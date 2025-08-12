U2 condamne les actions israéliennes à Gaza et appelle à l’aide humanitaire

- Advertisement -

Le 10 août 2025, sur leur site officiel et leurs réseaux sociaux, les quatre membres du groupe de rock irlandais U2 – Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. – ont pris une position ferme sur le conflit israélo-palestinien. Ils ont condamné les actions du gouvernement israélien à Gaza, tout en dénonçant l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Cet appel survient alors qu’un nouveau plan israélien pour une offensive majeure exacerbe une crise humanitaire marquée par une famine dévastatrice.

Introduction collective

« À nos fans et amis, Nous ne sommes pas des experts en politique régionale, mais nous sommes des êtres humains, et nous voulons que vous sachiez où nous en sommes sur la situation à Gaza. Ce que nous voyons nous brise le cœur. Nous ne pouvons rester silencieux face à la souffrance des civils, en particulier des enfants, pris dans ce conflit. Voici nos pensées, en nos propres mots. »

Bono

« Le 7 octobre 2023, alors que nous jouions à la Sphere de Las Vegas, le Hamas a attaqué le festival Nova et des kibboutzim, tuant 1 219 personnes, dont des jeunes dansant sous les étoiles, des familles dans leurs maisons, des enfants, des vieillards. Ce fut un acte maléfique, une profanation de l’humanité. Nous pleurons ces pertes, et nos cœurs sont avec les familles des 49 otages encore retenus, dont 27 sont peut-être déjà morts. Mais ce qui se passe à Gaza depuis est une revanche disproportionnée. Le gouvernement israélien, sous Benyamin Netanyahou, a transformé une guerre contre le Hamas en une guerre contre les civils palestiniens. Plus de 61 000 personnes sont mortes, dont 18 000 enfants. La famine est utilisée comme une arme, par le Hamas qui détourne l’aide, et par Israël qui restreint les livraisons. Je ne peux pas accepter que des enfants meurent de faim. En tant que père, en tant qu’Irlandais ayant vu la paix naître du dialogue, je crois en une solution à deux États. Le gouvernement israélien n’est pas la nation d’Israël, et je refuse de croire que ce carnage reflète le cœur du peuple israélien. J’appelle à une aide humanitaire massive, à la libération des otages, et à un cessez-le-feu pour construire un avenir où Israéliens et Palestiniens vivront côte à côte en paix. »

The Edge

« J’ai trois questions pour M. Netanyahou. Premièrement, comment le peuple israélien peut-il se remettre de l’impact moral de cette guerre sur son image mondiale ? Deuxièmement, quel est l’objectif final du Likud – un État unique sans droits égaux pour les Palestiniens, un apartheid de facto ? Troisièmement, comment un avenir sans solution à deux États peut-il être viable ? La guerre à Gaza, avec ses 61 000 morts, dont un tiers d’enfants, est une tragédie qui souille les valeurs d’Israël nées des cendres de l’Holocauste. La démilitarisation ne peut justifier la famine et la destruction des civils. Nous devons ouvrir les corridors humanitaires et libérer les otages. »

Adam Clayton

« Une armée technologiquement avancée comme celle d’Israël a les moyens de distinguer les combattants des civils. Pourtant, Gaza est dévastée, avec des écoles, des hôpitaux et des maisons réduits en cendres. Plus de 18 000 enfants sont morts. Préserver la vie des civils est un choix dans cette guerre, et ce choix n’est pas fait. J’appelle à un cessez-le-feu et à une aide immédiate pour les Palestiniens. »

Larry Mullen Jr.

« La famine à Gaza est inhumaine et criminelle. Affamer des civils, en particulier des enfants, est un acte de cruauté délibéré. Je suis dégoûté par le silence de tant de gens en Israël et dans la diaspora, à l’exception d’une courageuse minorité qui proteste. Nous devons faire pression pour que l’aide arrive, pour que les otages soient libérés, et pour que cette guerre cesse. Les enfants de Gaza ne peuvent pas attendre. »

Contexte : le plan israélien et la crise humanitaire

Le 10 août 2025, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a dévoilé un plan pour une offensive majeure visant à « conquérir » la ville de Gaza et les camps centraux, derniers bastions du Hamas. Ce plan, destiné à « terminer la guerre », comprend cinq objectifs : désarmer le Hamas, libérer les 49 otages restants (dont 27 déclarés morts), démilitariser Gaza, maintenir un contrôle sécuritaire israélien, et établir une administration civile non israélienne. L’opération prévoit l’évacuation des civils vers des zones comme Al-Mawasi sur deux mois, avec une offensive prévue pour octobre. Des largages d’aide et des sites de distribution, soutenus par la Fondation humanitaire de Gaza, sont annoncés. Ce plan suscite une vive opposition. En Israël, les familles des otages, comme Einav Zangauker, le qualifient de « condamnation à mort » pour leurs proches, le Hamas menaçant de les exécuter. Des manifestations massives à Tel-Aviv exigent un cessez-le-feu. L’extrême droite, menée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, critique le plan, certains réclamant une colonisation totale. À l’international, le Conseil de sécurité de l’ONU et des pays comme l’Espagne et la Norvège dénoncent une aggravation de la crise humanitaire.

Une voix pour la paix

La situation à Gaza est catastrophique. Le ministère palestinien de la Santé rapporte 61 430 morts, majoritairement civils, depuis octobre 2023. La Faculté de médecine de l’université de Tel-Aviv estime que 18 000 enfants ont été tués, soit environ 28 par jour. La famine, qualifiée par l’ONU de « généralisée », a causé 227 décès dus à la malnutrition, dont 103 enfants. L’Organisation mondiale de la santé parle d’une « famine artificielle de masse », tandis qu’Israël accuse le Hamas de détourner l’aide. Le Programme alimentaire mondial a épuisé ses stocks en avril 2025, et 86,3 % du territoire est militarisé ou sous ordres d’évacuation. Seuls 1,5 % des terres agricoles sont exploitables, et 90 % des 2,4 millions d’habitants ont été déplacés. Parallèlement, U2 travaille sur un nouvel album, le premier depuis Songs of Experience (2017). Bono a décrit un son « futuriste », tandis que The Edge évoque un projet de « folk irlandais de science-fiction » avec Brian Eno, impliquant des musiciens comme Colm Mac Con Iomaire. Adam Clayton vise une sortie en 2026. Concernant Larry Mullen Jr., absent de la résidence à la Sphere (2023-2024) pour une opération du cou, The Edge a indiqué qu’il « va mieux chaque semaine » et participe à nouveau en studio. Bono a salué son retour sur le single Atomic City (2023), et Mullen a assisté à l’avant-dernier concert à la Sphere le 1er mars 2024, un moment marquant. La déclaration de U2, combinant condamnation des actions israéliennes, dénonciation du Hamas, et appel à l’aide humanitaire, reflète leur engagement humanitaire historique. En s’appuyant sur leur expérience irlandaise de résolution des conflits, ils amplifient les appels à la paix dans un contexte de polarisation extrême, tout en poursuivant leur retour musical.