Allemagne : une puissance économique sous le feu de la guerre commerciale

Une économie exportatrice face à une tempête mondiale : les droits de douane de Trump en ligne de mire

En ce début mars 2025, l’Allemagne, moteur économique de l’Europe, tremble sous les assauts d’une guerre commerciale mondiale qui s’intensifie. L’élection de Donald Trump en novembre 2024 et son retour à la Maison Blanche en janvier 2025 ont ravivé les tensions transatlantiques. Lors de sa campagne, Trump a promis des droits de douane massifs – 20 % sur les importations européennes, avec des menaces atteignant 60 % sur certains produits – pour protéger l’industrie américaine sous le slogan « America First ». Ces annonces, réitérées en février 2025, visent directement l’Allemagne, dont les États-Unis absorbent 10 % des exportations, soit 163,4 milliards d’euros en 2024 selon l’Office fédéral des statistiques (Destatis). Cet excédent commercial record de 71,4 milliards d’euros avec les États-Unis, publié en février 2025, expose Berlin à la colère de Trump, qui voit dans ce déséquilibre une « injustice » à corriger. Historiquement, le leadership allemand ne s’est pas seulement appuyé sur un accès privilégié à des matières premières, mais aussi sur une énergie à bas coût, un avantage aujourd’hui menacé par la crise énergétique et les pressions commerciales.

L’industrie automobile, fleuron allemand représentant 5 % du PIB et 800 000 emplois directs, est en première ligne. En 2024, Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont exporté pour 50 milliards d’euros de véhicules vers les États-Unis, soit 30 % de leur production. Une taxe de 20 % réduirait leurs marges déjà fragiles, tandis qu’un pic à 60 % pourrait dévaster ce secteur, entraînant des fermetures d’usines et des dizaines de milliers de licenciements. Volkswagen, qui a annoncé en septembre 2024 la possible fermeture de deux sites en Allemagne, pourrait accélérer ces plans dès 2025 si les tarifs entrent en vigueur. Cette guerre commerciale s’ajoute à une économie déjà affaiblie : après une récession de 0,3 % en 2023 et une stagnation en 2024, les prévisions pour 2025 oscillent entre 0,2 % et 0,5 % de croissance, loin des 1,3 % espérés par le gouvernement Scholz avant sa chute en novembre 2024.

Les répercussions internes : une industrie en crise et une société sous tension

La guerre commerciale ne se limite pas à des chiffres macroéconomiques ; elle frappe au cœur de la société allemande. En 2024, la production industrielle a chuté de 2,8 %, les exportations ont reculé de 3,5 %, et les commandes industrielles ont baissé de 5,4 % en novembre, selon Destatis. Les petites et moyennes entreprises du Mittelstand, colonne vertébrale de l’économie avec 60 % des emplois, sont particulièrement vulnérables. En décembre 2024, 38 % d’entre elles envisageaient des suppressions de postes face à des carnets de commandes en berne, selon l’IW. Les ménages, eux, épargnent davantage – taux d’épargne à 11,3 % en 2024 contre 10,1 % pré-Covid – par peur d’un avenir incertain, freinant la consommation malgré une inflation maîtrisée à 2,2 %. Cette prudence reflète une crise de confiance amplifiée par les menaces commerciales, alors que l’indice ifo des attentes des entreprises a atteint son plus bas niveau en cinq ans en février 2025.

Effets sur l’industrie : une crise multisectorielle qui fragilise le cœur économique allemand

L’automobile sous un double choc : tarifs et concurrence mondiale

L’industrie automobile, pilier historique, subit une tempête parfaite. En 2024, Volkswagen a vu ses ventes aux États-Unis stagner, tandis que BMW et Mercedes-Benz ont enregistré des baisses respectives de 5 % et 7 %, selon les chiffres internes des constructeurs. Les droits de douane américains, s’ils se concrétisent à 20 %, amputeraient les marges de 10 à 15 %, selon une étude de l’Institut de Kiel en janvier 2025, et à 60 %, ils rendraient les exportations quasi inviables, coûtant jusqu’à 30 000 emplois directs d’ici fin 2025. Volkswagen, déjà sous pression avec une chute de 20 % des ventes en Chine – son premier marché – a réduit sa production de 8 % en 2024, selon la VDA. La transition vers les véhicules électriques (VE), où les VE ne représentaient que 18 % des immatriculations allemandes contre 60 % en Norvège, aggrave cette crise. BYD, avec 200 000 VE vendus en Europe en 2024, devance les constructeurs allemands sur ce segment, profitant de coûts moindres et de subventions chinoises.

