Le Président de la Chambre, Nabih Berri, aurait dépêché un de ses proches, le ministre sortant des finances Ali Hassan Khalil, auprès du Premier Ministre désigné Hassan Diab, pour lui demander d’élargir à 24 membres au lieu de 18 son prochain gouvernement. L’objectif de cette demande viserait d’inclure dans la prochaine équipe plus d’hommes politiques, indique le quotidien Al Joumhouria.

Ali Hassan Khalil lui aurait également fait part du soutien du Président de la Chambre, en dépit d’un désaccord sur sa structure.

Pour l’heure, Hassan Diab estime que cette demande pourrait constituer un frein à la composition du prochain gouvernement et s’entêterait à former un gouvernement restreint de spécialistes indépendants non affiliés à des partis politiques.

Cette information fait suite à des rumeurs d’un possible retrait du mouvement Amal et du Courant Patriotique Libre du prochain gouvernement.