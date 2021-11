39 palestiniens, tous détenteurs d’un passeport libanais, sont actuellement hébergés à l’intérieur de l’aéroport international de Barcelone. Ils ont ainsi refusé de poursuivre leur voyage entamé depuis l’Egypte à destination de l’Equateur et demandent l’asile politique en Espagne.

Pour rappel, le Liban héberge plus de 500 000 réfugiés palestiniens – souvent descendants de ceux arrivés en 1948 – et près d’un million et demi de réfugiés syriens. Ces derniers sont, tout comme la population libanaise, touchés par la grave crise économique que traverse actuellement le Pays des Cèdres. Près de 78% de la population se trouverait ainsi vivant sous le seuil de pauvreté dont 40% se trouveraient même dans un état d’extrême pauvreté.