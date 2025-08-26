Revue de presse du 26/08/25: Position israélienne et conditionnalité du retrait du Sud Liban

- Advertisement -

Le débat sur le désarmement du Hezbollah et la réduction de la présence militaire israélienne au Liban Sud a repris une place centrale dans les discussions politiques et diplomatiques du 26 août 2025. Les déclarations émanant de Tel-Aviv, combinées à des initiatives diplomatiques américaines, ont ravivé des tensions anciennes, exposant à nouveau la complexité du dossier de la souveraineté et du contrôle des armes au Liban.

Position israélienne et conditionnalité du retrait

Selon Al Joumhouriyat (26 août 2025), le gouvernement israélien, par la voix du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a posé comme condition à toute forme de retrait militaire partiel du Liban Sud une avancée concrète sur le désarmement du Hezbollah. La déclaration, diffusée à la veille de la visite du médiateur américain Tom Barak, évoque explicitement une politique du « pas à pas », selon laquelle « toute réduction de présence israélienne sur le terrain devra s’accompagner d’un démantèlement visible des capacités militaires du Hezbollah ». Ce positionnement a été réitéré lors d’un échange téléphonique avec les médiateurs américains, d’après Al Akhbar (26 août 2025), qui cite une volonté israélienne de conditionner toute mesure de détente à des actes vérifiables du côté libanais.

Cette approche a reçu un écho particulier dans la presse proche de la droite israélienne, relayée dans les colonnes d’Al Sharq Al Awsat (26 août 2025), où il est mentionné que l’armée israélienne reste mobilisée le long de la ligne bleue et que « toute illusion de retrait sans désarmement effectif est une erreur stratégique ». Cette ligne dure, adoptée au plus haut niveau, semble également avoir pour objectif d’influencer le calendrier diplomatique, notamment les discussions au Conseil de sécurité relatives à la prolongation du mandat de la FINUL.

Réaction du Hezbollah : rejet catégorique et rhétorique de la souveraineté

Face à cette pression, le Hezbollah a réagi par la voix de son secrétaire général, le cheikh Naim Kassem. Dans un discours relayé par Al Akhbar (26 août 2025), ce dernier a rejeté toute logique conditionnelle ou séquentielle. Il a affirmé que « l’arme de la résistance n’est pas négociable » et que « le droit du Liban à se défendre ne saurait être bradé sous la pression de médiateurs ou d’accords imposés ». Toujours selon le même journal, Naim Kassem a qualifié les exigences israéliennes de « nouvelle agression diplomatique ».

Le ton adopté par le responsable du Hezbollah dans ce discours rappelle les positions historiques du mouvement. Il a également accusé les autorités israéliennes d’« ingérence dans les affaires souveraines d’un État indépendant », insistant sur le fait que « la sécurité nationale du Liban ne saurait être dictée par des puissances extérieures ». Cette posture a été soutenue par plusieurs éditorialistes dans Al Bina’ (26 août 2025), qui voient dans les récents développements une tentative d’imposer un rapport de force favorable à Israël en dehors de tout consensus interne.

Médiation américaine et relance de la feuille de route

Dans ce contexte de polarisation, une délégation américaine conduite par Tom Barak est arrivée à Beyrouth pour relancer les discussions sur les termes d’une désescalade sécuritaire. Selon Ad Diyar (26 août 2025), cette délégation, qui comprend également l’ancienne porte-parole du département d’État Morgan Ortagus et le sénateur Lindsey Graham, a entamé une série d’entretiens avec les autorités libanaises, incluant notamment des échanges avec le Premier ministre Nawaf Salam et le ministre des Finances Yassine Jaber.

Toujours d’après Ad Diyar (26 août 2025), ces discussions visent à définir un cadre de retrait progressif israélien, adossé à un renforcement de la mission de la FINUL et à un soutien renforcé à l’armée libanaise. L’objectif affiché par Washington est de « consolider une stabilité durable au Sud du Liban en favorisant l’appropriation nationale des enjeux sécuritaires ». Toutefois, la presse souligne que la mission américaine semble compromise par les déclarations israéliennes, qui vident en partie de leur substance les marges de manœuvre des émissaires.

Dans les colonnes d’Al Akhbar (26 août 2025), des sources politiques évoquent une défiance croissante du Hezbollah vis-à-vis de cette initiative, qu’il perçoit comme un prolongement des intérêts israélo-américains. Cette lecture est renforcée par la teneur des messages portés par la délégation, que plusieurs acteurs politiques accusent de « parler d’équilibre tout en exigeant une soumission ».

Le rôle de l’armée libanaise dans la recomposition sécuritaire

L’armée libanaise apparaît comme l’un des points centraux de cette nouvelle séquence diplomatique. Selon Al Akhbar (26 août 2025), le gouvernement libanais aurait demandé à l’état-major de soumettre un plan de sécurisation du Sud avant la fin du mois. Ce plan inclurait des propositions de déploiement progressif, mais des sources militaires ont exprimé leur incapacité technique à occuper l’ensemble des positions concernées, faute de moyens et de garanties internationales.

Le quotidien mentionne également que l’état-major, soucieux de préserver la cohésion interne et d’éviter une confrontation directe avec le Hezbollah, insiste sur la nécessité d’un consensus national préalable. Une position soutenue dans Al Bina’ (26 août 2025), où l’on évoque la difficulté d’une opération unilatérale dans un contexte aussi volatil. Ce positionnement modéré est perçu comme une tentative de ne pas compromettre l’unité institutionnelle du pays.

Mobilisation politique et risque de crise institutionnelle

Sur le plan interne, la tension monte entre les différentes forces politiques. Certaines formations pro-souveraineté, notamment des blocs parlementaires indépendants, ont annoncé leur intention de contester publiquement la légitimité de toute coexistence armée non étatique sur le territoire national. Selon Al Joumhouriyat (26 août 2025), un mouvement de contestation aurait été envisagé pour le 28 août sur la place Riad el-Solh, avant d’être reporté pour des raisons de sécurité.

Les opposants à la stratégie du Hezbollah dénoncent ce qu’ils considèrent comme une « double légalité » qui affaiblit la position du Liban sur la scène internationale. Dans les pages d’Al Liwa’ (26 août 2025), plusieurs analystes mettent en garde contre une explosion institutionnelle si aucune solution ne permet de faire converger les impératifs de sécurité nationale avec la souveraineté de l’État.

La situation est d’autant plus tendue que le mandat de la FINUL est en cours de renégociation au sein du Conseil de sécurité. Selon Al Sharq (26 août 2025), plusieurs diplomaties occidentales souhaiteraient l’élargissement du champ d’intervention de la force onusienne. Cette proposition, bien qu’elle ne soit pas encore officialisée, suscite déjà des débats au sein des élites politiques libanaises, qui y voient une tentative de marginaliser davantage les forces armées libanaises.

Crainte d’un engrenage régional

Enfin, l’éventualité d’une extension du conflit régional à travers la question libanaise reste présente dans plusieurs articles. D’après Al Sharq Al Awsat (26 août 2025), les autorités iraniennes et syriennes suivraient de près l’évolution des discussions à Beyrouth, redoutant une marginalisation de leurs alliés dans un processus de désescalade jugé défavorable. Dans Al Quds (26 août 2025), des diplomates évoquent une coordination active entre Téhéran, Moscou et Damas pour peser indirectement sur les équilibres internes libanais.

Le dossier du retrait israélien ne saurait ainsi être lu isolément, tant il s’inscrit dans une recomposition stratégique régionale plus large, où le Liban demeure un point de bascule.

Politique locale : tensions internes et recomposition des alliances gouvernementales

Affirmation institutionnelle et volonté présidentielle

Le président Jozef Aoun a rappelé l’importance de l’unité institutionnelle au sein du Conseil des ministres, insistant sur la nécessité d’un dialogue national au sein de l’exécutif. Selon Al Sharq Al Awsat daté du 26 août 2025, le président a déclaré que le Conseil devait rester un espace d’échanges francs et de décisions partagées, tout en appelant à une sortie des logiques communautaires. Il a également souligné l’urgence de restaurer la confiance des partenaires arabes et internationaux envers le Liban, affirmant que cette restauration passait par une gestion inclusive, sans logique confessionnelle.

Ce message vise à réaffirmer la légitimité de l’institution présidentielle dans un contexte marqué par une polarisation croissante. La volonté présidentielle d’affirmer le rôle central de l’exécutif intervient alors que plusieurs forces politiques contestent la capacité du gouvernement à gouverner en l’absence de consensus national sur les questions de souveraineté, notamment en ce qui concerne le dossier du désarmement.

Pressions populaires sur le dossier du désarmement

Les déclarations en faveur du monopole de l’État sur l’usage de la force ont trouvé un écho dans les rangs de plusieurs partis politiques, dont certains envisagent désormais une mobilisation citoyenne. D’après Nahar du 26 août 2025, des formations politiques non affiliées au pouvoir ont annoncé leur intention de manifester pour soutenir les décisions gouvernementales liées à l’application du plan de souveraineté et au contrôle exclusif des armes par l’État. Ce positionnement rompt avec leur prudence habituelle sur le sujet, en inscrivant leur action dans un cadre de soutien direct aux institutions.

Cette dynamique intervient à un moment où le Hezbollah renforce sa rhétorique autour de la légitimité de la résistance. Le parti a réitéré sa position selon laquelle ses armes constituent une garantie face aux menaces extérieures. Selon Al Akhbar du 26 août 2025, le secrétaire général adjoint du mouvement a estimé que toute tentative d’imposer un désarmement unilatéral constituerait une atteinte aux équilibres nationaux. Cette opposition frontale entre partisans de la souveraineté institutionnelle et défenseurs de la résistance contribue à fragiliser le climat politique.

Blocages parlementaires et alignements fluctuants

Au Parlement, la perspective d’un consensus sur les questions de sécurité reste lointaine. Selon Al Liwa’ du 26 août 2025, les divergences entre blocs sont telles qu’aucun texte unifié n’a pu être adopté concernant la mise en œuvre de la résolution sur le désarmement. Les représentants de plusieurs partis laïques et centristes ont exprimé leur frustration face à l’absence de coordination entre le gouvernement et les groupes parlementaires influents.

Le Courant patriotique libre et le mouvement Amal ont échangé publiquement des accusations sur la gestion des affaires sécuritaires, comme le rapportent les colonnes d’Ad Diyar datées du même jour. Ces tensions internes ont pour effet de retarder l’action législative, en particulier sur les lois relatives à la sécurité nationale. Certains députés favorables à une posture conciliante vis-à-vis du Hezbollah ont également bloqué l’inscription à l’ordre du jour de plusieurs initiatives de réforme, pourtant soutenues par l’exécutif.

Initiative religieuse et appels à l’apaisement

Face à la montée des tensions, plusieurs figures religieuses ont décidé d’intervenir dans le débat public. Le mufti Ahmad Kabalan, cité par Al Sharq le 26 août 2025, a appelé à l’unité nationale et au refus de toute confrontation interne. Il a exhorté les responsables politiques à privilégier l’intérêt général sur les intérêts partisans et confessionnels, en rappelant que l’histoire récente du Liban avait montré les conséquences dramatiques des divisions internes.

Son intervention, perçue comme un message de modération, a été saluée par plusieurs responsables politiques, en particulier ceux engagés dans des démarches de dialogue interconfessionnel. Ce soutien religieux à une forme de concorde nationale pourrait favoriser la relance de certaines discussions bloquées au sein du Parlement, à condition que les partis les plus radicaux acceptent de revenir à la table des négociations.

Tensions sur le terrain et réponse sécuritaire

La perspective d’une mobilisation citoyenne a suscité des réactions préventives des services de sécurité. Selon Al Joumhouriyat daté du 26 août 2025, les autorités ont recommandé aux organisateurs de différer les rassemblements initialement prévus dans les quartiers mixtes, par crainte de heurts entre groupes opposés. Des unités supplémentaires ont été déployées dans certains secteurs sensibles de la capitale pour prévenir tout débordement.

Des partisans du Hezbollah ont été vus arborant des drapeaux et bannières dans des zones proches de l’aéroport international de Beyrouth, selon le même journal. Ce type de démonstration symbolique est interprété comme un message à destination du pouvoir central. Il s’agit d’affirmer la présence et la détermination du mouvement à défendre ce qu’il considère comme une ligne rouge stratégique.

Dans ce contexte, l’armée libanaise adopte une position attentiste. Elle n’a pas reçu de mandat clair pour sécuriser les lieux de rassemblement, mais reste en alerte en coordination avec le ministère de l’Intérieur. Cette situation met en évidence le déséquilibre entre les responsabilités attendues de l’institution militaire et les ressources politiques et matérielles à sa disposition.

Dissensions autour des réformes économiques

La crise politique pèse également sur les perspectives de réformes économiques. Le ministre des Finances Yassine Jaber, cité par Ad Diyar le 26 août 2025, a poursuivi ses échanges avec les représentants d’organisations internationales afin d’obtenir des financements d’urgence. Il a souligné la nécessité de garanties institutionnelles pour débloquer les aides, tout en alertant sur les risques d’effondrement si aucune solution politique n’était trouvée rapidement.

Le dossier de l’électricité reste bloqué. Les discussions autour d’un projet de loi de restructuration du secteur n’ont pas abouti, en raison des désaccords sur la gouvernance des fonds à allouer. Des accusations de favoritisme dans l’attribution des contrats ont été formulées par plusieurs députés, ce qui a conduit à la suspension des travaux parlementaires sur le sujet.

Le ministre de l’Énergie a déclaré, selon Al Sharq Al Awsat, que sans décisions claires du Parlement, aucun investisseur étranger ne viendra s’engager durablement. Cette déclaration reflète une inquiétude croissante dans les milieux économiques, où l’on redoute un retour de l’instabilité si les projets stratégiques restent suspendus à des querelles politiques internes.

Attentes militaires et équilibre stratégique

L’état-major de l’armée a soumis une demande de report de son plan de redéploiement au Sud. Selon Al Akhbar daté du 26 août 2025, les chefs militaires considèrent qu’un tel déploiement, sans consensus national préalable, pourrait entraîner une confrontation directe avec des forces déjà en place. Ils demandent un cadre politique clair avant toute opération, mettant en avant les risques opérationnels d’un engagement non coordonné.

Le commandement de l’armée a également exprimé son inquiétude quant à la multiplication des déclarations contradictoires au sein de l’exécutif. Cette incertitude affaiblit la chaîne de commandement et rend difficile la préparation de scénarios adaptés à l’évolution de la situation sur le terrain. L’absence de ligne stratégique cohérente alimente la défiance de certains officiers envers la classe politique, perçue comme incapable de fournir des directives claires.