La chimie et la métallurgie : des secteurs énergivores au bord de l’asphyxie

Les industries chimique et métallurgique, énergivores, souffrent aussi. BASF, leader mondial, a vu sa production chuter de 12 % depuis 2022, délocalisant des unités aux États-Unis et en Chine en 2024 pour échapper aux coûts électriques allemands (0,35 euro par kWh contre 0,15 euro aux États-Unis). Thyssenkrupp, dans la métallurgie, a supprimé 5 000 emplois en 2024, soit 10 % de ses effectifs, citant une « compétitivité perdue » face à des prix énergétiques prohibitifs et une baisse de 15 % des exportations vers la Chine en 2024. Ces secteurs, qui représentent 15 % des exportations allemandes (soit 200 milliards d’euros en 2023), subiraient une perte supplémentaire de 5 % avec les taxes américaines, selon l’IW, menaçant 20 000 emplois d’ici 2026 si les tarifs s’appliquent.

Le Mittelstand : une résilience mise à l’épreuve

Le Mittelstand, réseau de PME souvent spécialisées dans les machines-outils et les composants industriels, est un autre maillon fragilisé. En 2024, ces entreprises ont vu leurs exportations vers les États-Unis et la Chine reculer de 10 %, selon la Chambre de commerce allemande, sous l’effet combiné des menaces tarifaires et d’une demande mondiale en berne. Une taxe de 20 % sur leurs produits – pièces pour l’aéronautique, équipements médicaux – réduirait leurs marges déjà minces de 8 %, selon l’IW, poussant 25 % d’entre elles à envisager des délocalisations ou des fermetures en 2025. Ces PME, moins armées que les grands groupes pour absorber les chocs, risquent de devenir les victimes silencieuses de cette guerre commerciale.

Une dépendance énergétique aggravée : le gaz russe et les sanctions américaines en toile de fond

La guerre commerciale s’entrelace avec une crise énergétique persistante, exacerbée par les sanctions américaines contre la Russie. Avant 2022, 55 % du gaz allemand venait de Russie via Nord Stream, un approvisionnement bon marché disparu avec la guerre en Ukraine et la destruction de Nord Stream 2 en 2022. En 2024, le GNL américain et qatari a pris le relais, représentant 40 % des importations, mais à 45 euros par MWh contre 15 euros avant la crise. Les sanctions contre Gazprom Neft en 2024 ont renforcé cette dépendance au GNL américain, coûteux et stratégiquement imposé par Washington. La sortie du nucléaire en 2023, supprimant 100 TWh, a forcé un recours au charbon (30 % de l’électricité en 2024), tandis que les renouvelables – éolien à 140 TWh, solaire à 60 TWh – ne couvrent que 46 % de la demande. Les réseaux saturés et un stockage limité (1 GW contre 10 GW nécessaires d’ici 2030) gaspillent 2 TWh, accentuant les coûts industriels.

Les exportations sous pression : la Chine et les États-Unis, deux fronts critiques

La guerre commerciale touche aussi la Chine, premier marché allemand avec 245 milliards d’euros d’échanges en 2023. Les taxes américaines de 60 % sur la Chine pourraient détourner ses exportations vers l’Europe, inondant l’Allemagne de produits à bas prix et menaçant son industrie. En 2024, la demande chinoise pour les machines-outils et les véhicules a chuté de 15 %, un revers pour Siemens et Volkswagen. L’Union européenne envisage des taxes sur les produits américains comme le bourbon, mais Berlin, liée à Washington via l’OTAN (25 000 soldats américains stationnés), hésite à riposter, craignant des représailles stratégiques.

