Signature du partenariat entre Villepreux et Aazour

La signature du partenariat entre Villepreux (France) et Aazour (Liban) a eu lieu le 29 mars 2025 : une journée franco-libanaise placée sous le signe de la fraternité, la convivialité et l’amitié, organisée par l’association « Les Libanais en Yvelines », présidée par Joe Abinader.



Nous avons été nombreux à vivre cette journée marquée par l’inauguration officielle du partenariat signé entre la commune yvelinoise de Villepreux et le village libanais d’Aazour (Jezzine), en présence de plusieurs membres d’associations franco-libanaises, des personnalités politiques et diplomates, notamment :

Monsieur Jean-Noël Barrot (ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères),

Madame Béatrice Piron (députée de la 3e circonscription des Yvelines et membre du groupe amitié France-Liban à l’Assemblée nationale),

Madame Ghada Ayoub (députée représentante du Liban-Sud),

Monsieur Jean-Baptiste Hamonic (maire de Villepreux),

Monsieur Joseph Azoury (maire de Aazour),

Monsieur Jean-Marie Tétard (président d’YCID et maire de Houdan),

Madame Marie-France Agnofe (adjointe et représentante du maire de Noisy le Roi en charge de la jeunesse et du jumelage),

Monsieur Ziad Taan (chargé d’affaires à l’ambassade du Liban, France),

Madame Lara Daou (consul à l’ambassade du Liban, France).



Durant cette « Escale Libanaise à Villepreux » mémorable, les liens culturels et humains entre Aazour et Villepreux ont été célébrés, permettant de mettre en avant la richesse de nos deux cultures dont le but est de créer des ponts entre nos deux pays.



« Au-delà de son succès symbolique, cette journée a permis de poser les bases d’actions concrètes, notamment à travers le lancement d’un projet humanitaire majeur : la mise en place d’un bus médical destiné à améliorer l’accès aux soins des populations isolées.

Un appel à la solidarité : Pour donner vie à ce projet et poursuivre notre engagement en faveur du sport et du développement de la francophonie, nous faisons appel à votre soutien. Chaque don contribuera directement au financement du bus médical et aux initiatives futures qui renforceront les liens entre nos communautés. » déclare Joe Abinader, président de l’association « Les Libanais en Yvelines ».



Au programme de cette journée festive : gastronomie, arts et spectacles, artisanat, histoire et culture. « La région de Jezzine à travers l’histoire du Liban » était le thème de la conférence de Monsieur Bahjat Rizk – Chevalier des arts et des lettres, attaché culturel de la délégation permanente du Liban auprès de l’UNESCO – autour de la géographie et l’histoire du Liban, les sites classés patrimoine mondial de l’Unesco : Baalbeck, Anjar, Tyr, Byblos, Tripoli, les cèdres de Dieu, wadi Quadicha, etc., les Phéniciens et leur alphabet et Aazour le village.



« Il y a des parcours qui forcent l’admiration et des pensées qui bâtissent des ponts avec clarté et conviction, Bahjat Rizk, en fait partie ». Avocat, écrivain, professeur, intellectuel engagé, il représente depuis plus de trente ans le Liban au sein de l’UNESCO.



Juste après cette conférence, place aux acteurs de la signature de l’accord bilatéral, entre Aazour et Villepreux. La cérémonie s’est ouverte avec les hymnes nationaux français et libanais.

Les discours des intervenants ont abordé les relations historiques entre la France et le Liban, soulignant l’importance de la coopération et du partenariat entre les deux municipalités, dans l’espoir de renforcer les relations entre les deux pays, d’autant plus que la France reste, pour les Libanais, une mère attentionnée pour le Liban et son peuple.