Dans ce contexte, le rôle de l’armée semble limité à la gestion du statu quo. Elle se concentre sur la préservation de la stabilité interne, sans capacité réelle d’intervention dans les zones à haute tension. Cette posture est à la fois une protection contre une escalade non maîtrisée et une démonstration des limites actuelles de l’appareil d’État face à des enjeux de souveraineté partagée.

Citation et discours des personnalités politiques : déclarations clivantes et légitimités concurrentes

Le Hezbollah défend la permanence de sa résistance

Les prises de parole du numéro deux du Hezbollah, Naïm Qassem, ont occupé une place centrale dans les journaux du 26 août 2025. Selon Al Akhbar, ce dernier a déclaré que la demande de désarmement formulée par certaines forces internes et externes n’était rien d’autre qu’un appel déguisé à l’anéantissement de la résistance. Il a exprimé que renoncer aux armes équivaudrait, selon lui, à renoncer à la capacité du Liban de se défendre. Loin d’une simple position doctrinale, cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions sécuritaires accrues et de pressions internationales sur le gouvernement libanais.

Dans la même allocution, Naïm Qassem a également rejeté toute forme de désarmement progressif, qu’il a qualifié de stratégie sournoise visant à démanteler graduellement ce qu’il appelle la force vitale du Liban. Cette rhétorique marque une ligne rouge posée par le Hezbollah : aucune concession ne serait envisagée, même en échange de garanties sécuritaires ou diplomatiques proposées par des partenaires étrangers. Selon Al Akhbar (26 août 2025), cette position a été réaffirmée à l’occasion d’une cérémonie publique à Beyrouth Sud, en présence de hauts responsables du parti.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité des discours prononcés ces dernières semaines par les cadres du Hezbollah, qui s’emploient à consolider leur légitimité populaire à travers une narration fondée sur la protection du territoire et la résistance aux pressions extérieures. Le message transmis est clair : toute tentative d’imposer un changement d’équilibre par la voie diplomatique ou par la contrainte serait considérée comme une provocation.

Soutien partiel mais ferme d’Amal à la ligne de résistance

Le mouvement Amal, traditionnel allié du Hezbollah, a adopté une posture plus mesurée, tout en affichant une solidarité stratégique. Dans Nahar daté du 26 août 2025, un haut responsable du mouvement a rappelé que la priorité devait rester l’affirmation de la légitimité de l’État. Il a néanmoins souligné que la question du désarmement ne pouvait être abordée sans consensus national, insistant sur le fait qu’aucune solution imposée de l’extérieur ne serait acceptable.

Cette position témoigne d’une volonté de préserver la stabilité interne tout en maintenant l’alliance tactique avec le Hezbollah. Elle traduit également une tentative d’équilibrer les attentes contradictoires entre les engagements régionaux du mouvement et les contraintes institutionnelles locales. Amal semble vouloir s’ériger en médiateur entre les exigences diplomatiques des partenaires occidentaux et les lignes rouges du Hezbollah.

Le discours prononcé par ce responsable s’inscrit dans un effort de clarification de la ligne politique d’Amal. Plutôt que de contester frontalement les décisions gouvernementales, le mouvement préfère rappeler que toute solution durable passe par une entente élargie au sein de la classe politique, ce qui inclut nécessairement le Hezbollah. La posture adoptée est celle d’un compromis conditionnel, où la stabilité prime sur toute autre considération.

Les institutions sous pression : message d’autorité présidentielle

Le président Jozef Aoun, dans un communiqué rapporté par Al Sharq Al Awsat (26 août 2025), a insisté sur la centralité du Conseil des ministres dans la gestion des crises. Il a précisé que ce Conseil devait rester le seul cadre de discussion et de prise de décision légitime, renvoyant dos à dos les partis tentés par des stratégies de contournement ou d’obstruction. Dans ses propos, le chef de l’État a réaffirmé l’importance de restaurer la confiance des partenaires régionaux et internationaux dans l’action gouvernementale.

Il a notamment mis l’accent sur le dépassement des logiques confessionnelles, qu’il juge incompatibles avec l’intérêt national. L’appel à sortir des considérations communautaires pour retrouver une cohérence d’État est présenté comme une priorité absolue. Cette déclaration présidentielle intervient alors que le gouvernement fait face à une fragmentation des blocs parlementaires et à des initiatives unilatérales de plusieurs partis.

Le message du président apparaît comme un rappel à l’ordre, destiné autant aux composantes de l’opposition qu’à celles de la majorité. Il affirme que seule une action collégiale, respectueuse des institutions, permettra d’avancer sur les réformes structurelles et les dossiers de souveraineté. L’enjeu, pour le président, est de restaurer la capacité décisionnelle du gouvernement face aux pressions intérieures et extérieures.

Les réactions diplomatiques et sécuritaires intégrées au discours politique

Dans Ad Diyar du 26 août 2025, un haut responsable libanais, dont l’identité n’est pas précisée, a dénoncé les conditions posées par le Premier ministre israélien à toute désescalade au Sud du Liban. Il a qualifié ces conditions de provocation et d’ingérence, affirmant qu’aucune paix durable ne pouvait être bâtie sur le chantage sécuritaire. Cette déclaration intervient en réponse aux affirmations israéliennes selon lesquelles un retrait de la zone frontalière serait conditionné au désarmement immédiat du Hezbollah.

Ce discours s’inscrit dans une logique de confrontation verbale, où chaque camp cherche à fixer le cadre des discussions. Côté libanais, la posture consiste à rejeter toute conditionnalité étrangère perçue comme une violation de la souveraineté nationale. Le gouvernement refuse d’aborder la question du Hezbollah sous la pression, préférant inscrire ce débat dans un calendrier politique interne.

La dénonciation des déclarations israéliennes est aussi un message à la communauté internationale : Beyrouth entend préserver sa marge de manœuvre, sans subir de diktat. Cette prise de position est relayée dans plusieurs journaux, notamment Al Bina’, qui y voit une tentative de rééquilibrage des rapports de force à l’échelle régionale, face à une diplomatie israélienne jugée agressive.

Appels au dialogue et rappel des symboles nationaux

Le mufti Ahmad Kabalan, dans une intervention rapportée par Al Sharq du 26 août 2025, a appelé les forces politiques libanaises à faire preuve de responsabilité. Il a souligné que seule l’unité nationale permettrait de préserver le Liban des divisions confessionnelles. Il a également évoqué les grandes figures de l’histoire libanaise comme des symboles d’unité intercommunautaire, insistant sur le fait que l’héritage du Liban ne saurait être confisqué par un camp ou une doctrine.

Son message s’adresse autant aux dirigeants politiques qu’aux citoyens, les exhortant à éviter les surenchères et à privilégier le dialogue. En citant des exemples de cohésion passés, il entend rappeler que la stabilité nationale repose sur des compromis permanents entre les différentes sensibilités religieuses et politiques.

Cette déclaration, bien que religieuse dans sa forme, porte une forte charge politique. Elle se présente comme un avertissement contre toute dérive radicale, susceptible de raviver les tensions communautaires. Elle participe aussi à la construction d’un discours transversal, capable de fédérer au-delà des clivages partisans.

Pressions extérieures et lignes de fracture internes

Al Joumhouriyat, dans son édition du 26 août 2025, évoque la pression croissante exercée par les États-Unis pour que le Liban entre dans un processus de désarmement d’ici la fin de l’année. Cette pression s’accompagne d’une série de conditions diplomatiques et économiques, conditionnant l’aide internationale à des engagements politiques précis. Des figures proches du Hezbollah, interrogées par le quotidien, dénoncent une logique d’échange inégal entre reconnaissance et renoncement à la souveraineté militaire.

