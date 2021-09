Le weekend a été marqué par des informations faisant état d’une proposition du premier ministre désigné Najib Mikati à constituer un gouvernement de 14 membres, une proposition cependant que des sources proches de celui-ci estiment non sérieuses et indiquant qu’aucune alternative à part celui d’un gouvernement de 24 membres est sur la table.

Pour l’heure également, on indique que les consultations entre le président de la république, le général Michel Aoun et le premier ministre Najib Mikati se poursuivent et qu’aucun retrait de Najib Mikati n’est à l’ordre du jour.

Selon le journal An Nahar, le gouvernement de 14 membres auraient été constitué par des personnalités de premier plan Najib Mikati, lui-même, l’ancien premier ministre Tammam Salam, Bahia Hariri, Suleiman Franjieh, Ibrahim Kanaan, Georges Adwan, Yassine Jaber, Mohammed Fneish, Jihad Murtada, Walid Joumblat, Hagop Pakradounian, Farid Makari, Elias Murr et Ghassan Salameh. Il s’agirait d’une proposition de la dernière chance en cas de la poursuite du blocage du processus. Cependant, ce cabinet a toute les chances d’être une nouvelle fois rejetée par la présidence de la république qui n’aurait pas été même informée de ce projet.

Cette formule semblerait également rejeter la feuille de route française qui appelait à la mise en place d’une équipe de spécialistes non politiques.

La proposition de 24 membres reste donc sur la table, avec des différends aujourd’hui estimés mineurs.

Ces différends concerneraient principalement le ministère des affaires sociales et de l’économie revendiqués désormais par Najib Mikati. Il souhaiterait ainsi que son représentant négocie avec le FMI et non celui de la présidence de la république, le ministère des finances étant déjà attribué au candidat de Nabih Berri.

