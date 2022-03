7teen de François Stemmer, le 17 mars à 20 h, au théâtre Montaigne

Pièce éphémère par excellence, « 7teen » est un projet développé depuis plus de dix ans par François Stemmer et pourtant sans cesse renouvelé par la richesse de ses comédiens. A chaque fois, le chorégraphe et metteur en scène organise de grandes auditions ouvertes à tout jeune de 16 à 22 ans, comédien ou non, et y pioche de quoi faire un groupe cohérent. De ce groupe viennent des identités, des goûts, des couleurs, des idées, des corps plus parlants que les mots. « 7teen » explore les adolescences d’aujourd’hui en offrant aux regards leurs danses et leurs voix, en dévoilant leurs désirs et leurs craintes. Tout cela mène à des tableaux, à des images qui toutes disent que demain est encore possible… quand on a 17 ans.

يعود إنشاء مشروع مسرحية"7teen" لأكثر من عشر سنوات من قبل فرانسوا ستيمر ومع ذلك يتجدد باستمرار بغنى ممثليه. في كل مرة ، ينظم مصمم الرقصات والمخرج أداءات كبيرة مفتوحة لأي شاب يتراوح عمره بين 16 و 22 عامًا ، سواء كان ممثلًا أم لا ، ويؤلف من عبرهم فريق عمل متماسك. من هذه المجموعة تتلاقى الهويات والأذواق والألوان والأفكار والأجساد التي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. يضوي "7teen" على فترة المراهقة اليوم من خلال إظهار رقصاتهم وأصواتهم ، وكشف رغباتهم ومخاوفهم. كل هذا يؤدي إلى اللوحات و الصور التي تقول جميعًا أن الغد لا يزال ممكنًا ... عندما يكون عمرك 17 عامًا.

Dates et Horaires des représentations :

17 MARS 20H – Salle Montaigne, Institut français du Liban – BEYROUTH

18 MARS 17H – DEIR EL QAMAR

19 MARS 16H – TRIPOLI

20 MARS 17H – SAÏDA – Khan El Franj

22 MARS 14H ET 18H – ZAHLE

Entrée libre

Port du masque obligatoire