Ces propos mettent en lumière une fracture interne croissante : d’un côté, les partisans d’un compromis diplomatique avec les puissances occidentales, de l’autre, ceux qui refusent toute concession stratégique. Cette polarisation se traduit par des discours de plus en plus rigides et une rhétorique de confrontation qui rend difficile toute médiation.

La classe politique libanaise se retrouve ainsi prise en étau entre les attentes de ses partenaires internationaux et les lignes rouges posées par des acteurs influents de la scène interne. Les discours des responsables reflètent cette tension, oscillant entre ouverture aux négociations et réaffirmation de principes intangibles.

Diplomatie : pressions internationales, médiations croisées et recomposition régionale

Reprise des relations bilatérales avec la Syrie

Les relations diplomatiques entre le Liban et la Syrie connaissent une phase de réactivation marquée par des échanges à haut niveau. Selon Al Joumhouriyat daté du 26 août 2025, des rencontres bilatérales ont été engagées en vue de régulariser plusieurs dossiers restés en suspens depuis la guerre civile syrienne. Parmi les thématiques abordées figurent la situation des détenus syriens au Liban, la question des disparus pendant la période de tutelle syrienne, les réfugiés et les avoirs syriens bloqués dans les banques libanaises. Les discussions porteraient également sur la possibilité de relancer les échanges commerciaux entre les deux États, ainsi que sur la réouverture de canaux diplomatiques formels.

Cette relance diplomatique s’inscrit dans un cadre régional plus large. D’après Ad Diyar, édition du même jour, le président syrien a exprimé à plusieurs reprises son intention de normaliser les relations avec le Liban en dehors de toute médiation du Hezbollah. Cette volonté a été formalisée par des propositions de coopération directe entre institutions étatiques syriennes et libanaises, en contournant les relais politico-militaires non étatiques. Le gouvernement syrien a notamment exprimé son souhait de mettre fin aux ambiguïtés autour de la gestion de la frontière et d’établir un cadre juridique clair pour les investissements syriens au Liban.

Les autorités libanaises, selon les mêmes sources, ont accueilli favorablement ces ouvertures. Le ministère des Affaires étrangères aurait désigné une cellule de coordination chargée d’élaborer une feuille de route sur les priorités bilatérales. Cette feuille de route inclut la question des frontières maritimes, qui pourrait faire l’objet d’une délimitation progressive avant toute négociation sur les frontières terrestres.

Initiative russo-américaine et canal de médiation indirecte

En parallèle des efforts bilatéraux syro-libanais, une initiative discrète entre Washington et Moscou a vu le jour. Selon les informations recueillies par Ad Diyar (26 août 2025), les deux puissances auraient entamé une série d’échanges visant à prévenir un embrasement dans le Sud-Liban. Cette médiation indirecte a pour objectif de fixer les contours d’un accord régional incluant la fin des hostilités, le retrait partiel des forces israéliennes d’observation, et une transformation des règles d’engagement de la FINUL.

Les Russes chercheraient à garantir leurs intérêts dans le port de Tartous et à renforcer leur rôle de stabilisateur au Levant, tandis que les Américains exigeraient une feuille de route claire pour le désarmement des milices libanaises non étatiques. Cette divergence d’objectifs complique les discussions, mais les deux capitales semblent s’accorder sur l’urgence de limiter les risques de confrontation armée entre Israël et le Hezbollah.

D’après Al Joumhouriyat, la partie russe a proposé une formule de désescalade progressive fondée sur une réduction des activités militaires visibles dans la région Sud, en contrepartie d’un engagement occidental à ne pas activer immédiatement les clauses du chapitre VII du Conseil de sécurité. Cette proposition aurait reçu un écho favorable à Beyrouth, notamment parmi les diplomates favorables à une solution multilatérale.

Pressions croissantes de Washington et conditionnalités

Les États-Unis poursuivent leur stratégie d’influence sur les dossiers libanais. Selon les informations rapportées par Al Joumhouriyat dans son édition du 26 août 2025, Washington aurait transmis à Beyrouth un calendrier officieux prévoyant une résolution du dossier du désarmement du Hezbollah avant la fin de l’année. En contrepartie, les autorités américaines proposeraient une aide au développement ciblée dans le Sud-Liban, incluant des projets d’infrastructure, des incitations à l’investissement privé, et un soutien budgétaire partiel à l’État libanais.

Ce plan américain est soutenu activement par la diplomatie française, qui cherche à jouer un rôle de pont entre les exigences sécuritaires de Tel-Aviv et la réalité institutionnelle libanaise. D’après Al Liwa’, Paris travaille en coordination avec Washington à la mise en place d’un comité consultatif informel, composé de diplomates et d’anciens responsables de la FINUL, pour explorer les modalités techniques d’un transfert progressif des compétences sécuritaires vers l’armée libanaise.

Cette dynamique met le Liban face à un dilemme stratégique. Accepter ce type d’arrangement reviendrait à s’engager dans une démarche de désarmement partiel, au risque de fracturer davantage le consensus national. Le gouvernement libanais, bien qu’officiellement silencieux, semble divisé sur la réponse à apporter. Une partie de l’exécutif, proche des milieux d’affaires et des bailleurs de fonds, voit dans cette opportunité un levier pour débloquer les aides promises depuis les conférences de soutien. D’autres acteurs, plus soucieux de préserver l’équilibre confessionnel, redoutent une polarisation accrue si ces conditionnalités sont acceptées sans consensus préalable.

Le rôle de l’Arabie saoudite et l’équation régionale

L’Arabie saoudite apparaît comme un acteur diplomatique incontournable dans les négociations en cours. Selon Al Quds du 26 août 2025, Riyad aurait multiplié les contacts avec les chancelleries occidentales pour soutenir une solution politique qui garantirait à la fois la stabilité du Liban et une réduction progressive de l’influence militaire du Hezbollah. Le royaume appuie notamment l’idée d’un accord global incluant le dossier des détenus syriens, la représentation diplomatique syrienne à Beyrouth, et la souveraineté sur les fermes de Chebaa.

La diplomatie saoudienne agit également dans le cadre d’une initiative tripartite impliquant la Jordanie et l’Égypte, visant à stabiliser le flanc Est de la Méditerranée. Dans cette logique, le Liban est considéré comme un terrain d’expérimentation diplomatique, où la résolution des tensions locales pourrait servir de modèle à d’autres pays de la région en situation de transition. La diplomatie de Riyad mise sur une série de gestes de confiance, tels que la réouverture du consulat saoudien à Beyrouth, la nomination d’un ambassadeur permanent, et la reprise des investissements dans des projets d’infrastructure.

Le président syrien, selon les mêmes sources, aurait exprimé son intérêt à s’inscrire dans cette dynamique, à condition qu’elle respecte la souveraineté de Damas et n’implique pas de reconnaissance implicite du rôle régional du Hezbollah. Cette condition reflète les tensions persistantes entre les alliés d’hier, qui cherchent désormais à redéfinir leurs rapports sur des bases strictement interétatiques.

Les Nations Unies et la relance de la mission de médiation

Les Nations Unies maintiennent leur présence diplomatique à travers la FINUL, mais aussi via des émissaires spéciaux. Selon Al Akhbar (26 août 2025), le secrétaire général de l’ONU a chargé une délégation de haut niveau d’évaluer les conditions de sécurité dans les zones frontalières et de proposer des ajustements au mandat de la mission onusienne. Cette délégation aurait rencontré des responsables libanais civils et militaires afin de recueillir leurs évaluations.