Voici des extraits de témoignages et discours de cette journée de quelques intervenants :

Président de l’association Les Libanais en Yvelines, Joe Abinader,

Maire de Villepreux, Jean-Baptiste Hamonic,

Maire d’Aazour, Joseph Azoury,

Chargé d’affaires à l’ambassade du Liban, en France, Ziad Taan,

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot,

Députée Ghada Aoun



Maire de Villepreux, Jean-Baptiste Hamonic :

« Ce samedi, nous avons vécu un moment important et hors du commun dans l’Histoire de notre commune. Ce samedi, Villepreux s’est ouverte à l’international et s’est engagée, 58 ans après la création du jumelage avec Fulpmes, dans une nouvelle coopération internationale décentralisée.

Villepreux est devenue acteur de l’amitié franco-libanaise.»

« L’amitié entre la France et le Liban n’est pas nouvelle. Les peuples de ces deux pays sont frères. Les Libanais ont été le seul peuple dont jamais aucun jour le cœur n’a cessé de battre au rythme du cœur de la France, déclarait le 27 juillet 1941 à Beyrouth le Général De Gaulle.»

« Pour Villepreux, tout commença justement après l’explosion au port de Beyrouth. La Ville s’était émue de ce drame et avait décidé de s’associer à la Région Ile-de-France pour apporter son aide financière et matérielle.»

« Depuis ce jour, je n’ai eu de cesse d’apprendre à connaître nos amis libanais de Villepreux. Petit à petit, l’idée a fait son chemin ; celle d’aller plus loin. Et parce qu’il y eu cette volonté commune des associations locales et de l’équipe municipale, il y’a eu ce chemin. »



« Ce partenariat que j’ai signé avec Joseph Azoury, maire d’Aazour que je remercie amicalement de sa présence à Villepreux samedi, nous le devons aussi à Ghada Ayoub, députée du Liban que j’ai rencontré l’an passé à Villepreux et qui a beaucoup œuvré pour que ce projet puisse voir le jour !»



Remerciant les Libanais villepreusiens actifs sur ce projet depuis le premier jour, notamment le président de l’association Libanais en Yvelines, Joe Abinader, le maire de Villepreux a aussi remercier son adjoint aux coopérations internationales et à l’Europe, « fin connaisseur du pays du cèdre », M.Yves Pitette, YCID (l’organisme de coopération décentralisée de Yvelines, présidé par Jean-marie Tétart et maire de Houdan), et le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Jean-Noël Barrot, « d’avoir fait l’honneur et l’amitié de revenir à Villepreux pour être le témoin, en quelque sorte, le parrain, de ce partenariat. Lui qui, aux côtés du Président de la République, Emmanuel Macron, porte dans son action comme chef de la diplomatie française cette volonté de renforcer toujours davantage les relations fraternelles qui unissent nos deux pays. Aujourd’hui, au Liban, l’espoir est là ».



Ses remerciements ont été adressés aussi, à M. Ziad Taan, chargé d’affaires de l’Ambassade du Liban en France et Mme Béatrice Piron, députée, secrétaire du groupe d’amitié France – Liban à l’Assemblée nationale.



« Une nouvelle page de l’histoire d’Aazour et de Villepreux s’est ouverte ce samedi devant des centaines de personnes. À nous de l’écrire, ensemble ! » (Jean-Baptiste Hamonic)



Maire d’Aazour, Joseph Azoury :



Exprimant sa gratitude à monsieur le maire de Villepreux, au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, M. Jean-Noël Barrot, à Mesdames la Députée Ghada Ayoub et la députée des Yveline Béatrice Piron, et aux associations organisatrices, pour cette belle initiative et pour leur engagement vis-à-vis de ce partenariat, M. Joseph Azoury a remercié également les représentants de l’ambassade du Liban en France et les différents élus pour « leur présence qui témoigne de l’amitié et du lien fort entre nos deux pays ».



Il s’est réjoui de ce partenariat qui « marque le début d’une belle aventure entre nos deux communes » soulignant que « malgré les crises successives ayant freiné le développement d’Azour, aujourd’hui, grâce à cette initiative et à ce jumelage avec Villepreux, un souffle d’espoir renaît, non seulement pour Aazour, mais aussi pour notre région, Jezzine ».



