Sur Twitter, l’ancien Premier Ministre Saad Hariri a appelé les libanais à rester confinés chez eux, alors que certains de ses partisans manifestaient ces derniers jours dans les rues de Tarek Jadideh à Beyrouth.

نداء الى كل الأهل والاحبة آباء وامهات وشباناً وشابات وفتياناً وفتيات في كل لبنان. وباء الكورونا عدو غدار يتسلل الى العائلات من نوافذ الاختلاط وعدم التزام الارشادات الصحية. ١/٥ — Saad Hariri (@saadhariri) March 21, 2020

L’épidémie de coronavirus est un ennemi perfide … Je vous invite à rester chez vous et à faire de l’isolement à domicile la seule ligne de sécurité

(…)

La responsabilité est partagée entre les autorités officielles du pays concernées par la détermination des mesures scientifiques pour faire face à l’épidémie et les citoyens qui sont tenus de se protéger et de mettre en danger la sécurité d’autrui

(…)

L’occasion nous appelle à unir tous nos efforts et à soutenir les équipes médicales chargées de la sécurité des personnes, principalement les équipes médicales et infirmières de l’hôpital Rafik Hariri et les équipes de la Croix-Rouge libanaise déployées sur tout le territoire libanais