Les autorités libanaises indiquent que 167 cas ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures. Trois décès sont également à déplorer.

Cette information intervient alors qu’en Israël où e variant Delta serait à l’origine d’une forte hausse du nombre de contamination ces derniers jours. Parmi les nouveaux contaminés, 40% auraient pourtant bénéficié de la campagne massive de vaccination et où 60,8% serait immunisée. Serait en cause, le fameux variant Delta ou variant indien beaucoup plus contaminant que le variant Alpha d’origine britannique.

La situation en Israël amène les autorités sanitaires libanaises à la prudence, notamment au niveau de l’aéroport international de Beyrouth où l’on craint l’arrivée de personnes contaminées par ce variant Delta. Ils appellent également au maintien mesures de distanciations indispensables et notent que différents pays ont déjà choisi de claquemurer une partie de leur population face à celui-ci.

Le président de la république, le général Michel Aoun a ainsi appelé le ministre sortant de la santé Hamad Hassan à augmenter le nombre de personne en charge des mesures sanitaires à l’Aéroport International de Beyrouth et notamment au niveau de la prise des tests PCR pour les passagers à destination de la capitale. ,

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 543 865 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



167 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 163 cas. 4 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 538 013 cas locaux et de 5 852 cas en provenance de l’étranger.



3 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 832 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs se maintient au niveau de 1.3 %.

99 personnes sont hospitalisées et 54 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 17 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 15 318 personnes ont été vaccinés une première vois aujourd'hui et 5 258 ont reçu une deuxième dose.

Au total, 825 746 personnes ont reçu une première dose et 407 899 personnes 2 doses.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն