Tentative de vol à main armée d’une librairie au Sud du Liban

Une dépêche de l’ANI indique qu’une tentative de vol à main armé a visé une librairie de la localité d’Al Douer au Sud du Liban. L’employé sur place a été menacée par cet homme qui exigeait que lui soit remis la caisse de l’établissement.

Le propriétaire de la bibliothèque, Imad Qanso, a porté plainte contre un inconnu à la gendarmerie de Douer.

Cette information intervient alors que les vols se multiplient au Liban, un pays touché par une grave crise économique et une détérioration brutale de la valeur de la livre libanaise qui a perdu plus de 95% de sa valeur depuis 3 ans.

