiter les recours abusifs et à assurer la traçabilité des saisies. Toutefois, Annahar, 12 août 2025, avertit que l’efficacité de ces mesures dépendra de la capacité à résister aux interférences politiques, particulièrement dans les zones où le Hezbollah ou d’autres groupes armés exercent une influence locale forte.

Affaires criminelles et enquêtes de terrain

En marge des dossiers politiques, les tribunaux gèrent un flux constant d’affaires criminelles. Al Akhbar, 12 août 2025, rapporte plusieurs enquêtes sur des homicides dans le Nord et la Bekaa, souvent liés à des différends fonciers ou à des rivalités de clans. Ad Diyar, 12 août 2025, décrit le manque de moyens logistiques et techniques des brigades criminelles, qui entrave la collecte de preuves exploitables devant les juridictions. Annahar, 12 août 2025, note que des programmes de formation, financés par l’Union européenne, visent à combler ces lacunes en matière de police scientifique.

Droit maritime et litiges territoriaux

Les contentieux sur les frontières maritimes, notamment avec Chypre et Israël, ont aussi une dimension judiciaire. Al Akhbar, 12 août 2025, considère que certaines concessions pourraient constituer une violation des prérogatives souveraines, ouvrant la voie à des recours devant les juridictions libanaises ou internationales. Al Liwa’, 12 août 2025, précise que le gouvernement étudie la possibilité de mandater un cabinet d’avocats spécialisé en droit de la mer pour renforcer sa position dans d’éventuelles négociations. Annahar, 12 août 2025, rappelle que toute décision dans ce domaine peut avoir des conséquences économiques majeures, notamment sur l’exploitation des ressources gazières offshore.

Réactions du corps judiciaire et débat sur l’indépendance

Le débat sur l’indépendance du pouvoir judiciaire reste vif. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, rapporte que plusieurs magistrats ont publié une déclaration commune appelant à protéger leur autonomie face aux ingérences. Annahar, 12 août 2025, observe que cette initiative, rare, a été saluée par des ONG locales, mais critiquée par certains acteurs politiques qui y voient une prise de position contre le gouvernement. Ad Diyar, 12 août 2025, estime que ce bras de fer pourrait retarder davantage l’adoption des textes de réforme.

Société : fractures sociales, dynamiques communautaires et mutations culturelles

Crise des réfugiés et tensions communautaires

La question des réfugiés reste au premier plan du débat social. Annahar, 12 août 2025, rapporte des frictions croissantes dans plusieurs municipalités où l’afflux de réfugiés syriens exerce une pression directe sur les infrastructures, notamment l’eau et l’électricité. Certaines autorités locales réclament des quotas ou des mécanismes de répartition plus équitables entre régions. Ad Diyar, 12 août 2025, souligne que ces tensions se doublent d’une concurrence sur le marché du travail informel, particulièrement dans les secteurs de la construction et de l’agriculture. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, observe que les ONG, tout en apportant un soutien matériel, peinent à apaiser les perceptions d’injustice ressenties par une partie des communautés d’accueil.

Pauvreté structurelle et disparités régionales

Les inégalités territoriales se creusent. Ad Diyar, 12 août 2025, consacre un reportage à Wadi Khaled, région frontalière où 23 localités cumulent pauvreté extrême, chômage massif et dépendance à un commerce transfrontalier informel. Cette économie parallèle, qui prospère sur les différentiels de prix et la faible présence de l’État, fragilise l’intégration sociale et économique de la région. Annahar, 12 août 2025, note que les jeunes, faute de perspectives, migrent vers les grandes villes ou à l’étranger, accélérant le dépeuplement rural. Al Liwa’, 12 août 2025, rappelle que des programmes pilotes de microfinance ont été tentés, mais sans effet durable en l’absence de structures d’accompagnement et de débouchés économiques.

Santé publique et fragilité des infrastructures

Le système de santé libanais reste sous pression. Annahar, 12 août 2025, indique que plusieurs hôpitaux publics fonctionnent en dessous de leurs capacités, faute de personnel et de financement, tandis que les établissements privés augmentent leurs tarifs en réponse à la hausse des coûts opérationnels. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, souligne que la pénurie de médicaments essentiels, aggravée par des retards d’importation, met en danger les malades chroniques. Ad Diyar, 12 août 2025, rapporte que le ministère de la Santé négocie avec l’OMS un plan d’approvisionnement prioritaire, mais que sa mise en œuvre est freinée par des lenteurs bureaucratiques.

Éducation et décrochage scolaire

Le secteur éducatif traverse une phase critique. Al Liwa’, 12 août 2025, fait état d’un taux croissant de décrochage scolaire, surtout dans les zones rurales et défavorisées. Les causes évoquées incluent la migration, la nécessité pour les adolescents de contribuer aux revenus familiaux, et la hausse des frais de scolarité. Annahar, 12 août 2025, mentionne que plusieurs écoles publiques sont en attente de travaux de réhabilitation, ce qui compromet la rentrée. Ad Diyar, 12 août 2025, insiste sur le lien entre éducation et cohésion sociale, rappelant que le recul du taux de scolarisation accentue le risque d’instabilité à moyen terme.

