Le secteur agricole du Sud du Liban subit des pertes estimées à 2,5 milliards de dollars suite aux affrontements entre Israël et le Hezbollah. La destruction de terres agricoles, la pollution chimique, et les impacts sur le bétail menacent gravement l’économie locale et la santé des habitants. Les appels à des réformes urgentes et à une aide internationale se multiplient pour soutenir les communautés affectées et préserver l’environnement.

Les récentes confrontations entre Israël et le Hezbollah dans le sud du Liban ont plongé le secteur agricole de la région dans une crise profonde, exacerbant les difficultés économiques déjà ressenties par les habitants. Le ministre de l’Agriculture, Abbas Al-Haj Hassan, a révélé des chiffres alarmants : la destruction de dizaines de milliers de dunums de terres agricoles due aux bombardements israéliens, notamment avec l’utilisation controversée du phosphore blanc. Cette situation a non seulement entraîné la perte d’environ 5 000 oliviers, mais également endommagé entre 4 000 et 5 000 arbres de diverses espèces, cruciaux pour l’économie et l’écologie locales.

Impact économique et environnemental considérable

Le rapport préliminaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) souligne l’ampleur des pertes subies par le secteur agricole, essentiel à la survie des communautés du Sud du Liban. La destruction et la pollution ont non seulement affecté les cultures, mais également le bétail, la volaille et l’aquaculture, avec une menace directe sur la santé humaine et animale. Le phosphore blanc utilisé lors des bombardements a aggravé la contamination des sols et des sources d’eau, rendant certaines zones impropres à l’agriculture et à l’élevage.

Des conséquences sur le tourisme et les services

Le conflit a également eu un impact dévastateur sur les secteurs du tourisme et des services, vitaux pour l’économie libanaise. Le nombre de visiteurs a chuté drastiquement, entraînant une baisse significative des taux d’occupation hôtelière et une réduction des activités des restaurants à travers le pays. Cette situation s’ajoute à une crise bancaire déjà aiguë, réduisant considérablement les flux financiers et les remises, essentiels à la stabilité économique du Liban.

Réponse et appels à l’action

Face à cette crise, des voix s’élèvent pour demander des mesures urgentes afin de soutenir les communautés affectées et de mettre en œuvre des réformes nécessaires pour relancer l’économie libanaise. Le PNUD, à travers son rapport, appelle à une intervention internationale pour aider à la reconstruction du secteur agricole et à la protection de l’environnement, tout en insistant sur l’importance de réformes structurelles pour assurer une reprise durable.

Vers un avenir incertain

Les agriculteurs du Sud du Liban, déjà confrontés à des défis considérables, voient leur avenir s’assombrir davantage avec la perte de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Les bombardements ont non seulement détruit des infrastructures essentielles, mais ils ont également semé la peur parmi les communautés, rendant incertain le retour à une vie normale et productive. Les pertes agricoles, combinées aux dommages environnementaux, posent des défis majeurs à la survie économique et écologique de la région.

La crise actuelle dans le secteur agricole du Sud du Liban requiert une attention et une action internationales immédiates. Les pertes économiques, estimées à 2,5 milliards de dollars, ne représentent qu’une partie des défis auxquels sont confrontées les communautés locales. La nécessité de réformes, d’une aide

humanitaire et environnementale, ainsi que d’un soutien au développement durable, est plus pressante que jamais. Les efforts conjoints des gouvernements, des organisations internationales et des communautés locales seront cruciaux pour surmonter cette crise et reconstruire un avenir plus stable et prospère pour le Sud du Liban.