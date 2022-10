Sur son compte Twitter, le Dr Fouad Abou Nader a écrit :

Est-ce que la Banque du Liban peut nous expliquer, car elle ne l’a pas fait, pourquoi les pertes (inscrites dans « Other Assets ») ont augmenté de 13 000 milliards de livres (environ 9 milliards de dollars au cours de la parité officielle d’un dollar pour 1 500 livres) soit 13% en seulement deux semaines

هل بإمكان @BDL_Lebanon أن يشرح لنا، لأنه لم يفعل بعد، لماذا زادت الخسائر (المدرجة في "الأصول الأخرى") بمقدار 13,000 مليار ليرة (حوالى 9 مليارات دولار على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد مقابل 1,500 ليرة) أي 13٪ في أسبوعين فقط

au cours desquelles l’argent en circulation (« Currency in circulation ») a également augmenté de 13 000 milliards de livres soit 30% ?

حيث زادت النقود المتداولة ("العملة المتداولة") بمقدار 13,000 مليار ليرة أي 30٪؟

Est-ce qu’après avoir imprimé 13 000 milliards de livres (ajoutés dans « Currency in circulation ») pour acheter 300 millions de dollars du marché, la BDL a inscrit les pertes de la différence de taux (1 500 vs marché) dans la section « Other Assets » ?

بعد طباعة 13,000 مليار ليرة (مضافة في "العملة المتداولة") لشراء 300 مليون دولار من السوق، هل أدخل مصرف لبنان خسائر فرق السعر ((أي الفرق بين سعر 1,500 ليرة وسعر السوق الموازية) في خانة "الأصول الأخرى"؟

Si c’est bien le cas alors les pertes de la BDL s’élèvent désormais à 80 milliards de dollars contre 63 milliards de dollars à l’époque de la signature du « staff-level agreement » avec le FMI il y a six mois (7 avril 2022).

إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فإن خسائر مصرف لبنان تصل الآن إلى 80 مليار دولار مقابل 63 مليار دولار لدى توقيع "اتفاقية على مستوى الموظفين" مع صندوق النقد الدولي قبل ستة أشهر (7 نيسان 2022).

La crise financière n’est pas due au défaut sur les eurobonds mais aux quelque 75 milliards de dollars de profits des banques réalisés ces trente dernières années grâce à la dette publique (37-40 milliards de dollars) et aux ingénieries financières de la BDL (38 milliards de dollars) financées par l’argent se trouvant sur les comptes des déposants libellés en dollars,

لا تعود الأزمة المالية إلى التخلف عن سداد سندات اليوروبوند، انما بالحري الى أرباح المصارف التي بلغت نحو 75 مليار دولار خلال الثلاثين سنة الماضية بفضل الدين العام (37-40 مليار $) والهندسات المالية @BDL_Lebanon (38 مليار $) مموّلة بالأموال الموجودة في حسابات المودعين بالدولار،

le FMI estimant à 73 milliards de dollars le montant des pertes du secteur bancaire. Les actionnaires des banques ont transféré cet argent à l’étranger. Cet argent est en réalité le nôtre (nos dépôts), pas le leur (leurs profits).

ويقدّر صندوق النقد الدولي خسائر القطاع المصرفي بنحو 73 مليار دولار. لقد حوّل اصحاب المصارف هذه الأموال إلى الخارج. هذه الأموال هي في الواقع ملكنا (ودائعنا)، وليست أموالهم (أرباحهم).

Le FMI refuse, et moi aussi, toute restructuration bancaire ne priorisant pas par la ponction du capital des banques (write-off) par le biais d’une restructuration du capital des banques (wipe-out).

يرفض صندوق النقد الدولي، وكذلك أنا، أيّ إعادة هيكلة للمصارف لا تعطي الأولوية لسحب رأس مال المصرف (شطب / write-off) من خلال إعادة هيكلة رأس مال المصرف (تصفية / wipe-out).