L’objectif de l’ONU est double : d’une part, rassurer les populations locales sur la continuité de la protection internationale ; d’autre part, obtenir des garanties des différentes parties prenantes sur le non-recours à la force. Le nouveau mandat de la FINUL, actuellement en discussion, inclurait un volet plus important de médiation civile et une capacité renforcée d’observation. Le Liban, selon les documents diplomatiques cités par les journaux, insiste sur la neutralité de cette mission, afin d’éviter qu’elle ne devienne un outil de pression politique contre un acteur local spécifique.

Les diplomates libanais plaident pour que la communauté internationale adopte une approche équilibrée, prenant en compte les réalités internes du Liban. Ils insistent sur le fait que toute solution durable devra s’inscrire dans le respect du pacte national, et non dans une logique d’imposition externe. Cette position a été exprimée à plusieurs reprises par les représentants permanents du Liban à New York, notamment lors des consultations informelles du Conseil de sécurité.

Politique internationale : tensions géopolitiques, offensives militaires et recompositions stratégiques

Intensification des hostilités dans la bande de Gaza

Le conflit entre Israël et les factions palestiniennes dans la bande de Gaza a franchi un nouveau seuil de violence. Selon Al Sharq Al Awsat daté du 26 août 2025, l’armée israélienne a lancé une attaque ciblée contre le complexe médical Nasser situé à Khan Younès, dans le sud de Gaza. Cette opération, décrite par Tel-Aviv comme une frappe contre une cellule de commandement terroriste, a provoqué la mort de vingt personnes, parmi lesquelles figuraient des journalistes, des secouristes et des patients hospitalisés. L’attaque a été condamnée par de nombreuses capitales internationales, dont Ankara et Téhéran, qui y voient une violation grave du droit humanitaire.

Le journal rapporte également que l’Organisation de la coopération islamique a convoqué une réunion d’urgence à Djeddah pour discuter des suites à donner à cette offensive. Plusieurs diplomates présents auraient évoqué la possibilité de porter l’affaire devant la Cour pénale internationale. Al Sharq Al Awsat souligne que cette opération intervient dans un contexte d’escalade continue, marquée par des tirs de roquettes depuis Gaza et des représailles israéliennes quasi quotidiennes. Le ministère de la Défense israélien, de son côté, affirme que les frappes ont été menées sur la base d’informations de renseignement confirmant l’utilisation du complexe médical à des fins militaires.

Cette nouvelle phase du conflit ravive les tensions régionales. Selon Al Sharq (26 août 2025), l’Égypte et le Qatar tentent, en coordination avec les Nations Unies, de réactiver les canaux de médiation, mais se heurtent à l’intransigeance des parties en présence. Le Hamas, dans une déclaration relayée par le journal, a promis une réponse « à la hauteur du massacre » et a intensifié les tirs en direction des localités israéliennes du sud. Le risque d’un embrasement plus large semble désormais élevé.

Le conflit ukrainien dans l’impasse

Sur le front ukrainien, la guerre entre Moscou et Kiev entre dans une phase d’enlisement. D’après Al Sharq Al Awsat (26 août 2025), les forces russes ont renforcé leurs positions dans les régions de Donetsk et Zaporijia, tandis que l’armée ukrainienne peine à progresser malgré le soutien logistique et militaire continu des pays de l’OTAN. Le journal mentionne également que les dernières négociations organisées à Ankara sous l’égide de la diplomatie turque n’ont donné lieu à aucune avancée concrète.

Le Kremlin maintient ses exigences initiales, à savoir la reconnaissance de la souveraineté russe sur les territoires annexés et la neutralité militaire de l’Ukraine. Ces conditions ont été rejetées catégoriquement par le président ukrainien, qui réclame un retrait total des troupes russes avant toute discussion politique. Selon Al Sharq, cette impasse diplomatique alimente la poursuite des combats sur plusieurs fronts, notamment autour de Kharkiv, où les deux camps s’accusent mutuellement d’utiliser des armes interdites.

Par ailleurs, Al Bina’ (26 août 2025) signale que la Chine intensifie ses appels à une conférence de paix inclusive, regroupant toutes les parties impliquées directement ou indirectement dans le conflit. Pékin propose un cessez-le-feu supervisé par des observateurs internationaux, mais ni Washington ni Moscou ne semblent enclins à entériner une telle initiative. Les capitales européennes, de leur côté, maintiennent une ligne dure contre la Russie tout en exprimant des préoccupations croissantes sur l’impact économique prolongé du conflit.

Lifting partiel des sanctions américaines contre la Syrie

Dans un autre registre diplomatique, Al Sharq (26 août 2025) révèle que l’administration américaine a officiellement allégé certaines sanctions financières visant la Syrie. Ce geste s’inscrit dans une logique de détente prudente, amorcée depuis plusieurs mois par Washington, dans le but de tester la fiabilité de Damas comme acteur de stabilisation régionale. Le journal précise que ce changement fait suite à un décret présidentiel signé le 30 juin 2025, qui exclut désormais plusieurs institutions syriennes de la liste noire du Département du Trésor.

Ce développement suscite toutefois des réactions mitigées. Certains membres du Congrès américain ont critiqué cette décision, arguant qu’elle affaiblit la position des États-Unis sur les dossiers des droits humains et du terrorisme. À l’inverse, plusieurs chancelleries européennes saluent cette ouverture comme un pas nécessaire vers une normalisation progressive de la Syrie sur la scène internationale. Le journal rapporte que Paris, Berlin et Rome appellent désormais à une levée partielle coordonnée des sanctions économiques, conditionnée à des engagements de Damas en matière de sécurité et de lutte contre les trafics transfrontaliers.

Selon Al Bina’, cette évolution pourrait avoir un impact sur les équilibres diplomatiques dans la région, notamment vis-à-vis de l’Iran et de la Turquie. La Russie, pour sa part, soutient pleinement cette levée partielle, qu’elle interprète comme une victoire de sa stratégie de protection du régime syrien. Le président syrien, dans une déclaration citée par le journal, a salué la décision américaine tout en rappelant que Damas n’entendait pas renoncer à sa souveraineté ni à ses alliances traditionnelles.

L’Iran durcit sa rhétorique face à Israël et aux États-Unis

La République islamique d’Iran continue de tenir un discours de fermeté sur la scène internationale. D’après Al Sharq (26 août 2025), les autorités iraniennes ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme un « plan américano-israélien » visant à remodeler la région selon des lignes hostiles à leurs intérêts. Le guide suprême iranien a réitéré sa détermination à soutenir les mouvements dits de résistance, sans jamais mentionner explicitement le Hezbollah ou d’autres groupes, mais en insistant sur « le droit des peuples à se défendre contre l’agression et l’occupation ».

Cette déclaration intervient dans un contexte régional tendu, marqué par la multiplication des incidents militaires entre Israël et Gaza, ainsi que par l’isolement diplomatique croissant de Téhéran vis-à-vis des pays du Golfe. Al Sharq note que la rhétorique iranienne, bien que virulente, cherche à rallier les opinions publiques arabes, notamment en insistant sur les victimes civiles dans les territoires palestiniens. Toutefois, la presse internationale, selon le même journal, reste sceptique quant à la capacité de l’Iran à transformer ce discours en influence politique effective.

