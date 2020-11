Un examen de la discrimination sexuelle dans les styles de leadership au Liban en termes de droit des affaires et des principes d’éthique des affaires

Initialement, en 2018 une étude semi-quantitative a été menée par des chercheurs de l’Université libanaise internationale. Nous nous référons à cet article qui traite sur le sujet, comme elle cite l’étude initiale. L’étude en question met en évidence sur les questions d’inégalités entre les sexes dans le leadership. Nous avons décidé dans l’article qui suit de corréler ces résultats avec les principes d’éthique professionnelles et l’application du droit des affaires au Liban.

L’enquête initiale a mené a mené aux quatre observations suivantes (énumérées ci-dessous, ayant été revues de cet article) que nous allons développer dans un cadre éthico-légal. Surtout maintenant avec les crises économiques mondiales du au confinement du Covid-19, et de la corruption politique libanaise, qui est un facteur déterminant de la crise financière que traverse le pays depuis plus de 3 décennies.

Premièrement: Les femmes sont de meilleurs leaders que leurs homologues masculins. Cette prémisse concordait avec la collecte de données tant qualitatives que quantitatives. Ces résultats sont en accord avec la littérature existante, et reconfirmé dans cet article, stipulant l’équité des sexes dans le monde professionnel (lire cet article).

Deuxièmement : Les principales constatations valident en fait les deux hypothèses jugées «bonnes pour les femmes» selon la collection des données et les observations effectuées. Quant aux hypothèses jugées «mauvaises pour les femmes», elles ont été rejetées sur la base de l’interprétation des données qualitatives et quantitatives. Elles concordent également avec les résultats des études antérieures sur le même sujet, en suivant cet article.

Pour ce fait, Nous avançons ceci: « Avec les arguments en faveur de l’égalité des sexes dans le monde professionnel, il est donc strictement interdit de discriminer les femmes dans le monde professionnel dans ce cadre d’une autre étude qui avance que la motivation de la masse salariale est capitale pour garder les employés satisfaits ». Cela se traduit ici, en suivant cet article.

Troisièmement : Les principaux résultats de la recherche initiale sont présentés parallèlement aux instructions institutionnelles imposées qui nous ont imposé l’administration d’un questionnaire quantitatif. En outre, pour cette étude, et guidés par les résultats ci-dessus, les conclusions pragmatiques, tirées des demandes de recherche initialement formulées, déduits de l’étude de recherche, nous fourniront des questions ultérieures dont les futures études dans ce domaine pourront bénéficier. La figure ci-dessous nous présente l’argumentation finale à suivre.

Figure 1 : En bref, ce schéma montre la relation de style de leadership avec la productivité et la motivation de la masse salariale (voir : l’article traitant du leadership, et celui de la motivation de la masse salariale).

Quatrièmement : Oui, il y avait des restrictions rencontrées par nos recherches. La présente étude et les zones d’exploration supplémentaires potentielles seront mises en évidence, sur la base des recommandations initiales présentées par l’enquête initiale qui stipule d’éliminer la discrimination sexuelle dans le monde professionnel. Cela vous permet en tant que chef d’entreprise d’agir en connaissance de cause, suivant le code d’éthique professionnel, et de respecter les lois en vigueur. Pour la motivation de la masse salariale, entres autres traitant sur l’égalité des sexes au travail (lisez cet article).

Cinquièmement: Il a été démontré dans cette étude que la recherche sur les hypothèses en faveur des femmes dirigeantes a été acceptée et celles défavorisées, rejetées. Nous soulevons le point éthico-légal, étant donné qu’il est primordial de garder la motivation de la masse salariale féminine élevée dans une société machiste.

Ce point est capital à soulever dans la situation actuelle au Liban et dans toute communauté qui dénigre le droit des femmes, s’ils tiennent à ce qu’elles coopèrent, sachant que dans certains pays les femmes sont moins bien payées que les hommes, à titres égaux, et que certaines entreprises maltraitent leurs forces ouvrières féminines. Ceci pouvant faire baisser leur motivation pour leur satisfaction (lire cet article).

Par conséquent, H0 (Les femmes sont-elles de meilleures dirigeantes que leurs homologues masculins?) a été acceptée. À partir des hypothèses alternatives, une seule autre (les femmes en tant que dirigeantes grandissent-elles?) a également été acceptée. Les deux autres ont été rejetées sur le fait qu’elles étaient « mauvaises pour les femmes », comme notre étude l’indique.

À la suite de l’interprétation de ces principales constatations, il est recommandé d’examiner les implications juridiques et éthiques directes de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail. Comme dans le monde d’aujourd’hui, les gens louent l’égalité des sexes dans la recherche actuelle pour éliminer les problèmes de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail (voir cette page).

À cette fin, les constatations ci-dessus ont été réinterprétées du point de vue de l'éthique des affaires et du droit du travail au Liban (voir cette page). Elles fourniront à la communauté ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes juridiques face à des cas graves d'inégalité entre les sexes, surtout dans la situation politico-économique, et du au Covid 19. En conséquence, si les organisations agissent de manière contraire à l'éthique, sur la base du cadre juridique et les questions éthiques que cette recherche vise à soulever, vous en tant que chef d’entreprise vous vous ferez plus du mal que de bien. D’ailleurs il est fortement conseillé de respecter plutôt que de dénigrer vos employés. On est an 21ème siècle, que diable réveillez-vous!