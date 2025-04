Riyad revient à Beyrouth : le grand retour diplomatique saoudien

- Advertisement -

Réactivation diplomatique : une stratégie de reconquête

L’Arabie saoudite a entrepris, au cours des derniers mois, une offensive diplomatique méthodique pour réinvestir la scène libanaise. Après une période de gel des relations marquée par des tensions politiques, accusations d’ingérence, et un refroidissement des aides, Riyad opère un retour progressif mais assumé. Ambassadeurs réactivés, réseaux communautaires réengagés, coopération économique en cours de réévaluation : tous les signaux indiquent que la monarchie du Golfe cherche à restaurer son influence dans un pays qu’elle a longtemps considéré comme stratégique.

Ce retour s’inscrit dans une reconfiguration régionale plus large. L’Arabie saoudite redéfinit ses partenariats dans un contexte d’apaisement relatif avec l’Iran, d’ouverture à de nouveaux axes économiques, et de repositionnement vis-à-vis des États-Unis. Le Liban apparaît à nouveau comme un levier potentiel, tant pour sa portée symbolique que pour ses relais politiques et économiques. Riyad entend ne plus laisser ce terrain aux seuls Iraniens ou à leurs alliés locaux.

La méthode choisie diffère toutefois de celle du passé. Moins spectaculaire, plus ciblée, elle privilégie des engagements sectoriels : éducation, santé, infrastructures. Elle passe par des fondations, des entreprises saoudiennes, et des acteurs locaux, plutôt que par des transferts directs à l’État. Ce choix traduit une volonté de contrôler les flux, d’éviter les gaspillages, et d’atteindre les bénéficiaires sans passer par les circuits officiels, jugés peu fiables.

Une coopération économique sous conditions

Le redémarrage de la coopération économique saoudo-libanaise se fait sur la base de critères précis. Riyad exige désormais des garanties de transparence, une traçabilité des fonds, et une exclusion des groupes ou institutions liés à des formations politiques considérées comme hostiles. Cette nouvelle doctrine d’aide conditionnée s’inscrit dans une politique de rationalisation des investissements extérieurs saoudiens, alignée sur les objectifs de Vision 2030.

Les projets identifiés comme prioritaires concernent la réhabilitation des hôpitaux, la remise à niveau des réseaux d’eau et d’électricité, et l’aide au secteur éducatif. L’Arabie saoudite ne veut plus financer des structures déficientes, mais investir dans des programmes à impact visible, gérés en partenariat avec des agences internationales. Ce choix de rationalisation reflète aussi une volonté d’éviter les critiques internes sur la générosité sans résultats concrets.

Du côté libanais, cette exigence de rigueur est accueillie avec ambivalence. Si les milieux économiques saluent le retour d’un partenaire solvable, les responsables politiques redoutent une perte de contrôle. La mise à l’écart de certains canaux habituels de redistribution complique les équilibres partisans. Elle réduit les marges de manœuvre des formations traditionnelles, habituées à capter ces flux pour renforcer leur base clientéliste.

Alliances renouvelées : Riyad réorganise ses relais politiques

Le retour saoudien à Beyrouth ne se limite pas à l’économie. Il passe aussi par une recomposition silencieuse des alliances politiques. Riyad, longtemps lié à certaines figures de l’establishment sunnite libanais, cherche aujourd’hui à diversifier ses relais. Il ne s’agit plus uniquement de soutenir des partis traditionnels, mais d’identifier de nouveaux profils, moins marqués par les échecs passés, et porteurs d’une image de réforme et de gestion rigoureuse.

Des contacts sont établis avec des acteurs issus de la société civile, des experts indépendants, des technocrates à potentiel électoral. Cette approche traduit une volonté de modernisation politique, alignée sur les évolutions internes à l’Arabie saoudite. Elle s’inscrit aussi dans un effort de rebranding régional, où Riyad veut apparaître comme moteur de stabilité et de développement, plutôt que comme puissance d’influence brutale.

Cette stratégie ne va pas sans frottements. Les anciens alliés saoudiens, parfois marginalisés, expriment leur frustration. Ils redoutent de perdre leur position de relais officiels. Ils dénoncent une forme d’ingratitude et réclament une clarification des choix diplomatiques. Riyad, de son côté, fait savoir qu’il juge les alliances selon leur efficacité et non selon leur loyauté passée. Ce discours de résultats constitue une rupture avec la logique de rente politique qui a longtemps prévalu.

Le paysage politique libanais s’en trouve bousculé. Des repositionnements sont à l’œuvre, des rumeurs de nouvelles coalitions circulent, des candidatures soutenues par des fonds saoudiens sont évoquées. Mais cette recomposition reste embryonnaire. Elle dépendra de la capacité des nouveaux alliés à traduire leur soutien en résultats concrets, électoraux ou administratifs.