Joseph Azoury a aussi rappelé les liens historiques forts entre la France et le Liban qui « ont toujours été empreintes de fraternité et d’échange. Le Liban a toujours considéré la France comme une mère et une alliée fidèle. Aujourd’hui, nous voyons ce même lien se tisser entre Villepreux et Aazour et nous espérons que cette amitié se renforcera au fil du temp » en souhaitant que cette relation se noue « à travers des échanges culturels, sportif, et des projets communs ».



Pour conclure, le maire d’Aaour a adressé, publiquement, à son homologue maire de Villepreux, une invitation officielle à venir au Liban et organiser une « Journée de Villepreux à Aazour », l’occasion de renforcer la relation naissante et de bâtir ensemble un avenir fait de coopération et de prospérité.

« Que cette collaboration soit le début d’un échange durable et d’une belle amitié ! » (Joseph Azoury)





Chargé d’affaires à l’ambassade du Liban – France – Ziad Taan

Remerciant à son tour, les personnalités politiques, les élus, les présidents et les membres des associations, M. Ziad Taan, s’est aussi réjoui des « liens privilégiés entre la France et le Liban » qui ne font qu’aller de l’avant ces derniers temps […] précisant que « nos deux pays et nos deux peuples partagent des liens indéfectibles. »



Il a rappelé « le fervent engagement de la France en faveur du Liban » notamment l’organisation de la conférence de soutien au peuple libanais (le 24 octobre 2024), les négociations qui ont abouti à l’accord de cessez-le-feu (le 27 novembre dernier), la visite du Président Macron au Liban (en ce début d’année), dans la foulée de l’élection du Président Aoun (en janvier) et l’annonce de la tenue d’une conférence pour la reconstruction du Liban, dans les mois à venir. « Cela ne fait que confirmer l’appui indéfectible de la France pour le Liban, pour lequel les autorités libanaises sont extrêmement reconnaissantes. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le président Aoun a voulu que son premier déplacement extérieur dans une capitale non arabe, soit à Paris ».



M. Ziad Taan, a précisé que « les accords de jumelage constituent un des outils de la coopération décentralisée et permettent de rapprocher les autorités municipales de nos deux pays amis sans avoir à passer par la bureaucratie qui ralentit parfois la mise en œuvre des projets de coopération. De tels accords permettent de renforcer les liens au niveau municipal, et donc de rapprocher les habitants des communes jumelées de la manière la plus directe qui soit, ce qui ne peut qu’être bénéfique ».



En dernier, il a tenu à féliciter les maires et membres des conseils municipaux de Villepreux et de Aazour, pour l’accord qui vient d’être officialisé et leur a souhaité des collaborations fructueuses à l’avenir, d’échanges d’expérience utiles et bénéfiques pour les deux communes et leurs habitants : « Mille mabrouk, comme on aime le dire au Liban ! »



Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot a prononcé un discours dans lequel il a exprimé son plaisir d’être à Villepreux et de participer à la « Rencontre d’amitié entre la France et le Liban ».

Il a évoqué les motivations de sa présence par trois points :

« Je suis ici aujourd’hui grâce à une personnalité active et efficace, le maire distingué qui dirige la municipalité de Villepreux, cette ville dynamique, cette ville sportive, cette ville solidaire, cette ville citoyenne aussi, puisque c’est le thème sur lequel est placée cette semaine et au sein de laquelle s’inscrit cette journée consacrée au Liban, cette fête du Liban qui va durer, qui va s’étaler jusque tard ce soir et une ville où j’ai plaisir à venir et à revenir .»



La deuxième motivation de sa présence est « l’intérêt des collectivités locales qui sont « le premier partenaire du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères […] J’ai voulu donner la priorité à ce qu’on appelle « la coopération décentralisée », c’est à dire l’action des collectivités locales françaises, les communes, les départements et les régions à l’international.»



« L’action internationale des collectivités joue un rôle très important sur le plan quantitatif et dans la durée, au côté de l’action du ministère dont j’ai la responsabilité.

