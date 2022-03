Alors qu’un prix de 200 USD par baril de pétrole est évoqué par certains économiques en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie et ses conséquences économiques et que le prix à la pompe des carburants a fortement augmenté dans le monde et même localement, dépassant le seuil symbolique des 400 000 LL le bidon de 20 litres dès hier, soit un peu moins de 2 dollars, les prix des abonnements aux générateurs de quartier qui ont déjà fortement augmenté le moins dernier, devraient connaitre une nouvelle hausse dès le mois prochain.

Certaines sources évoquent ainsi un abonnement de 75 dollars pour 5 ampères seulement, un prix qui pourrait dépasser même les 100 USD, alors que le taux de change de la livre libanaise face au billet vert a repris sa chute aujourd’hui et pourrait donc encore amener à une dégradation supplémentaire du pouvoir d’achat de la population. Pour rappel, 82% de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté et 36% même dans un état d’extrême pauvreté après que la livre libanaise ait perdu plus de 90% de sa valeur face au dollar ces 2 dernières années.

Les propriétaires de générateurs de quartier estiment ainsi que faute d’une solution visant à stabiliser les prix du fioul, ils pourraient ainsi contraints à augmenter les heures de rationnement du courant électrique ou encore à ne plus respecter la grille tarifaire publiée par le ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques.

Cette information intervient également alors que le ministre de l’énergie, Walid Fayyad, annonçait hier que “la Banque mondiale soutenait à cent pour cent” le plan visant à relancer la production électrique publique qui permettra entre 8 à 10 heures de courant par jour quotidiennement“.

Cependant, les bailleurs de fonds attendent l’approbation publique et officielle du gouvernement libanais et notent que l’absence de consensus interne menace sa mise en place.