Riyad entre confrontation idéologique et pragmatisme diplomatique

Malgré sa volonté d’ouverture, l’Arabie saoudite reste marquée par une ligne rouge : l’endiguement de l’influence iranienne au Liban. Cette posture se manifeste dans les discours officiels, les choix de coopération, et les priorités sécuritaires. Riyad ne veut pas revenir dans un pays où le Hezbollah serait le seul acteur influent. Elle conditionne son retour à un rééquilibrage, voire à une marginalisation progressive du mouvement.

Ce positionnement reste idéologique, mais il se veut aussi pragmatique. L’Arabie saoudite ne cherche pas l’affrontement ouvert, mais l’affaiblissement par l’usure, par la concurrence, par la reconfiguration des aides. Elle compte sur l’émergence d’une troisième voie au Liban, ni inféodée à l’Iran, ni dépendante d’une tutelle étrangère trop visible. Elle espère ainsi renforcer un axe de stabilité sunnite modéré, connecté aux dynamiques régionales de développement.

Dans cette logique, Riyad travaille aussi avec des institutions religieuses, des réseaux éducatifs, des médias. Elle réinvestit dans l’influence douce, après des années d’abandon. Elle parie sur une diplomatie de terrain, moins visible mais potentiellement plus efficace à long terme. Ce retour n’est pas spectaculaire, mais il est stratégique. Il traduit une lecture lucide des équilibres internes libanais, et une volonté de peser sans se surexposer.

Le Liban comme espace d’équilibre entre Riyad et Téhéran

La nouvelle posture saoudienne s’inscrit dans une conjoncture diplomatique où les relations entre Riyad et Téhéran évoluent rapidement. Après des années de confrontation ouverte, les deux puissances régionales ont engagé un processus de normalisation, amorcé par une médiation chinoise. Cette détente a des répercussions directes sur la scène libanaise, où l’Arabie saoudite ne veut plus apparaître comme un acteur de division, mais comme un garant d’équilibre.

Le Liban est perçu comme un baromètre de cette recomposition régionale. S’il parvient à stabiliser ses institutions, à organiser des élections locales crédibles, et à relancer son économie, il pourrait redevenir un terrain d’expérimentation pour une coexistence diplomatique entre puissances rivales. Riyad teste ainsi une diplomatie de l’influence indirecte, en complément de ses positions régionales plus fermes.

Cela implique un changement de méthode : moins de déclarations publiques, plus de canaux bilatéraux ; moins de rupture symbolique, plus d’ajustements progressifs. L’Arabie saoudite adapte sa présence à la réalité libanaise, en évitant les gestes unilatéraux et en privilégiant les partenariats institutionnels durables. Ce repositionnement ne signifie pas un renoncement à ses intérêts, mais une évolution dans leur mode de défense.

Le Liban, de son côté, tente de capitaliser sur ce nouveau climat. Le gouvernement cherche à rassurer Riyad sur sa volonté de stabilité. Les milieux économiques espèrent un retour des investissements. Les partis politiques, même critiques, mesurent l’intérêt stratégique de maintenir un lien avec une puissance financière majeure. La prudence prévaut, mais les signes de normalisation se multiplient.

Une diplomatie en phase de réinvention

L’offensive diplomatique saoudienne à Beyrouth reflète une transformation plus large de la politique étrangère de Riyad. L’Arabie saoudite ne veut plus seulement être perçue comme un acteur religieux ou idéologique. Elle aspire à être reconnue comme une puissance de développement, de stabilisation, et de projection économique. Elle veut rivaliser avec les modèles turc, émirati ou qatari, en misant sur la planification, la diplomatie d’influence et le partenariat ciblé.

Au Liban, cette stratégie se heurte à des contraintes majeures : instabilité institutionnelle, rivalités confessionnelles, inertie bureaucratique. Mais elle bénéficie aussi d’opportunités : vide d’influence dans certaines zones, effondrement des structures traditionnelles, besoin criant d’appui extérieur. Riyad tente de s’insérer dans ces brèches pour reconstruire une influence durable, moins visible mais plus enracinée.

Cette réinvention de la diplomatie saoudienne passe aussi par une révision de ses outils. Les ambassades sont réorganisées, les diplomates sélectionnés selon des critères de compétences, les priorités alignées sur des objectifs de résultats. La monarchie mise sur l’efficacité, la continuité, et la réactivité. Le Liban devient un laboratoire de cette nouvelle approche, à la fois prudente, structurée, et orientée vers des bénéfices tangibles.