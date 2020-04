Beyrouth, Liban – 16 avril 2020 – Comme beaucoup d’entre nous s’adaptent à de nouveaux horaires de travail à distance, il est important de ne pas laisser glisser vos routines d’exercice. Même si vous ne pouvez pas accéder à votre salle de sport locale ou courir le long de votre itinéraire préféré, il existe de nombreuses autres façons de suivre vos objectifs de mise en forme.

Pour les utilisateurs de Galaxy, Samsung Health propose de nombreux programmes et trackers pour vous aider à rester actif et en bonne santé à l’intérieur. Prenez quelques secondes pour définir vos objectifs et l’application vous proposera une gamme de programmes de remise en forme adaptés à différents besoins, notamment des étirements, des tonifications et un renforcement de l’endurance. Des suiveurs de régime et d’exercice aux guides de méditation, l’application propose des moyens simples et faciles pour vous aider à maintenir votre bien-être. Consultez nos conseils ci-dessous pour en savoir plus.

Gardez vos entraînements frais

• Avec Samsung Health sur la série Galaxy Watch, vous pouvez facilement démarrer divers entraînements en salle pour continuer à vous mettre au défi.

Comment trouver de nouveaux exercices pour vos entraînements sur Galaxy Watch:

Appuyez sur l’icône Samsung Health sur l’écran d’accueil

Faites défiler vers le bas et sélectionnez

Appuyez pour accéder à différents trackers d’exercice

Sélectionnez un exercice pour commencer le suivi

• Trouvez de nouvelles idées d’entraînement et des programmes de fitness sur mesure dans la section «Découvrir» de Samsung Health.

Comment accéder aux programmes de fitness:

Appuyez sur « Découvrir » dans le coin inférieur droit de l’écran d’accueil de Samsung Health

Sélectionnez «Programmes»

Suivez votre Régime Alimentaire

Gardez une trace de vos repas pour vous assurer que votre alimentation est équilibrée. Samsung Health vous permet également de surveiller facilement votre consommation quotidienne d’eau et du café.

Prenez un moment pour respirer et vous détendre

N’oubliez pas de vous reposer l’esprit et le corps après une longue journée de travail à domicile.

En mesurant votre fréquence cardiaque et d’autres facteurs, le traqueur de stress vous permet de savoir quand vous devez faire une pause.

Sélectionnez le stress

Mesurez votre niveau de stress actuel

Essayez un exercice de respiration pour calmer votre esprit et votre corps.

Restez sans stress en suivant une large gamme de méditations guidées propulsées par Calm dans Samsung Health [1] .

. Comment accéder au Calm:

Sélectionnez «Découvrir» dans le coin inférieur droit de l’écran d’accueil de Samsung Health.

Sélectionnez «Mindfulness»

Établir une routine au coucher

• Il est essentiel de respecter un horaire de coucher régulier pour maintenir votre bien-être. Surveillez vos habitudes de sommeil et suivez vos habitudes nocturnes pour améliorer la qualité du sommeil.

Comment afficher vos habitudes de sommeil sur Galaxy Watch

Appuyez sur l’icône Samsung Health sur l’écran d’accueil

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Veille

Pour plus d’informations, visitez www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ou www.samsung.com.

[1] La disponibilité de Calm dans Samsung Health varie selon les pays et les régions. Les fonctionnalités et services disponibles peuvent également varier selon le pays et la région.