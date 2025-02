Nasrallah et le Hezbollah : quel legs pour le Liban et la région ?

- Advertisement -

De la clandestinité à la notoriété : l’ascension de Hassan Nasrallah

Hassan Nasrallah, figure emblématique du Hezbollah, a marqué profondément le Liban et le Moyen-Orient. Depuis son accession à la tête du mouvement en 1992, après l’assassinat de son prédécesseur Abbas Moussaoui par une frappe israélienne, il a incarné une politique de confrontation stratégique contre Israël tout en consolidant son influence au sein du paysage politique libanais. Son rôle dépasse largement les frontières du Liban, faisant de lui un acteur incontournable dans les dynamiques régionales, notamment en Syrie, en Irak et au Yémen, où l’empreinte du Hezbollah se manifeste à travers des interventions militaires et une influence idéologique croissante.

Nasrallah, né en 1960 à Bourj Hammoud, un quartier chiite de Beyrouth, a grandi dans un contexte de marginalisation de la communauté chiite au Liban. Il rejoint très tôt le mouvement Amal, fondé par l’imam Moussa Sadr, avant de se rapprocher des milieux islamistes influencés par la révolution iranienne de 1979. Son passage en Iran, où il reçoit une formation théologique et militaire, est déterminant dans son ascension au sein du Hezbollah, mouvement créé en 1982 avec le soutien des Gardiens de la Révolution iranienne, en réaction à l’invasion israélienne du Liban.

Sous sa direction, le Hezbollah est devenu plus qu’un simple groupe de guérilla. Il a su se doter d’un bras politique puissant, gagnant en légitimité et en influence, tout en conservant une redoutable force militaire, capable d’imposer des rapports de force à Israël. La guerre de 2006 en est un exemple frappant : malgré les bombardements intensifs et la supériorité militaire israélienne, le Hezbollah est parvenu à résister, renforçant ainsi l’aura de Nasrallah au sein du monde arabe et musulman. Ce conflit a transformé Nasrallah en une icône de la résistance, lui conférant un statut de leader charismatique, admiré par certains pour sa résilience face à Israël, mais critiqué par d’autres pour avoir exposé le Liban à une guerre dévastatrice.

Le Hezbollah sous Nasrallah n’est pas qu’une organisation militaire. Il a su s’ancrer profondément dans le tissu social libanais, notamment à travers un vaste réseau de services sociaux, d’hôpitaux et d’écoles, consolidant ainsi son assise populaire parmi les chiites libanais. Ce double visage – mouvement de résistance et acteur social – a permis au Hezbollah de s’imposer comme un pilier de la scène politique libanaise, au point de devenir un acteur incontournable dans la formation des gouvernements successifs. Cette montée en puissance a toutefois exacerbé les tensions communautaires au Liban, notamment avec les sunnites et les chrétiens, qui perçoivent le Hezbollah comme un État dans l’État, menaçant l’équilibre fragile du pays.

Parallèlement, l’engagement du Hezbollah en Syrie aux côtés du régime de Bachar al-Assad à partir de 2011 a marqué un tournant dans l’histoire du mouvement. Ce choix stratégique, dicté par la nécessité de préserver l’axe Téhéran-Damas-Beyrouth, a valu à Nasrallah de nombreuses critiques, y compris au sein de la communauté chiite. Si cette intervention a renforcé le poids du Hezbollah dans la région, elle a aussi contribué à creuser les divisions internes au Liban et à aliéner une partie du monde arabe, notamment les États du Golfe, qui voient dans le Hezbollah un instrument de l’expansionnisme iranien.

L’héritage de Nasrallah est donc profondément contrasté. D’un côté, il est perçu comme un stratège habile, ayant su transformer une milice en une force politique et militaire redoutée. De l’autre, il est accusé d’avoir engagé le Liban dans une série de conflits et d’alliances qui ont contribué à son isolement sur la scène internationale. Son leadership, souvent qualifié d’autoritaire, a également suscité des tensions internes au sein du Hezbollah, notamment après son assassinat, qui a plongé le mouvement dans une période d’incertitude quant à son avenir.

Nasrallah et la guerre de 2006 : une victoire symbolique ou un désastre stratégique ?

La guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël marque un tournant décisif dans l’histoire du Liban et celle du Moyen-Orient. Le conflit, qui a duré 34 jours, a commencé après une attaque menée par le Hezbollah le 12 juillet 2006 contre une patrouille israélienne à la frontière, au cours de laquelle deux soldats israéliens ont été capturés et plusieurs autres tués. En représailles, Israël a déclenché une campagne militaire d’une ampleur sans précédent contre le Liban, visant à anéantir l’appareil militaire du Hezbollah et à affaiblir son influence politique. Toutefois, la résistance du mouvement chiite sous la direction de Hassan Nasrallah a surpris l’armée israélienne, qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques.