« Ces liens qui sont tissés entre les peuples du monde et le peuple français au travers des partenariats comme celui qui vient d’être signé, permettent à la relation entre la France et les pays comme le Liban de s’inscrire dans le temps, indépendamment des perturbations ou des turbulences qui peuvent affecter la relation que les gouvernements nouent entre eux. »



« La coopération décentralisée a une autre vertu qui est essentielle, c’est qu’elle permet à nos compatriotes qui parfois se sentent un peu éloignés de la vie diplomatique ou des affaires internationales, la toucher du bout de leurs doigts. »

Jamais, sans doute, ce qui se passe au-delà de nos frontières n’a eu autant de conséquences sur nos vies quotidiennes. Et grâce à la coopération décentralisée, grâce à l’action internationale des collectivités, nos compatriotes peuvent saisir l’importance, justement, de ce qui se joue au-Delà de nos frontières. »



« Parce que l’on parle d’emploi, que l’on parle d’immigration, de santé, que l’on parle de transition écologique ou de lutte contre le terrorisme, une grande partie des réponses à ces préoccupations majeures de nos concitoyens se trouvent à l’étranger. Beaucoup de ces questions trouvent leur résolution au Proche et au Moyen-Orient. »



« Les gouvernements, ça va et ça vient, mais les peuples, ça reste. Et l’amitié qui est nouée entre les peuples permet ensuite au travail diplomatique de se faire dans les meilleures qualités, dans les meilleures conditions.»



La troisième motivation est « le Liban et son grand peuple, qui ont souffert au fil des ans de plusieurs crises difficiles, dont la plus horrible a été l’explosion du port de Beyrouth et ses répercussions sur le Liban.

Le 8 octobre 2023, c’est la guerre qui a repris au sud du Liban. Un an plus tard, à la fin du mois de septembre 2024, c’est l’escalade avec l’incursion israélienne au sud du Liban, l’intensité, l’intensification des hostilités avec 1 million de personnes forcées à quitter leurs habitations et des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. Cette situation, le Hezbollah en porte une responsabilité lourde puisque c’est par sa responsabilité que, au lendemain du 7 octobre, les hostilités ont commencé, mais la situation était profondément préoccupante. Heureusement, grâce à la mobilisation des Libanais, grâce à la mobilisation de la France à leurs côtés, grâce à la mobilisation de tous les amis du Liban.



« Un nouvel espoir est né et le 24 octobre dernier, lorsque la France a fait appel à la communauté internationale, elle l’a invité à Paris pour une conférence internationale pour la population et la souveraineté du Liban. C’est plus d’un milliard de dollars qui ont été réunis pour apporter une aide aux forces armées libanaises et à la population du Liban. Je précise que la veille de cette conférence, nous avions réuni justement les acteurs de la coopération décentralisée, car il me paraissait impensable de solliciter la communauté internationale sans associer à cet effort. »



Il a déclaré : « Lorsque j’ai visité le Liban cinq ans après la visite du président Macron au lendemain de l’explosion, j’ai vu dans les yeux du peuple libanais l’espoir d’une renaissance. Cela a été pour moi une source de grande joie. »



Le ministre a également souligné le soutien de la France à l’élection du président Joseph Aoun et à la formation d’un gouvernement dirigé par le juge Nawaf Salam, qui devrait s’engager à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour mettre le Liban sur la voie du redressement. « Ce que nous faisons est une étape dans le cadre d’un plan visant à garantir l’aide au Liban. »



Il a conclu : « Merci de préserver cette amitié entre la France et le Liban, et rappelons nous les mots du général de Gaulle lorsqu’il disait : Le Liban est le seul pays au monde, le seul peuple au monde qui bat au même rythme que le cœur de la France et qui occupe une place particulière dans le cœur de chaque Français. Aujourd’hui, le cœur du Liban et le cœur de la France battent de vie et d’amour, avec l’espoir que nous nous retrouverons tous l’année prochaine à Azour, au sud du Liban. »





Ghada Aoun, Députée Sud du Liban

La député Ghada Ayoub a prononcé un discours dans lequel elle a exprimé sa joie de participer à cette journée franco-libanaise aux côtés des communautés française et libanaise, en particulier des habitants de Jezzine et d’Aazour, et de tous ses amis français et concitoyens de son pays, le Liban, et a soulignée l’importance de cet accord qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques entre la France et le Liban :



« Je voudrais vous dire, avant toute chose, que je savoure pleinement ces instants que je vis, à vos côtés, aujourd’hui, chers amis français et chers compatriotes libanais, Libanais en Yvelines, Libanais dans toute la France, Français à Jezzine, Français partout au Liban.



