Le président de la république, le général Michel Aoun, a estimé ce dimanche qu’un système de corruption contrôle toujours le Liban et sa population.

Le fait de déjouer tous les plans proposés pour la relance financière et économique, ou l’échec à le concevoir en premier lieu, signifie une chose, c’est que le système corrompu qui contrôle toujours le pays et le peuple craint la responsabilité et la pénalisation. (…) S’abstenir d’identifier les pertes financières et de les répartir entre la banque centrale, les banques et l’État a conduit à deux choses dangereuses : la première est de dissimuler les responsables de la situation financière du pays, et la seconde est d’accabler le peuple seul avec l’effondrement financier.

Le général Aoun, le 5 septembre 2021.