Cette guerre a transformé Nasrallah en une figure de la résistance anti-israélienne, renforçant son image de leader capable de défier l’une des armées les plus puissantes de la région. Dès les premiers jours du conflit, il a su manier la communication avec une habileté redoutable, multipliant les discours télévisés depuis un lieu inconnu, assurant à ses partisans que le Hezbollah avait la capacité de résister aux attaques israéliennes. Son discours du 14 juillet 2006, où il annonce en direct la frappe d’un missile sur un navire de guerre israélien au large de Beyrouth, a marqué les esprits et renforcé son aura de chef de guerre.

Sur le terrain, le Hezbollah a démontré une organisation militaire impressionnante. Contrairement aux conflits précédents, où Israël était parvenu à écraser ses adversaires en quelques jours, la guerre de 2006 a mis en évidence la capacité du Hezbollah à mener une guérilla sophistiquée. Grâce à un réseau de tunnels, des armes modernes fournies par l’Iran et une stratégie de dispersion, les combattants du Hezbollah ont réussi à ralentir l’avancée israélienne, causant de lourdes pertes à l’ennemi.

Cependant, cette « victoire » a eu un coût considérable pour le Liban. Le pays a subi une destruction massive : plus de 1200 morts, en majorité des civils, des infrastructures anéanties, des quartiers entiers de Beyrouth détruits par les bombardements, et une crise humanitaire majeure. L’aéroport international de Beyrouth, les routes et les ponts ont été visés pour isoler le Hezbollah et asphyxier le Liban économiquement. Pour de nombreux Libanais, la guerre a surtout illustré l’irresponsabilité du Hezbollah, qui a déclenché un conflit ayant des conséquences dramatiques pour l’ensemble du pays.

Sur le plan politique, la guerre de 2006 a cristallisé les divisions au sein du Liban. D’un côté, une partie de la population, notamment dans les régions chiites du sud, a vu dans la résistance du Hezbollah une source de fierté et un symbole de résilience face à Israël. De l’autre, de nombreux Libanais, en particulier dans les milieux sunnites et chrétiens, ont accusé Nasrallah d’avoir entraîné le pays dans un conflit dont il aurait pu se passer. Le camp du 14 mars, dirigé par Saad Hariri et soutenu par les États-Unis et l’Arabie saoudite, a dénoncé la mainmise du Hezbollah sur les décisions de guerre et son mépris pour la souveraineté nationale.

L’impact de la guerre a également dépassé les frontières libanaises. Dans le monde arabe, Nasrallah est devenu un héros pour de nombreux citoyens qui voyaient en lui un leader courageux capable de tenir tête à Israël. En Égypte, en Jordanie et dans plusieurs autres pays, des manifestations de soutien ont eu lieu, souvent au grand dam des régimes en place, qui voyaient dans le Hezbollah une extension de l’influence iranienne.

Pourtant, si Nasrallah a réussi à asseoir son autorité sur le Hezbollah et à renforcer son influence au sein de la communauté chiite, la guerre de 2006 a marqué le début d’un isolement international accru. Les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs pays du Golfe ont commencé à considérer le Hezbollah non seulement comme une menace militaire, mais aussi comme un obstacle à la stabilité régionale. En 2013, l’Union européenne a officiellement classé la branche militaire du Hezbollah comme organisation terroriste, une décision qui a restreint sa capacité à mobiliser des fonds à l’étranger.

Malgré cela, le Hezbollah a su se relever de la guerre. Avec l’aide de l’Iran et d’un réseau d’alliances solides, notamment avec la Syrie de Bachar al-Assad, il a reconstruit ses infrastructures militaires et sociales, consolidant son contrôle sur de vastes régions du Liban. La guerre de 2006, bien qu’ayant provoqué des destructions massives, a paradoxalement renforcé la mainmise du Hezbollah sur la politique libanaise, un phénomène qui allait s’accroître avec le déclenchement de la guerre en Syrie quelques années plus tard.

La guerre de 2006 reste un épisode clé dans l’histoire du Hezbollah et du Liban. Pour certains, elle symbolise la capacité de résistance face à Israël et la montée en puissance du Hezbollah comme acteur régional. Pour d’autres, elle représente une catastrophe évitable, qui a plongé le Liban dans une nouvelle phase d’instabilité et accentué les fractures internes du pays. Dans tous les cas, cette guerre a été un tournant décisif qui a consolidé le rôle de Nasrallah en tant que figure majeure du Moyen-Orient, mais au prix d’un isolement croissant du Liban sur la scène internationale.