En parallèle, Al Akhbar (26 août 2025) indique que des manœuvres militaires conjointes ont été organisées entre l’Iran, la Russie et la Chine dans le golfe d’Oman. Ces exercices visent à démontrer la solidité de l’axe anti-occidental et à envoyer un message dissuasif aux États-Unis et à leurs alliés dans la région. L’implication de la Chine dans ce type d’opération est perçue comme un signal clair de sa volonté de s’imposer comme acteur stratégique en dehors de sa sphère d’influence traditionnelle.

La recomposition des équilibres globaux

Enfin, plusieurs journaux mettent en lumière la recomposition stratégique en cours au niveau international. Al Quds (26 août 2025) évoque l’intensification des échanges diplomatiques entre Pékin, Moscou, Téhéran et Ankara. Ces discussions visent à mettre en place un mécanisme alternatif aux institutions dominées par l’Occident, notamment en matière de commerce, de défense et de gouvernance régionale. La création d’une zone de coopération eurasiatique élargie est évoquée, bien que sa concrétisation reste à confirmer.

Selon Al Bina’, ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de fragmentation du système international. Le multilatéralisme traditionnel, incarné par les Nations Unies ou le G7, apparaît affaibli face à la montée des blocs régionaux à géométrie variable. Les États-Unis, bien qu’encore dominants sur le plan militaire, peinent à imposer leur vision du monde dans des régions de plus en plus autonomes. Cette évolution pourrait redessiner les priorités diplomatiques à moyen terme, en marginalisant les forums traditionnels au profit de coalitions ad hoc.

L’analyse des rapports de force montre que le monde évolue vers une forme de bipolarité diffuse, où l’ordre libéral occidental est concurrencé par des pôles de puissance alternatifs. Cette mutation, bien qu’encore inachevée, pourrait déboucher sur une redéfinition profonde des règles du jeu diplomatique. La crise ukrainienne, les tensions en mer de Chine méridionale, les conflits au Proche-Orient et les recompositions en Afrique subsaharienne en constituent autant de symptômes convergents.

Économie : indicateurs en tension, réformes en débat et signaux mitigés

Une amélioration des indicateurs présentée par l’exécutif

Dans une déclaration relayée par Al Sharq en date du 26 août 2025, le président de la République Joseph Aoun a rejeté l’idée que le Liban soit un pays en faillite, affirmant au contraire que la nation est « riche de ses enfants », notamment ceux issus de la diaspora. Cette déclaration s’inscrit dans une stratégie politique visant à restaurer la confiance dans l’économie nationale, gravement affectée depuis 2019. Le président a insisté sur le fait que les signaux envoyés par les bailleurs de fonds internationaux, dont le Fonds monétaire international, indiquent une amélioration relative de certains indicateurs économiques.

Parmi les éléments mis en avant, le chef de l’État a cité l’adoption de lois relatives à la lutte contre la corruption, le lancement de projets de réformes structurelles dans les secteurs financier et judiciaire, ainsi que la volonté du gouvernement d’avancer dans le dossier des eurobonds. Il a également mentionné le retour progressif de l’intérêt arabe pour le Liban, notamment dans les domaines de l’investissement et de la coopération énergétique. Ces déclarations s’inscrivent dans une volonté d’orienter la narration politique autour d’un redressement progressif, bien que les données macroéconomiques demeurent globalement préoccupantes.

Al Sharq rappelle toutefois que cette lecture optimiste est loin d’être unanime. Plusieurs experts économiques interrogés dans le même numéro soulignent l’écart persistant entre les annonces officielles et les conditions réelles sur le terrain, marquées par une inflation encore élevée, un chômage massif et une détérioration continue des services publics.

Le dossier de la dette et des eurobonds reste en suspens

Le quotidien Al Sharq met en lumière les difficultés persistantes liées à la restructuration de la dette publique libanaise. Depuis le défaut de paiement en mars 2020, le pays n’a toujours pas réussi à conclure un accord global avec ses créanciers internationaux. Le projet de règlement partiel du dossier des eurobonds, évoqué dans les propos du président de la République, reste conditionné à la mise en œuvre de réformes budgétaires crédibles et durables. Les discussions avec les représentants du Fonds monétaire international se poursuivent, mais aucune percée n’a été signalée au 26 août 2025.

Le journal indique que les autorités libanaises tentent de convaincre leurs partenaires internationaux de la sincérité de leur engagement en faveur de la transparence et de la rigueur budgétaire. Pour autant, les observateurs internationaux continuent d’exiger des preuves concrètes, notamment à travers la finalisation de la loi sur le contrôle des capitaux, la réforme de la Banque du Liban et la mise en place d’un mécanisme de suivi des flux financiers.

D’après Al Sharq, une mission technique du FMI serait attendue à Beyrouth début septembre afin d’évaluer la mise en œuvre effective des recommandations formulées lors des précédentes visites. L’issue de cette évaluation pourrait conditionner la poursuite des aides budgétaires d’urgence et l’ouverture de lignes de crédit destinées à soutenir les secteurs essentiels de l’économie libanaise.

L’état du secteur bancaire demeure critique

Al Akhbar, dans son édition du 26 août 2025, aborde l’état du secteur bancaire, toujours paralysé par la crise de confiance entre les déposants et les institutions financières. Depuis 2020, l’accès aux dépôts reste sévèrement limité, malgré les annonces répétées d’assouplissements progressifs. La question de la restructuration bancaire reste au cœur des préoccupations des épargnants, des syndicats et des investisseurs internationaux.

Le journal cite plusieurs experts du secteur bancaire selon lesquels la recapitalisation des banques libanaises exigera un effort considérable de la part des actionnaires, de l’État et des instances monétaires. Toutefois, aucune feuille de route précise n’a encore été publiée par le gouvernement ou par la Banque du Liban, dirigée depuis peu par Karim Souaid. Ce dernier a promis une politique monétaire plus lisible, mais ses premières interventions ont été jugées prudentes et peu ambitieuses par les milieux économiques.

Par ailleurs, Al Akhbar souligne que plusieurs banques de taille intermédiaire envisagent de fusionner afin de mutualiser leurs pertes et de rationaliser leur réseau d’agences. Cette tendance pourrait conduire à une réduction significative du nombre d’établissements actifs, avec un impact sur l’emploi et la distribution des services dans les régions périphériques.

Le secteur immobilier connaît une reprise inégale

Selon Ad Diyar (26 août 2025), le marché immobilier libanais enregistre depuis plusieurs mois des signes contrastés. À Beyrouth et dans sa proche banlieue, une reprise de la demande est observée, notamment pour les biens résidentiels de standing moyen ou supérieur. Ce phénomène s’explique par le retour de certains expatriés et par les investissements de Libanais de l’étranger, qui voient dans la pierre une valeur refuge en temps de crise.

Dans les régions, en revanche, le dynamisme reste très limité. Le journal note que les ventes immobilières hors de la capitale peinent à retrouver leur niveau d’avant-crise, faute de financements disponibles et en raison du manque de perspectives économiques. Les promoteurs interrogés par Ad Diyar soulignent également la hausse continue des coûts de construction, due à l’envolée des prix des matériaux importés et à la dépréciation persistante de la monnaie nationale.

Ce déséquilibre entre zones urbaines et rurales reflète, selon les analystes cités, une polarisation croissante du développement économique et un creusement des inégalités sociales. Le redressement du marché immobilier reste donc fragile, dépendant d’une stabilisation monétaire durable et d’un retour progressif de la confiance dans les institutions publiques.

