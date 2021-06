Le ministère de la santé indique que 4 personnes sont décédées suite à des complications induites par le coronavirus COVID19. Par ailleurs, 163 personnes ont été diagnostiquées positives au virus.

Au Liban toujours, le marathon “Pfizer” se poursuit aujourd’hui et demain en faveur des personnes nées avant 1971. Pour l’heure, le nombre de personnes ainsi vaccinées dans le cadre de ce programme aurait atteint le chiffre record de 5 000 individus.

Egalement, le directeur de l’hôpital universitaire Rafic Hariri, Firas Al-Abyad a estimé qu’il est nécessaire de vacciner même aux plus jeunes, en raison de complications induites par la maladie sur le cerveau.

Des recherches récemment publiées indiquent que l’infection corona peut affecter le cerveau, ce qui peut entraîner d’importantes complications neurologiques à long terme Firas el Abiad, le 25 juin 2021

Il souligne ainsi que les jeunes au Liban constituent une population à risque en n’ayant pas encore reçu le vaccin.

Bien que les patients plus jeunes soient moins susceptibles de mourir d’une infection, ils peuvent être infectés par le virus, rappelle-t-il, ce qui pourrait amener à des incapacités permanentes pour ces derniers.

Pour rappel, les sources hospitalières locales craignent l’arrivée au Liban du fameux variant Delta ou variant indien, responsable de la hausse du nombre de cas dans différents pays dont la Grande Bretagne ou encore en Israël et cela en dépit d’un nombre important de personnes vaccinées. Elles soulignent ainsi que le Liban reste vulnérable face à la maladie et demandent une restriction des arrivées de touristes au Liban afin de permettre au secteur hospitalier, déjà fortement impacté par la vague précédente et en souffrance en raison de de la crise économique et la pénurie de médicaments de pouvoir y faire face.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 544 165 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



163 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 153 cas. 10 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 538 296 cas locaux et de 5 869 cas en provenance de l’étranger.



4 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 839 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs diminue avec le chiffre de 1.3 %.

85 personnes sont hospitalisées et 45 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 14 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 16 212 personnes ont été vaccinées une première fois ce vendredi et 6 719 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 858 495 personnes ont reçu une première dose et 420 473 personnes ont reçu les 2 doses, indiquait le dernier bilan.