Cette convention, cadre de coopération décentralisée entre Villepreux et Aazour revêt une importance particulière qui trouve ses origines dans le partenariat historique entre nos deux patries. Cette convention signifie que les relations qui unissent nos deux pays sont d’autant plus solides qu’elles s’avèrent nécessaires, voire indispensables.



Il y a plus d’un domaine où la France ne cesse de venir en aide au Liban, sur le plan sécuritaire à travers le contingent français au sein de la Finul au sud du Liban, sur le plan de la francophonie de la culture en général, aussi bien que sur le plan du développement à travers l’AFD.



On disait que la valeur du Liban provient de ses relations extérieures positives qui en font un trait d’union entre l’Orient et l’Occident Mais nous avons oublié de dire que dans nos gènes , nous les libanais, subsistent des valeurs communes avec les français, notamment notre foi dans la liberté, la liberté qui est au cœur de la francophonie, la liberté à laquelle le Liban a lié, depuis toujours, son propre sort selon les dires du feu Président de la République, Charles Helou, connu à l’échelle internationale comme l’un des pères et chantre de la francophonie à qui il a donné sa véritable dimension



Ainsi chers amis, le Liban est un besoin civilisationnel, celui de présenter un modèle de bonne gestion du pluralisme dans cette région martyrisée du monde

Le message du Liban est civilisationnel par excellence, fondé sur un esprit unificateur, compte tenu de la diversité des religions Par conséquent, les Libanais n’abandonneront pas ce message ni n’abandonneront-ils la patrie symbolisant ce message, en raison de sa valeur humaine et de son caractère sacré

La liberté est l’essence même de l’existence du Liban et l’existence libre a la primauté sur le rôle et le message, et constitue une condition fondamentale pour ces derniers



Chers amis,

Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour souligner le bonheur qu’ont éprouvé les Libanais, toutes confessions confondues pour la généreuse hospitalité qu’ils ont reçue en France, notamment ces dernières années

A vrai dire cette fidélité entre nos deux pays ne s’est jamais altérée Elle s’est perpétuellement enrichie en une chaine infinie de générosité et de solidarité, entre des hommes porteurs d’un même héritage et de valeurs partagées

Je souhaite à la France d’être toujours fidèle à son histoire et à sa vocation de championne des libertés et des droits de l’homme, et à son président et son gouvernement de voir couronnés de succès les efforts qu’ils déploient pour éteindre l’incendie qui fait rage en Ukraine et faire régner la paix dans le monde, surtout au Proche-Orient.



Quant à ma chère patrie, Le Liban, je souhaite une nouvelle espérance pour la question libanaise Aujourd’hui, la plus grande des nécessités demeure celle de clarifier la réalité libanaise et lui restaurer globalement, son caractère original eb faisant revivre leqs racines de l’identité libanaise, en rétablissant la mémoire collective et en accordant une priorité absolue à l’intérêt général public au détriment des intérêts personnels



Il est de notre devoir en tant que libanais d’interdire la spoliation du patrimoine de nos ancêtres et de rappeler le sacrifice et le sang versé par les martyres de la cause libanaise, doivent ainsi rester un devoir sacré pour les vivants En faisant prévaloir la loir et la justice, nous allons triompher par le Droit



Enfin chers amis, en lisant le programme prévu de cette belle journée, et dans la rubrique Gastronomie, je me suis arrêtée longtemps sur le thème « le Meilleur du Liban », je crois que le meilleur du Liban c’est sa culture



Vive le Liban,

Vive La France ! »