Les promesses du secteur énergétique sous condition

Al Liwa’ (26 août 2025) consacre une série d’articles aux perspectives du secteur énergétique libanais, considéré comme un levier stratégique pour relancer la croissance. Plusieurs projets de coopération régionale sont à l’étude, notamment avec l’Égypte et Chypre, autour de l’importation de gaz naturel liquéfié. Des entreprises européennes et asiatiques auraient exprimé leur intérêt pour participer à ces projets, selon des sources gouvernementales.

Néanmoins, ces perspectives demeurent suspendues à plusieurs conditions. Le journal mentionne notamment l’exigence d’un cadre réglementaire clair, la modernisation des infrastructures de transport et de stockage, ainsi que l’assurance d’un environnement politique stable. Les partenaires internationaux conditionnent leur participation à l’obtention de garanties juridiques et financières, ainsi qu’à la transparence des appels d’offres.

Al Liwa’ rappelle également que la relance du secteur énergétique suppose de régler la question des arriérés accumulés par Électricité du Liban. Sans restructuration de cette institution, les investissements étrangers risquent de rester limités à des projets ponctuels, sans effet durable sur l’approvisionnement en électricité ni sur la réduction du déficit budgétaire national.

Justice : arbitrages sensibles, pressions politiques et procédure sélective

Un renvoi devant la justice pour diffamation et atteinte à la fonction publique

Dans son édition du 26 août 2025, Ad Diyar rapporte une décision importante rendue par la chambre de mise en accusation concernant une affaire de diffamation impliquant deux personnes nommées Charles et Youssef. Le journal précise que la juridiction a décidé de ne pas poursuivre les accusés sur la base de l’article 403 du Code pénal, faute d’éléments constitutifs suffisants. En revanche, les charges ont été retenues au titre de plusieurs textes juridiques, à savoir les articles 23 et 26 du décret-loi 77/10, ainsi que l’article 385 du Code pénal. Ces dispositions concernent respectivement les infractions liées à l’usage des médias pour porter atteinte à la réputation des agents publics et les délits relatifs à l’atteinte à la fonction publique.

La décision de la chambre de mise en accusation, selon Ad Diyar, prévoit le renvoi des deux accusés devant le tribunal des publications, une juridiction spécialisée dans les infractions commises par voie de presse. Le parquet a également été saisi pour suivre les développements de cette affaire. Le dossier, bien que portant sur des délits relativement mineurs, illustre l’évolution du traitement judiciaire de la parole publique dans un contexte marqué par une montée des tensions entre journalistes, militants et représentants de l’État. Cette orientation jurisprudentielle alimente un débat plus large sur les limites de la liberté d’expression au Liban.

Le journal souligne que cette affaire, loin d’être isolée, s’inscrit dans une série de poursuites engagées ces derniers mois contre des journalistes et des activistes pour des faits de diffamation, d’insultes ou de critiques jugées excessives à l’égard de l’administration ou des personnalités politiques.

La magistrature dans la tourmente des interférences politiques

Al Akhbar (26 août 2025) consacre un article à la situation de la magistrature, décrite comme confrontée à des pressions politiques persistantes. Selon le journal, plusieurs juges auraient été l’objet de tentatives d’influence, voire de menaces, dans le cadre de dossiers sensibles touchant à la corruption ou aux intérêts de figures politiques de premier plan. Le journal évoque notamment des manœuvres visant à entraver le bon déroulement des enquêtes en cours sur des affaires de détournements de fonds publics et de marchés publics entachés d’irrégularités.

L’Association des magistrats du Liban aurait, selon Al Akhbar, adressé une note interne aux autorités judiciaires et au Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer ces pressions et appeler à une protection renforcée de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Des voix se sont également élevées pour réclamer l’application rapide de la loi sur l’indépendance de la justice, récemment adoptée mais dont les décrets d’application tardent à être publiés.

Le journal note par ailleurs une multiplication des procédures de récusation engagées contre des magistrats dans des dossiers à fort enjeu politique, ce qui a pour effet de ralentir considérablement le traitement des affaires. Certains observateurs dénoncent une stratégie de blocage institutionnel visant à protéger les responsables impliqués, au détriment de la justice et de la transparence.

Des réformes annoncées mais suspendues à leur mise en œuvre

La réforme du système judiciaire, bien que régulièrement annoncée par les autorités, reste largement inachevée. Al Sharq, dans son édition du 26 août 2025, revient sur les promesses récentes faites par le président de la République Joseph Aoun lors d’une allocution dans laquelle il s’est félicité de l’adoption de la loi sur l’indépendance de la magistrature. Le président a souligné que cette avancée marque une étape importante dans la consolidation de l’État de droit au Liban.

Cependant, le journal rappelle que cette loi, bien que votée, demeure suspendue à la publication de ses décrets d’application. De nombreux acteurs du secteur judiciaire considèrent qu’il ne s’agit que d’une réforme cosmétique tant que les mesures concrètes d’autonomisation de la magistrature ne sont pas mises en œuvre. Parmi ces mesures figurent notamment la nomination des juges sans ingérence politique, la gestion indépendante des carrières judiciaires et la protection effective des magistrats contre toute forme de pression.

Al Sharq mentionne également les critiques formulées par certaines ONG spécialisées dans la gouvernance, qui estiment que la réforme actuelle ne traite pas les problèmes structurels du système judiciaire libanais, à savoir son manque de moyens, la lenteur des procédures et l’absence de mécanismes de reddition des comptes. Dans ce contexte, l’efficacité réelle de la réforme demeure incertaine.

L’absence de traitement judiciaire pour les grands dossiers de corruption

Dans un article publié le 26 août 2025, Al Joumhouriyat s’inquiète du blocage judiciaire persistant concernant les grands dossiers de corruption révélés depuis 2019. Le journal note qu’aucun procès majeur n’a encore eu lieu contre les personnalités politiques ou économiques accusées d’enrichissement illicite, de détournement de fonds publics ou de blanchiment d’argent. Ce constat d’impunité alimente un profond ressentiment au sein de la population, qui perçoit la justice comme une institution instrumentalisée au profit des élites.

Selon le journal, plusieurs obstacles entravent le bon déroulement de ces dossiers : manque de coopération des banques dans la levée du secret bancaire, absence de coordination entre les institutions de contrôle, paralysie du Conseil supérieur de la magistrature, et surtout, interférences politiques massives. Des juges ayant tenté d’ouvrir des enquêtes sensibles ont été démis de leurs fonctions ou mutés à des postes marginaux, ce qui dissuade d’autres magistrats de prendre des initiatives similaires.

La conséquence de cette situation est une perte de confiance dans la capacité de l’appareil judiciaire à jouer son rôle dans la lutte contre la corruption. Al Joumhouriyat cite des avocats spécialisés qui appellent à la création d’une juridiction spéciale indépendante pour traiter les affaires financières de grande ampleur, en dehors du circuit judiciaire traditionnel jugé trop perméable aux influences.

Le sort des détenus en attente de jugement au cœur des débats

Un autre dossier abordé par Al Liwa’ le 26 août 2025 concerne la question des détenus provisoires dans les prisons libanaises. Le journal met en lumière la situation de milliers de prévenus maintenus en détention sans jugement, parfois depuis plusieurs années. Cette situation résulte d’un engorgement chronique du système judiciaire, combiné à un manque de personnel, de moyens logistiques et d’infrastructures adéquates.

