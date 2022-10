Le Groupe international de soutien au Liban a publié un nouveau communiqué, appelant à l’élection d’un nouveau président dans les délais constitutionnels, soit avant le 31 octobre.

Ce président devrait “unir le peuple libanais et travailler avec les acteurs régionaux et la communauté internationale pour surmonter la crise économique et humanitaire dans l’intérêt public, en commençant immédiatement à ouvrir la voie à la mise en œuvre de réformes globales et à la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international”, souligne le groupe, appelant par ailleurs à la formation d'”n nouveau gouvernement doté de pouvoirs qui lui permettront de mettre en œuvre les réformes nécessaires.”.

“Il est temps que les politiques parviennent de toute urgence à un large consensus national qui épargne au pays une vide au niveau de l’exécutif”, poursuit le groupe, qui estime que les progrès dans les réformes sont insuffisants”, notamment au niveau de l’accord conclu le 7 avril dernier avec le FMI, “en particulier le retard dans l’adoption d’une législation appropriée sur le contrôle des capitaux, le secret bancaire et la réforme du secteur bancaire, ainsi que le retard dans l’adoption des décisions relatives à l’unification des taux de change et à la restauration de la santé du secteur financier”.

Par ailleurs, Le groupe a dénoncé “l’absence d’avancées jusqu’à présent dans les procédures judiciaires liées à l’explosion du port de Beyrouth”, et a appelé les autorités libanaises à “faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lever tout obstacle à l’achèvement d’une enquête impartiale et globale”. et une enquête transparente, surtout que les familles des victimes et le peuple libanais méritent de connaître la vérité et d’établir la justice sans plus tarder.”

“Les dirigeants libanais doivent travailler pour servir le peuple et ramener le Liban sur la voie de la prospérité et du progrès durable. Une gouvernance basée sur des principes et des engagements qui peuvent soutenir la stabilité et la position du Liban sera importante pour donner au pays une direction claire qui bénéficie le soutien continu de la communauté internationale”.