Les répercussions sur l’Europe : une Union sous tension face à une Allemagne fragilisée

Un moteur économique européen en panne

L’affaiblissement de l’industrie allemande, qui contribue à 25 % du PIB de l’UE, menace l’ensemble de l’Union européenne. En 2024, l’Allemagne a injecté 50 milliards d’euros dans le Pacte vert, soit 25 % du budget total, mais une perte de compétitivité pourrait réduire cette capacité. L’indice PMI manufacturier de l’UE, tombé à 45,8 en décembre 2024 (sous le seuil de 50 indiquant une contraction), reflète une contagion : la France et l’Italie, partenaires clés, ont vu leurs exportations vers l’Allemagne baisser de 5 % en 2024, selon Eurostat. Si les droits de douane américains frappent Berlin, les chaînes d’approvisionnement européennes – 30 % des composants automobiles français dépendent de l’Allemagne – risque de s’effondrer, amplifiant un ralentissement régional.

Une unité stratégique mise à l’épreuve

La guerre commerciale expose les divisions de l’UE. En décembre 2024, Bruxelles a proposé des taxes sur les produits américains (bourbon, Harley-Davidson), mais des pays comme la Pologne et les États baltes, dépendants de la protection militaire américaine via l’OTAN, s’y opposent. L’Allemagne, pilier de l’OTAN avec ses bases comme Ramstein, hésite entre solidarité européenne et pragmatisme transatlantique. Une riposte trop faible pourrait encourager Trump à durcir ses mesures, tandis qu’une escalade menacerait la sécurité collective, notamment face à la Russie, où l’UE a imposé 13 paquets de sanctions en 2024.

Une transition énergétique européenne en péril

Le leadership allemand dans le Pacte vert, visant 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici 2030, est fragilisé par cette guerre commerciale et ses propres défis énergétiques. En 2024, l’Allemagne a contribué à hauteur de 50 milliards d’euros au budget du Pacte vert, mais les retards dans ses infrastructures renouvelables – éolien stagnant à 140 TWh, solaire à 60 TWh avec des réseaux saturés – freinent cet objectif commun. Si les droits de douane américains réduisent les revenus industriels allemands, les fonds pour les projets verts européens pourraient se tarir, compromettant les ambitions climatiques de l’UE. La France, forte de son nucléaire (70 % de son électricité), et les pays nordiques, avancés dans les renouvelables (80 % au Danemark), pourraient dépasser une Allemagne en difficulté, révélant une fracture énergétique au sein de l’Union. En 2024, l’UE a importé 40 % de son GNL des États-Unis, une dépendance accrue par les sanctions contre la Russie, mais à un coût qui pèse sur les industries européennes, notamment en Allemagne où les prix électriques industriels (0,35 euro par kWh) dépassent largement ceux de ses voisins. Cette crise menace de retarder les investissements dans les réseaux transeuropéens – 20 000 km de lignes prévues d’ici 2030 – et le développement des batteries (seulement 5 GW installés en 2024), essentiels pour une transition énergétique collective face à une Chine dominante dans les technologies vertes (80 % des panneaux solaires importés). Une Allemagne affaiblie risque de laisser l’UE vulnérable à des pressions externes et incapable de tenir ses engagements climatiques.

Une politique en quête de solutions : Merz face à un dilemme stratégique entre rigueur budgétaire et impératifs économiques

La crise coïncide avec une transition politique cruciale pour l’Allemagne et son rôle en Europe. La coalition SPD-Verts-FDP s’est effondrée en novembre 2024 sur des divergences budgétaires, précipitant des élections anticipées le 23 février 2025. Friedrich Merz, leader de la CDU/CSU, a remporté 35 % des voix selon les résultats définitifs, mais en ce début mars 2025, il peine à former une coalition viable. Les Verts, partenaires potentiels avec 18 % des voix, exigent des investissements massifs – 100 milliards d’euros par an – pour relancer les énergies renouvelables et protéger l’industrie des effets de la guerre commerciale, notamment en accélérant les infrastructures éoliennes et solaires pour réduire les coûts énergétiques. Le FDP, avec 11 %, s’accroche au frein à l’endettement, une règle constitutionnelle limitant le déficit à 0,35 % du PIB, arguant que des baisses d’impôts suffiront à stimuler l’économie sans creuser la dette publique, déjà à 65 % du PIB en 2024 selon la Bundesbank.

