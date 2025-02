Arrestation d’un homme en provenance de Turquie avec 2,5 millions de dollars à l’AIB

- Advertisement -

Hier, le 27 février 2025, un homme en provenance de Turquie a été arrêté à l’aéroport international de Beyrouth avec 2,5 millions de dollars en sa possession, un incident qui intervient dans un contexte de tensions sécuritaires et financières accrues au Liban. Cette arrestation, survenue dans le principal point d’entrée du pays, soulève des interrogations sur le transit supposé de fonds via la Turquie, une route potentiellement utilisée pour des transferts financiers dans un Liban en crise économique depuis 2019, où le PIB a chuté de 55 milliards de dollars à 18 milliards en 2023. Parallèlement, les menaces israéliennes contre les avions iraniens, notamment celles visant à interdire leur atterrissage à Beyrouth sous peine d’usage de la force, ajoutent une couche de complexité à cet événement, quatre mois après le cessez-le-feu du 27 novembre 2024 ayant mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah.

Cet incident met en lumière les défis auxquels les autorités libanaises font face : renforcer les contrôles sur les flux financiers illégaux tout en gérant les pressions régionales, notamment les menaces israéliennes contre des vols iraniens perçus comme des vecteurs potentiels de soutien au Hezbollah. Cet état des lieux examine les circonstances de cette arrestation, le contexte actuel impliquant les menaces israéliennes et le rôle supposé de la Turquie, ainsi que les implications pour un pays où la crise économique et les tensions sécuritaires continuent de dominer.

Les circonstances de l’arrestation

L’arrestation a eu lieu hier, le 27 février 2025, lorsqu’un homme arrivant de Turquie a été intercepté à l’aéroport international Rafic Hariri avec 2,5 millions de dollars en liquide. Situé dans la banlieue sud de Beyrouth, cet aéroport est le principal hub aérien du Liban, avec une capacité d’environ 6 millions de passagers par an avant 2024, bien que ce chiffre ait diminué avec la guerre récente. Les forces de sécurité, incluant des unités de la Sûreté générale et des douanes sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, ont agi rapidement pour arrêter l’individu, saisissant la somme qui dépassait largement les limites légales de transport de devises sans déclaration, fixées à 10 000 dollars par personne au Liban.

Aucune information officielle n’a été divulguée sur l’identité de l’homme – citoyen libanais ou étranger – ni sur la manière dont l’argent a été découvert (dans ses bagages enregistrés, en cabine, ou sur lui). Cependant, la rapidité de l’intervention suggère soit une alerte préalable des autorités, soit un contrôle renforcé dans un aéroport sous haute surveillance depuis des années en raison de précédents liés à la contrebande et aux transferts financiers illégaux. L’homme a été placé en détention pour interrogatoire, et les 2,5 millions de dollars ont été confisqués dans l’attente d’une enquête pour clarifier leur origine et leur destination.

Menaces israéliennes contre les avions iraniens

Cette arrestation intervient dans un contexte où les menaces israéliennes contre les avions iraniens ont intensifié les tensions autour de l’aéroport Rafic Hariri. Avant 2024, Israël avait déjà mis en garde contre l’atterrissage de certains vols iraniens à Beyrouth, soupçonnés de transporter des armes ou des fonds pour le Hezbollah, un groupe soutenu par l’Iran. En septembre 2024, une source du ministère libanais des Transports avait révélé qu’Israël avait averti le contrôle aérien de l’aéroport qu’il utiliserait la « force » si un avion iranien atterrissait, forçant les autorités libanaises à refuser l’entrée de l’appareil dans leur espace aérien. Cet incident avait mis en évidence la pression exercée par Israël pour limiter les mouvements iraniens au Liban, dans un climat de guerre ouverte entre les deux parties.

Le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, négocié sous l’égide des États-Unis et de la France dans le cadre de la Résolution 1701 des Nations Unies, a mis fin à 14 mois de conflit ayant causé plus de 4 000 morts, dont 248 enfants, et 1,3 million de déplacés internes. Cependant, des violations persistantes – cinq positions israéliennes maintenues au sud du fleuve Litani et des survols réguliers d’avions de guerre – ont maintenu une tension sécuritaire élevée. En 2025, les menaces israéliennes contre les vols iraniens se sont poursuivies, avec des avertissements visant à empêcher tout soutien logistique ou financier à travers l’aéroport Rafic Hariri, perçu comme un point de transit potentiel pour des fonds ou des armes destinés au Hezbollah.