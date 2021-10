Le journal “Temps Le” a publié un article suisse refoulé accusant la Banque du Liban et le gouverneur d’ intervenir pour retirer 14 pages du rapport du FMI.

Cet article et tout ce qui est cela n’a rien à voir avec le fait que rien et que ces pourcentages Les accusations et interventions contre le gouverneur de la Banque du Liban sont loin de la réalité, et l’affirmation selon laquelle la suppression de 14 pages de ce rapport a des objectifs négatifs contre le souverain lui-même et fait partie de la campagne de ciblage agressive en cours contre sa personne.

La méthode de travail du Fonds monétaire international est sérieuse et transparente, et quiconque connaît sa méthode ne croira pas à de tels mensonges et ouï-dire. Celui qui prépare un tel rapport est une équipe de travail composée de plusieurs personnes du FMI qui visitent le Liban et discutent de toutes les questions sur la base desquelles le rapport sera rédigé ainsi que les résultats de ce rapport avec toutes les parties concernées dans l’Etat libanais, notamment le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre des Finances et le Conseil Central de la Banque du Liban Et cela ne se limite pas au gouverneur de la Banque du Liban. Ensuite, l’équipe du FMI se rend à Washington aux États-Unis, où le rapport final est rédigé et envoyé à l’État libanais, et pas seulement à la Banque du Liban, pour y apporter ses commentaires qui pourront ou non être pris en compte. Ce rapport est ensuite discuté et approuvé par le Conseil d’administration du FMI, composé de directeurs exécutifs représentant tous les pays du monde.

Il est clair que ce qui a été publié par le journal Le Temps Le confirme le manque de sérieux de cet article, puisqu’il est attribué au gouverneur de la Banque du Liban qui a personnellement supprimé 14 pages du rapport d’une institution aussi mondiale et respectée que la Fond monétaire international.

Ce qui est suspect, c’est le timing de la rédaction de cet article et l’annonce par le Liban du début de négociations sérieuses avec le Fonds monétaire international, ce qui est préoccupant, car il y a des parties dont l’objectif est de contrecarrer tous les efforts pour récupérer le Liban.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que le Gouverneur de la Banque du Liban fait l’objet de telles campagnes par le journal Le Temps, ce qui confirme la présence de certains biaisés derrière ces articles suspects et faux.

Il est étrange que toutes ces campagnes agressives contre le gouverneur de la Banque du Liban aient commencé en avril 2020 après que le Liban a annoncé son non-paiement des euro-obligations en mars 2020. Sachant que toutes ces campagnes contre la personne du gouverneur de la Banque du Liban seront ne le décourage pas de découvrir et de révéler qui étaient les militants du défaut de paiement lorsque le Liban a manqué au payement de ses euro-obligations.