Merz, partisan d’une « sécurité économique », se trouve dans une position délicate. Sa proposition de réduire les impôts sur les sociétés de 30 % à 25 %, annoncée en février 2025, vise à soulager les industriels, mais elle ne répond pas à l’urgence des menaces tarifaires ni aux besoins de fonds pour une transition énergétique ou une riposte européenne coordonnée. Les industriels, via la Fédération de l’industrie allemande (BDI), réclament des subventions immédiates – 20 milliards d’euros en 2025 – pour amortir les droits de douane et moderniser les usines face à la concurrence chinoise. L’opinion publique, favorable aux objectifs climatiques (65 % selon un sondage ARD de 2024), rejette les hausses de coûts (55 %), une brèche exploitée par l’AfD (15 % en février 2025), qui dénonce une « politique sacrificielle ». Merz doit aussi jongler avec les pressions européennes : une Allemagne hésitante compromettrait la capacité de l’UE à négocier avec les États-Unis ou à financer le Pacte vert. Ce dilemme – rigueur budgétaire contre investissements stratégiques – pourrait retarder les décisions critiques jusqu’à l’été 2025, laissant l’industrie et l’Europe en suspens face à une crise qui exige une réponse rapide et audacieuse.

Les enjeux stratégiques : réinventer une autonomie face à des rivaux mondiaux dans un contexte de dépendance énergétique et commerciale

L’Allemagne se trouve à un tournant stratégique, où sa dépendance aux importations et à l’influence américaine doit être remise en question pour préserver son rôle en Europe et dans le monde. En 2024, 80 % des équipements renouvelables – éoliennes, panneaux solaires – venaient de Chine, selon l’Association des énergies renouvelables, une vulnérabilité exacerbée par les tensions sino-américaines et les hausses des matières premières comme le lithium (+40 % en 2024). Cette dépendance commerciale s’ajoute à une reliance énergétique au GNL américain (40 % des importations en 2024), imposée par les sanctions contre la Russie, qui limite la marge de manœuvre de Berlin face à Washington. Réduire cette influence exige une diversification des marchés : l’Inde et l’Asie du Sud-Est, avec des échanges de 50 milliards d’euros en 2023, pourraient devenir des alternatives, mais leur développement prendra des années face à une Chine dominante (245 milliards d’euros d’échanges).

Sur le plan militaire, l’Allemagne doit augmenter ses dépenses pour s’affranchir de la tutelle américaine au sein de l’OTAN, où les États-Unis assurent 70 % du budget (800 milliards de dollars en 2024). En 2024, Berlin a consacré 60 milliards d’euros à la défense (1,5 % du PIB), loin des 2 % promis, mais Merz envisage 90 milliards d’ici 2030 pour moderniser la Bundeswehr – chars Leopard, drones, cyberdéfense – et soutenir une armée européenne autonome. Cette ambition bute sur le frein à l’endettement, qui limite les investissements conjoints en énergie et défense, alors que Trump menace de retirer des troupes (25 000 soldats stationnés) si l’UE riposte trop fort. L’Union européenne, où l’Allemagne soutient le Pacte vert avec 50 milliards d’euros en 2024, dépend de ce leadership pour contrer la Russie – avec 13 paquets de sanctions en 2024 – et la Chine, qui domine les technologies vertes. Une Allemagne affaiblie par la guerre commerciale fragiliserait l’UE face à ces rivaux, rendant impérative une réinvention de son autonomie économique et stratégique dans un monde où les alliances vacillent.