Mobilisations citoyennes et expression publique

Des initiatives citoyennes émergent malgré les tensions. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, décrit des actions collectives pour la propreté urbaine dans certains quartiers de Beyrouth, portées par des associations locales et des bénévoles. Annahar, 12 août 2025, relève que ces mouvements bénéficient parfois de financements participatifs, signe d’une volonté de s’auto-organiser face aux défaillances municipales. Ad Diyar, 12 août 2025, met cependant en garde contre le risque de récupération politique de ces mobilisations, particulièrement en période pré-électorale.

Changement des comportements de consommation

La perception de la sécurité influence directement les habitudes de consommation. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, observe que lors d’événements culturels récents, la présence de drapeaux de l’armée est devenue un symbole d’adhésion à l’institution militaire, renforçant le sentiment d’appartenance et, indirectement, la fréquentation des espaces publics. Annahar, 12 août 2025, note que cette dynamique contribue à soutenir certains secteurs comme la restauration et les loisirs, mais reste fragile en cas de dégradation du climat sécuritaire.

Mutations démographiques et migrations

Le Liban connaît une recomposition démographique lente mais marquée. Annahar, 12 août 2025, publie des chiffres de la Sûreté générale indiquant que sur 5 100 permis de travail délivrés en un mois, 3 280 concernaient des travailleurs éthiopiens. Cette donnée illustre le recours croissant à une main-d’œuvre étrangère dans les services domestiques, tandis qu’une partie des compétences locales qualifiées émigre vers l’étranger. Ad Diyar, 12 août 2025, met en garde contre l’impact de ce phénomène sur la productivité et sur la structure du marché du travail.

Culture : initiatives artistiques, patrimoine en danger et vie culturelle en mouvement

Activisme culturel et résilience créative

Malgré les tensions politiques et économiques, plusieurs journaux du 12 août 2025 mettent en avant une vie culturelle qui persiste, souvent grâce à des initiatives indépendantes. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, décrit une série de concerts organisés dans des espaces publics de Beyrouth par des collectifs d’artistes cherchant à « réoccuper » la ville par la musique et la performance. Annahar, 12 août 2025, précise que ces événements sont financés par des contributions privées et par le soutien de fondations internationales, permettant de maintenir une programmation gratuite et ouverte. Ad Diyar, 12 août 2025, insiste sur la dimension sociale de ces rendez-vous : rassembler des publics divers dans un contexte de fragmentation communautaire.

Patrimoine architectural et menaces urbaines

La question du patrimoine reste un point de tension. Annahar, 12 août 2025, rapporte que plusieurs immeubles classés du centre-ville risquent d’être détruits ou altérés dans le cadre de projets immobiliers. Les associations de défense du patrimoine dénoncent l’absence de plan d’urbanisme contraignant et le manque de moyens pour restaurer les bâtiments endommagés par l’explosion de 2020. Al Liwa’, 12 août 2025, souligne que ce déficit de protection culturelle affaiblit aussi le potentiel touristique du pays, en réduisant l’attrait de certains quartiers historiques. Ad Diyar, 12 août 2025, rappelle que la préservation des sites est non seulement une question de mémoire, mais aussi un atout économique durable.

Littérature et nouvelles publications libanaises

Plusieurs maisons d’édition locales continuent à publier, malgré les coûts croissants du papier et de l’impression. Annahar, 12 août 2025, signale la sortie d’un roman libanais salué pour son approche documentaire, mêlant fiction et enquête historique. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, observe que la littérature engagée gagne du terrain, avec des auteurs traitant de mémoire collective et de justice sociale. Ad Diyar, 12 août 2025, note cependant que la diffusion reste limitée par l’absence de réseau de librairies structuré hors des grands centres urbains.

Musique et scène émergente

La scène musicale libanaise reste active, notamment grâce à des plateformes numériques. Al Liwa’, 12 août 2025, rapporte que plusieurs artistes locaux utilisent YouTube et Spotify pour contourner les coûts de production physique et toucher un public international. Annahar, 12 août 2025, met en avant un festival de musique alternative qui a rassemblé plusieurs groupes locaux et étrangers, illustrant une volonté de rester connecté aux tendances globales. Ad Diyar, 12 août 2025, insiste sur le rôle des réseaux sociaux comme outil de promotion mais aussi comme espace de débat autour de l’identité culturelle.

Expositions et arts visuels

L’actualité artistique inclut également des expositions de peinture et de photographie. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, détaille une exposition collective consacrée à la mémoire urbaine de Beyrouth, mêlant archives visuelles et créations contemporaines. Annahar, 12 août 2025, note la participation d’artistes de la diaspora, renforçant le lien entre scène locale et internationale. Ad Diyar, 12 août 2025, met en avant l’importance des partenariats avec les institutions étrangères pour financer ces initiatives, souvent hors de portée des budgets publics.

Agenda culturel

Les événements prévus pour les semaines à venir incluent, selon Al Liwa’, 12 août 2025, un cycle de projections de films libanais restaurés, un concert de musique classique au Sursock Museum, et plusieurs ateliers de calligraphie arabe dans des centres culturels communautaires. Annahar, 12 août 2025, précise que certaines manifestations seront itinérantes, passant par Tripoli, Saïda et Zahlé, dans un effort de décentralisation culturelle. Al Joumhouriyat, 12 août 2025, insiste sur la nécessité de maintenir cette offre en dehors de Beyrouth pour éviter une concentration excessive des activités culturelles dans la capitale.