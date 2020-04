Samsung fait un autre pas important vers la durabilité,

avec un emballage en carton recyclable respectueux de l’environnement

SEOUL, Corée – 21 Avril 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui qu’elle introduirait un nouvel emballage respectueux de l’environnement dans son portefeuille de produits Lifestyle TV afin de réduire l’empreinte environnementale.

Le nouvel « emballage écologique » de Samsung en carton ondulé respectueux de l’environnement sera appliqué à The Serif, The Frame et The Sero, permettant aux clients de recycler plus facilement ainsi que de recycler les boîtes en carton pour une réutilisation créative.

Samsung a appliqué une conception matricielle de chaque côté de ses boîtes en carton ondulé respectueuses de l’environnement, permettant aux clients de couper les boîtes plus facilement et de les assembler dans diverses autres utilisations, telles que de petites tables de bout ou des maisons pour animaux de compagnie.

L’emballage comprend un manuel pour guider les clients sur la façon de fabriquer des articles ménagers à partir des boîtes en carton, accessible en scannant le code QR sur la boîte.

Les propriétaires de The Serif qui ont tendance à mettre des étagères et des meubles autour du téléviseur peuvent construire des maisons pour chats, des porte-revues et même des étagères à partir des boîtes en carton pour stocker des articles ménagers et des appareils électroniques, y compris la télécommande.

Plus tôt cette année, Samsung avait déjà remporté les CES 2020 Innovation Awards pour son concept d’éco-emballage pour la promotion d’une utilisation efficace des ressources.

“Les consommateurs sont plus enclins à acheter auprès d’une marque qui partage des valeurs et des principes fondamentaux similaires à ceux-ci, et avec notre éco-emballage, nous pensons que nous pouvons offrir à nos clients une nouvelle expérience qui considère l’environnement comme un moyen important de s’exprimer. “, a déclaré Kangwook Chun, vice-président exécutif et chef de l’équipe de stratégie produit de Visual Display Business chez Samsung Electronics.

