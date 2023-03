La décision d’attribuer un contrat de 122 millions de dollars sans appel d’offres a déclenché l’indignation du public

Un accord entre le Liban et des entreprises privées pour construire et exploiter un nouveau terminal d’une valeur de 122 millions de dollars à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth a suscité la controverse après que des critiques ont déclaré qu’il manquait de surveillance réglementaire.

L’accord visant à réorganiser l’élément essentiel de l’infrastructure manque de transparence, ont ajouté les critiques.

Cela survient alors que le Liban s’enfonce dans une grave crise économique après des décennies de dépenses effrénées de fonds publics par l’État, impliquant généralement des contrats d’infrastructure lucratifs attribués à des entreprises ayant des liens politiques.

Le Liban a annoncé lundi dernier la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, qui devrait accueillir chaque année environ 3,5 millions de passagers d’ici 2027.

L’État libanais en faillite s’est tourné vers le secteur privé pour financer un nouveau terminal aéroportuaire, grâce à un partenariat avec le transport aérien libanais et la société aéroportuaire irlandaise daa International, a déclaré le ministre intérimaire des Travaux publics et des Transports, Ali Hamie.

Les investisseurs recevront tous les bénéfices générés par les frais et taxes pendant 25 ans en échange de leur investissement avant que le Liban ne reprenne le contrôle.

Le nouveau terminal se concentrera sur les vols à bas prix et devrait créer 2 500 emplois tout en stimulant les entrées de dollars dans le pays, a déclaré M. Hamie.

Plus de détails sur le projet n’ont pas été rendus publics.

Le terminal existant de l’aéroport de Beyrouth a été construit en 1998 et n’a pas subi de travaux d’agrandissement depuis plus de deux décennies, ce qui a entraîné une surpopulation chronique et des retards.

Cependant, l’absence de processus d’appel d’offres pour un contrat d’une valeur de plus de 100 millions de dollars a suscité une tempête de réactions de la part de la société civile et de certains députés avec des critiques affirmant que l’accord mutuel contourne les lois en vigueur.

En 2021, le parlement libanais a adopté une nouvelle loi sur les marchés publics visant à accroître la transparence des achats du secteur public tout en normalisant les processus d’appel d’offres.

Un communiqué signé par 10 associations de la société civile exprime sa vive inquiétude « face aux graves violations » de la loi, « qui ouvre la porte à la corruption et au népotisme et permet l’utilisation illégale des deniers publics ».

« Les principes de transparence et de libre concurrence ont été abandonnés. Les risques budgétaires ne sont pas clairs », a déclaré Lamia Moubayed, présidente de l’ Institut des Finances Basil Fuleihan , un organe autonome du ministère des Finances, au National.

Elle a déclaré que l’accord présente trois types de risques : politiques, techniques et fiscaux.

“Premièrement, cela signale que le Liban ne prend pas au sérieux la mise en œuvre de la réforme des marchés publics, la seule réforme structurelle de la gouvernance financière qu’il ait mise en place”, a déclaré Mme Moubayed.

“Deuxièmement, les risques fiscaux et techniques inhérents à de tels projets, y compris les risques budgétaires, la taille et la nature des garanties accordées, la viabilité financière, les seuils de qualité de la prestation de services, etc. n’ont pas été divulgués”.

« Les risques sont inévitables en cas de propositions spontanées ou de négociations fermées avec des acteurs privés. Nous ne pouvons pas les évaluer correctement parce que l’accès à l’information est entravé. Les documents d’appel d’offres, qui devraient être rendus publics conformément à la loi, ne sont pas accessibles », a déclaré Mme Moubayed.

La communauté internationale a fait de la mise en œuvre de la loi approuvée sur les marchés publics une condition pour débloquer une aide financière indispensable au Liban, qui manque de liquidités.

Le Fonds monétaire international a déclaré la semaine dernière que la loi était “conforme aux meilleurs standards internationaux” et a souligné l’urgence de sa mise en œuvre.

Appel d’offres

Les critiques ont déclaré que selon la nouvelle loi sur les marchés publics, “tout marché public est concurrentiel et doit donc automatiquement être mis en concurrence”, a déclaré l’avocat international Karim Daher.

Ziad Hayek, l’ancien secrétaire général du Haut Conseil à la privatisation et aux partenariats public-privé (PPP), a déclaré que le contrat semblait être qualifié de PPP.

« Selon la loi sur les PPP, une étude de faisabilité doit être menée avec l’approbation du cabinet avant de lancer un appel d’offres. L’offre doit avoir au moins trois soumissionnaires pour être considérée comme valable.

« Il n’y a pas de troisième voie qui permettrait d’attribuer le contrat sans passer par le processus d’appel d’offres. Toute tentative en ce sens constitue une violation de la loi sur les marchés publics ou celle des PPP », a déclaré M. Daher.

M. Hamie a déclaré s’être tourné vers une loi de 1947 relative à l’occupation des terrains ouverts par les transporteurs aériens, qui donnerait à son ministère un régime spécial, lui permettant d’attribuer le contrat de gré à gré.

M. Hamie n’a pas répondu à notre demande de commentaires.

“Cette loi est désormais obsolète depuis l’adoption de la loi sur les marchés publics de 2021, qui comprend l’article 114 qui annule tout texte antérieur incompatible”, a déclaré M. Daher.

Controverse en cours

Le débat autour de l’accord continue de remuer, laissant son sort incertain.

Le directeur de l’Autorité des marchés publics (PPA), l’autorité de régulation du contrôle des marchés publics, Jean Ellieh, a saisi mercredi le dossier auprès du ministre de tutelle. Il a déclaré au National qu’il ne l’avait pas encore reçu.

« Il s’agit d’un marché public et doit être examiné comme tel. Nous évaluerons s’il existe des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier de l’attribuer sans appel d’offres.

“Mais je dois examiner le dossier avant d’exprimer une opinion.”

Outre la PPA, la Cour des comptes, qui contrôle la gestion des deniers publics, a également demandé l’examen du dossier.

Le chef de la commission parlementaire des travaux publics a convoqué une session jeudi avec le ministre intérimaire, des représentants de la Cour des comptes et le directeur de la PPA pour discuter de la question litigieuse.

“Nous confronterons le ministre à son choix de ne pas lancer de processus concurrentiel”, a déclaré Mark Daou, l’un des 13 députés de l’opposition au parlement.

“Nous espérons que cette réunion augmentera la pression sur les autorités pour arrêter le processus en cours et en lancer un plus transparent.”

