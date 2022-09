La Banque du Liban a débuté le versement des devises nécessaire à assurer les salaires et le fonctionnement des ambassades du Liban à l’étranger, indique le Ministère des Finances.

Cette décision a été prise à la demande du ministre des Finances du gouvernement sortant, Youssef Khalil, et le Gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh. Si le dernier salaire de ces fonctionnaires a été versé au mois de mai, les transferts ne concerneraient que le mois de juin et non ceux de juillet ou d’août.

Pour rappel, le refus de la Banque du Liban à transférer les devises nécessaires au fonctionnement des ambassades et des missions diplomatiques voire même à permettre le paiement du personnel avait amené un certain nombre d’entre elles à cesser de pouvoir fonctionner, amenant les fonctionnaires des ambassades à menacer d’une grève générale

L nombre de missions diplomatiques libanaises est de 89, réparties entre 74 ambassades et 15 consulats, tandis que le salaire annuel total des diplomates s’élève à environ 30 millions de dollars et qu’une cure d’austérité avait été déjà mise en oeuvre, il y a 2 ans, réduisant considérablement les dépenses.

Pour sa part, le ministère des AE indique que le taux de parité utilisé est toujours basé sur la parité de 1507 LL/USD alors que le taux au marché noir dépasse les 35 000 LL/USD. Si 25 millions de dollars ont été trouvés, il manquerait toujours 45 millions de dollars pour garantir le fonctionnement du réseaux diplomatique.

12 ambassades et consulats jugés non essentiels pourraient ainsi également fermer leurs portes.