Le journal rappelle que plusieurs organisations de défense des droits humains, tant nationales qu’internationales, ont tiré la sonnette d’alarme sur les conditions de détention et sur la violation systématique du droit à un procès équitable. Les statistiques les plus récentes indiquent que plus de 50 % des personnes incarcérées au Liban sont en détention provisoire, sans que leur cas ait été jugé, ce qui constitue une entorse majeure aux principes de justice.

Dans ce contexte, le ministère de la Justice a annoncé la mise en place d’un plan d’urgence visant à accélérer le traitement des dossiers en souffrance. Ce plan inclurait le recrutement temporaire de magistrats, la numérisation partielle des procédures et la tenue d’audiences supplémentaires dans les juridictions les plus encombrées. Toutefois, les observateurs s’interrogent sur la faisabilité de ces mesures dans un contexte de crise budgétaire aiguë et de tensions internes entre les différentes branches du pouvoir judiciaire.

Société : précarité croissante, fragilités systémiques et résilience locale

Une crise sociale amplifiée par l’effondrement économique

Dans son édition du 26 août 2025, Al Akhbar revient sur l’aggravation des conditions de vie d’une partie importante de la population libanaise, en particulier dans les régions rurales. Le journal s’appuie sur des données récentes, selon lesquelles la crise économique, toujours active, a contribué à tripler le taux de pauvreté entre 2012 et 2022. Ce constat alarmant se traduit concrètement par l’augmentation significative du chômage et la réduction des revenus disponibles pour les familles, en particulier celles dirigées par des femmes ou vivant en dehors des grands centres urbains.

Le quotidien met en lumière la situation des populations de la Békaa et du Hermel, deux régions particulièrement touchées par l’insécurité alimentaire. L’absence d’une politique de développement équilibrée entre les régions aggrave les disparités socio-économiques, déjà profondes. L’accès aux soins, à l’éducation ou encore aux services sociaux de base devient de plus en plus difficile pour de nombreux citoyens, tandis que les ONG tentent de pallier l’absence de l’État.

Toujours selon Al Akhbar, les pouvoirs publics semblent dépassés par l’ampleur des besoins sociaux. Les promesses de réforme ou d’initiatives de soutien direct ne se traduisent pas en actions concrètes sur le terrain. Les filets de sécurité sociale sont inexistants ou inefficaces, et les programmes de soutien international peinent à atteindre leurs cibles en raison d’un manque de transparence dans la gestion des aides.

Le transport, reflet des fractures sociales et économiques

La question de la mobilité urbaine et interurbaine est abordée dans Al Joumhouriyat à la même date, qui consacre une analyse à l’évolution des pratiques de déplacement des Libanais depuis la crise de 2019. Le journal rappelle que le système de transport public, quasi inexistant, n’a pas résisté à l’effondrement économique. Faute d’alternative, de nombreux citoyens se sont tournés vers des solutions individuelles, mais l’accès aux carburants, devenu onéreux, a contraint une part importante de la population à réduire ses déplacements.

Cette situation a mis en lumière l’absence totale de planification stratégique dans le domaine des transports. Le journal critique le fait que l’État continue de tirer une part substantielle de ses revenus fiscaux des importations de carburants et de véhicules, au détriment de l’investissement dans des infrastructures de transport collectif. Cette dépendance à une fiscalité régressive alimente les inégalités sociales et contribue à la détérioration de l’environnement urbain, marqué par une pollution croissante et une congestion persistante.

Al Joumhouriyat souligne également que l’absence d’un système de mobilité accessible accentue l’isolement des populations rurales, en particulier les jeunes, les personnes âgées et les femmes, limitant leur accès à l’emploi, à l’éducation et aux soins. Cette inaccessibilité physique vient renforcer l’exclusion sociale et économique, alors que le pays fait face à une urgence multidimensionnelle.

La résilience communautaire comme dernier rempart

Face à l’inaction des autorités, certaines initiatives locales émergent pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux. Al Sharq consacre un article, publié le 26 août 2025, à un projet de reboisement et de nettoyage conduit à Baalbek par l’Association libanaise pour les études et la formation, en partenariat avec l’UNICEF. Ce programme vise à restaurer des espaces verts dégradés, tout en sensibilisant la population locale aux enjeux de l’environnement et en fournissant des opportunités de travail temporaire aux jeunes.

Le journal note que ce type d’initiative repose largement sur le soutien d’organisations internationales, faute d’une stratégie étatique dans le domaine de la préservation de l’environnement. Les participants au projet interviewés dans les colonnes d’Al Sharq expriment leur volonté de s’investir dans des actions utiles pour leur communauté, mais soulignent l’insuffisance des moyens et le manque de perspectives à long terme.

De telles dynamiques illustrent la capacité de certaines communautés à faire preuve de résilience, malgré un contexte socio-économique défavorable. Elles révèlent également les limites d’un modèle fondé sur l’initiative privée et le financement international, sans relais institutionnel stable. Le journal appelle à une reconnaissance officielle de ces efforts et à une meilleure coordination entre acteurs civils, municipalités et administrations.

Le système éducatif sous pression

Ad Diyar (26 août 2025) revient sur les tensions qui affectent le système éducatif libanais, à la veille de la rentrée scolaire. Les établissements publics, en particulier dans les zones rurales, manquent cruellement de ressources humaines et matérielles. Le départ de nombreux enseignants qualifiés, attirés par de meilleures conditions à l’étranger, aggrave la crise. Les infrastructures scolaires se détériorent, et les retards dans le versement des salaires paralysent le bon fonctionnement des établissements.

Selon le journal, les syndicats d’enseignants ont menacé de ne pas reprendre les cours si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications salariales et logistiques. Le ministère de l’Éducation a promis une série de mesures correctives, mais les professionnels du secteur restent sceptiques quant à leur mise en œuvre. Le recours croissant aux établissements privés, pour ceux qui en ont les moyens, accentue les inégalités d’accès à l’éducation et renforce la ségrégation socio-économique.

Par ailleurs, l’absence d’un curriculum unifié, l’insuffisance de la formation continue des enseignants et l’inadaptation des programmes aux évolutions technologiques et sociales posent un problème structurel. Le journal rappelle que l’éducation est l’un des piliers essentiels du redressement national, et qu’une réforme globale et cohérente du secteur est attendue depuis plusieurs années.

Santé et services publics : un accès en déclin

Dans ses pages du 26 août 2025, Al Liwa’ fait état d’un recul général de l’accès aux soins médicaux dans de nombreuses régions du pays. Les hôpitaux publics fonctionnent en flux tendu, avec un personnel médical réduit et des équipements souvent obsolètes. Le coût des médicaments, en grande partie importés, a explosé, et leur disponibilité est irrégulière. Ce constat s’applique également aux centres de santé communautaires, qui manquent de financements et d’encadrement.

Le journal insiste sur l’impact social de cette détérioration du système de santé : les familles doivent renoncer à des soins jugés non urgents ou recourir à des solutions de fortune, y compris l’automédication, avec des conséquences parfois graves. Les maladies chroniques, les pathologies psychiatriques et les soins préventifs sont particulièrement négligés. La pénurie de vaccins, déjà observée en 2023, se poursuit, faute d’accords stables avec les fournisseurs internationaux.

Al Liwa’ rapporte également les témoignages de personnels de santé dénonçant leurs conditions de travail, souvent précaires, et l’absence de reconnaissance institutionnelle. Dans un contexte de fuite des compétences vers l’étranger, la situation risque de s’aggraver encore à court terme, menaçant l’équilibre du système sanitaire national.