Nasrallah et l’expansion du Hezbollah : entre acteur politique incontournable et bras armé de l’Iran

Après la guerre de 2006, Hassan Nasrallah a consolidé sa position en tant que chef incontesté du Hezbollah, transformant l’organisation en un acteur politique et militaire incontournable du Liban et du Moyen-Orient. Loin de se limiter à une résistance contre Israël, le Hezbollah, sous la direction de Nasrallah, est devenu un élément clé dans les stratégies régionales de l’Iran, s’impliquant dans des conflits allant bien au-delà des frontières libanaises.

Dès 2008, le Hezbollah a démontré qu’il n’était plus seulement une force militaire tournée contre Israël, mais aussi une puissance capable d’imposer sa volonté au sein du Liban. Cette année-là, après une décision du gouvernement libanais de démanteler le réseau de télécommunications du Hezbollah et de limoger le chef de la sécurité de l’aéroport de Beyrouth, des miliciens du Hezbollah ont pris le contrôle de vastes quartiers de la capitale en quelques heures. Ce coup de force a marqué un tournant : il a montré que le Hezbollah était prêt à utiliser la force contre ses adversaires politiques libanais, renforçant ainsi les accusations selon lesquelles le mouvement agissait comme un « État dans l’État ».

Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un renforcement des liens avec l’Iran et la Syrie. L’axe Téhéran-Damas-Beyrouth est devenu un pilier de la politique régionale iranienne, et le Hezbollah en est rapidement devenu l’un des instruments les plus efficaces. L’engagement du Hezbollah en Syrie, à partir de 2011, a marqué une nouvelle étape dans cette évolution. Lorsque la guerre civile syrienne a éclaté, le Hezbollah est intervenu pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, envoyant des milliers de combattants pour repousser les groupes rebelles et jihadistes qui menaçaient le pouvoir de Damas.

Cette décision a été une rupture majeure avec la posture traditionnelle du Hezbollah, qui se présentait avant tout comme une organisation de résistance contre Israël. Pour Nasrallah, cet engagement était justifié par la nécessité de préserver un allié stratégique, sans lequel le Hezbollah aurait risqué d’être coupé de son principal soutien, l’Iran. Il a également justifié cette intervention en invoquant la menace posée par les groupes jihadistes, notamment Daech et Jabhat al-Nosra, qui représentaient un danger pour la communauté chiite libanaise.

Mais cette implication a eu un coût élevé. Sur le plan militaire, le Hezbollah a perdu des milliers de combattants en Syrie, un tribut qui a pesé sur ses effectifs et sur le moral de sa base populaire. Sur le plan politique, cette intervention a accentué les divisions internes au Liban. De nombreux sunnites ont vu dans l’intervention du Hezbollah une preuve supplémentaire de son alignement sur l’Iran et ont accusé Nasrallah d’avoir entraîné le Liban dans une guerre qui ne le concernait pas. L’Arabie saoudite et plusieurs autres pays du Golfe ont intensifié leurs critiques contre le Hezbollah, le qualifiant de « force déstabilisatrice » et renforçant les sanctions économiques contre ses dirigeants.

Sur le plan international, le Hezbollah est progressivement devenu un acteur incontournable des conflits régionaux. Outre son rôle en Syrie, il a été impliqué dans l’entraînement et l’armement de milices pro-iraniennes en Irak et au Yémen, contribuant à l’extension de l’influence de Téhéran. Cette expansion a suscité l’inquiétude des États-Unis et d’Israël, qui ont multiplié les sanctions contre le Hezbollah et ses réseaux financiers, tout en intensifiant leurs frappes contre ses positions en Syrie.

Malgré ces défis, Nasrallah a maintenu un discours combatif, réaffirmant régulièrement que le Hezbollah restait une force de résistance et qu’il continuerait à s’opposer aux plans américains et israéliens dans la région. Il a également cherché à rassurer ses partisans en affirmant que l’engagement en Syrie avait renforcé les capacités militaires du Hezbollah et lui avait permis d’acquérir une expérience précieuse en matière de guerre urbaine et de combat asymétrique.

Cependant, au sein même du Hezbollah, l’assassinat de Nasrallah a ouvert une période d’incertitude. Son successeur, Naim Kassem, devra faire face à de nombreux défis, notamment la nécessité de préserver la cohésion interne du mouvement tout en gérant les tensions croissantes avec Israël et les pays occidentaux. Il devra également composer avec un contexte régional de plus en plus instable, marqué par la montée des tensions entre l’Iran et ses adversaires, ainsi que par l’effondrement économique du Liban, qui fragilise la base sociale du Hezbollah.

Ainsi, l’héritage de Hassan Nasrallah est à la fois celui d’un leader charismatique qui a su imposer le Hezbollah comme une force majeure du Moyen-Orient, et celui d’un dirigeant controversé dont les choix stratégiques ont plongé le Liban dans une spirale de crises et d’isolement. Son assassinat laisse un vide au sein du Hezbollah, mais aussi une série de défis qui détermineront l’avenir du mouvement et son rôle dans la région.