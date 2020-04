Tout dans le Flex: YouTube obtient une nouvelle optimisation pour le Galaxy Z Flip; Samsung et Google continuent d’offrir des expériences plus innovantes aux utilisateurs de Galaxy

Les utilisateurs de Galaxy apprécient depuis longtemps l’intégration de l’écosystème d’applications de Google, et maintenant cette optimisation arrive sur YouTube et le Galaxy Z Flip. Samsung et Google ont atteint un nouveau niveau dans leurs efforts de collaboration pour apporter une nouvelle conception de l’expérience utilisateur qui correspond au facteur de forme innovant du Galaxy Z Flip. Il s’agit du dernier développement issu d’une relation longue et fructueuse entre les deux sociétés.

“Au cours des 10 dernières années, le partenariat Samsung-Google a été le moteur de tant d’innovations les plus importantes de cette industrie”, a déclaré le Dr TM Roh, président et chef de la division des communications mobiles de Samsung Electronics au Galaxy Unpacked 2020. ” Maintenant que nous entamons une nouvelle décennie, notre partenariat est plus important que jamais, alors que nous travaillons ensemble pour lancer une nouvelle génération d’expériences mobiles révolutionnaires. »

Les récentes mises à jour pour YouTube ne sont qu’une étape importante dans les développements que les deux sociétés ont apportés aux appareils phares et pliables de Samsung. Grâce au partenariat, les utilisateurs de Galaxy bénéficient d’une expérience optimisée pour les applications Google les plus populaires, telles que Google Maps et Google Play Store, et bénéficient d’une plus grande fiabilité, continuité des applications et sécurité. L’année dernière, Samsung et Google ont inauguré une nouvelle ère mobile en créant une expérience pliable transparente pour le Galaxy Fold. Voici un aperçu de certaines des dernières façons dont Samsung et Google offrent une expérience Android plus précieuse sur les appareils Galaxy.

Une nouvelle expérience pour YouTube avec le mode Flex

Avec le système de pliage unique de Galaxy Z Flip, vous pouvez placer votre Galaxy Z Flip sur la table et regarder votre chaîne YouTube préférée en mains libres. Et maintenant, cette expérience mains libres passe au niveau supérieur avec la compatibilité du mode Flex. Lorsque vous profitez de YouTube avec votre Galaxy Z Flip mains libres, l’écran se divise également en deux écrans de 4 pouces. Lorsque vous regardez une vidéo dans la moitié supérieure de l’écran, vous pouvez utiliser la moitié inférieure pour rechercher d’autres vidéos, lire des descriptions et écrire des commentaires sans distraction.

L’application YouTube optimisée en mode Flex garantit également que, quel que soit le rapport d’aspect de la vidéo que vous regardez, vous pouvez voir confortablement en ajustant la façon dont la vidéo s’inscrit dans la moitié supérieure de l’écran. Les vidéos carrées et verticales rempliront presque tout l’espace, tandis que les vidéos 16: 9 s’ajusteront au centre. Mais la compatibilité du mode Flex avec YouTube était plus qu’une simple mise à niveau de l’expérience utilisateur.

En travaillant ensemble, Samsung et les ingénieurs de Google ont repensé l’application à partir du niveau du système d’exploitation. Cela comprenait l’intégration de la bibliothèque de support Android, facilitant la mise à disposition du mode Flex à davantage de services tiers. Grâce à cette collaboration, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec la communauté des développeurs Android pour stimuler l’innovation pour les appareils pliables. Les utilisateurs de Galaxy Z Flip peuvent télécharger l’application YouTube optimisée pour le mode Flex sur le Google Play Store à partir du 22 avril et profiter des fonctionnalités améliorées fournies avec la dernière mise à jour.[1]

Les utilisateurs de Galaxy peuvent également obtenir jusqu’à 4 mois de YouTube Premium gratuit et profiter d’avantages tels que la visualisation sans publicité, la lecture hors ligne et la lecture en arrière-plan.[2]

Au-delà des dernières mises à jour YouTube, Samsung et Google ont travaillé sur plusieurs autres innovations pour les appareils Galaxy.

Les meilleures fonctionnalités des appareils Galaxy

Pour commencer, Samsung apporte la prise en charge des Rich Communication Services (RCS) de Google aux smartphones Galaxy pour rendre vos conversations plus fluides[3]. Les deux sociétés travaillent depuis 2018 pour apporter les fonctionnalités aux appareils Samsung[4].

L’application Samsung Messages avec RCS permet aux utilisateurs d’en faire plus, notamment de clavarder en utilisant les données Wi-Fi et mobiles, d’envoyer et de recevoir des photos et des vidéos haute résolution, de recevoir des confirmations de lecture et de créer des chats de groupe riches en fonctionnalités. L’application Messages est également disponible sur le bureau, ce qui facilite la transition transparente du mobile au PC.

En plus de l’intégration RCS, Samsung a inauguré l’an 2020 en offrant une intégration prête à l’emploi pour Google Duo sur le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip. Non seulement Google Duo offre des appels vidéo haute vitesse et de haute qualité, mais il permet également à jusqu’à 12 personnes de participer à une seule vidéoconférence. Sur le Galaxy Z Flip, les utilisateurs peuvent profiter de l’application en mode Flex, où les conversations vidéo apparaissent dans la moitié supérieure, tandis que les commandes d’appel apparaissent dans la moitié inférieure. Les collaborations avec Google apportent également des fonctionnalités plus intéressantes aux appareils Galaxy.

Avec la possibilité de transcrire et de sous-titrer des médias en temps réel avec une précision incroyable, Live Caption est l’une des fonctionnalités les plus excitantes du Galaxy S20. Tirant parti de l’IA de Google, Live Caption peut produire des sous-titres pour tout contenu audio ou visuel, y compris les vidéos YouTube, les podcasts et les vidéos que vous et vos amis avez enregistrés. Développé en collaboration avec la communauté des sourds et des malentendants, Live Caption est particulièrement utile si vous avez une perte auditive ou si vous vous trouvez dans un environnement dans lequel vous ne souhaitez pas augmenter le volume. Les utilisateurs peuvent activer la fonctionnalité sous les options d’accessibilité ou de son dans le menu Paramètres de l’appareil.

À la suite du partenariat en cours avec Google, Samsung apporte des mises à jour de sécurité mensuelles et trimestrielles aux appareils Galaxy pour renforcer davantage la confiance des utilisateurs et assurer la sûreté et la sécurité de leurs données. Il s’agit notamment des correctifs de Google pour Android et des correctifs de Samsung pour les vulnérabilités et les expositions.

“C’est incroyable de voir Samsung repousser en permanence les limites de ce qui est possible dans le mobile sur la plate-forme Android”, a déclaré Hiroshi Lockheimer au Galaxy Unpacked 2020, vice-président principal des plates-formes et des écosystèmes de Google. “Pour l’avenir, nous sommes ravis de continuer à travailler ensemble pour construire la prochaine vague d’innovation utile et mobile. “

Au cours de l’année à venir, Samsung continuera de travailler en étroite collaboration avec Google pour lancer la prochaine vague d’innovations mobiles qui changera notre façon de communiquer avec le monde.

De l’optimisation des applications aux nouvelles fonctionnalités de pointe, voici les dernières mises à jour dont les utilisateurs de Galaxy peuvent profiter grâce au partenariat long et fructueux de Samsung avec Google.

