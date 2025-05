Série de nominations administratives entérinées par le gouvernement

- Advertisement -

Le gouvernement libanais a procédé à une série de nominations stratégiques lors de sa dernière session, visant à renforcer les institutions clés du pays. Parmi les postes pourvus figurent des responsabilités majeures au sein du Conseil pour le développement et la reconstruction (CDR) ainsi qu’à la tête de l’Organisme de Gestion et d’Exploitation de l’ex Radio Orient (OGERO), l’opérateur public des télécommunications.

Renouvellement au sommet du Conseil pour le développement et la reconstruction

Ghassan Khairallah nommé secrétaire général du CDR

Le Conseil pour le développement et la reconstruction (CDR), créé en 1977, est un établissement public libanais rattaché au Premier ministre. Il joue un rôle central dans la planification et la mise en œuvre des projets de développement et de reconstruction du pays.

Ghassan Khairallah, précédemment responsable du département des transports et des routes au sein du CDR, a été nommé secrétaire général de l’institution. Fort de son expérience dans la gestion des infrastructures routières, M. Khairallah est attendu pour impulser une nouvelle dynamique aux projets de reconstruction, notamment dans le contexte post-crise économique que traverse le Liban.

Nominations des vice-présidents et membres à temps partiel

Aux côtés de M. Khairallah, le gouvernement a nommé Youssef Karam et Ibrahim Shahrour en tant que vice-présidents du CDR. Leurs expertises respectives en urbanisme et en ingénierie seront déterminantes pour la réussite des projets en cours et à venir.

Par ailleurs, Hussam Itani, Giorgio Kallas et Firas Abu Diab ont été désignés comme membres à temps partiel du conseil. Leur contribution est attendue pour enrichir les délibérations stratégiques du CDR, en apportant des perspectives diversifiées et des compétences complémentaires.

Ziad Nasr, nouveau commissaire du gouvernement auprès du CDR

Le poste de commissaire du gouvernement auprès du CDR a été confié à Ziad Nasr. Cette fonction est cruciale pour assurer la liaison entre le gouvernement et le conseil, garantissant ainsi la cohérence des politiques publiques et la supervision des projets financés par l’État.

Changement de direction à l’OGERO

Ahmad Oweidat nommé directeur général

L’OGERO, fondé en 1972, est l’opérateur public en charge des infrastructures de télécommunications au Liban. Il fournit des services de téléphonie fixe et d’internet haut débit à l’échelle nationale.

Ahmad Oweidat a été nommé directeur général de l’OGERO, succédant à Imad Kreidieh. M. Oweidat apporte une vaste expérience dans le secteur des télécommunications, ayant occupé divers postes de direction au sein d’entreprises technologiques de premier plan. Sa nomination intervient à un moment critique, alors que l’OGERO est confronté à des défis majeurs liés à la modernisation des infrastructures et à l’amélioration de la qualité des services.

Implications des nominations pour le développement national

Ces nominations stratégiques interviennent dans un contexte où le Liban cherche à revitaliser son économie et à reconstruire ses infrastructures après des années de crises multiples. Le renforcement du leadership au sein du CDR et de l’OGERO est perçu comme une étape essentielle pour assurer la mise en œuvre efficace des projets de développement et pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.