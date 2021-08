La Blom Bank France a décidé de changer de nom et deviendra la Banque Banorient France.

Selon le communiqué rendu public, cette décision a été prise par l’assemblée générale le 20 octobre 2020 et serait motivée par la situation de crise sociale et économique au Liban. Ce changement aurait été accepté par la Banque de France et l’autorité de contrôle prudente et de résolution.

Détenue à hauteur de 99.99% par la BLOM Bank SAL (Liban) et fondée en 1976, la désormais Banque Banorient France compte un capital de 135 millions de dollars.

Cette information intervient alors que les banques libanaises sont considérées comme insolvables sur de nombreux critères et tentent de vendre leurs filiales à l’étranger. Ainsi, la BLOM Bank a déjà vendu sa filiale égyptienne en début d’année, à Arab Banking Corporation, pour un montant non communiqué alors.

Certaines sources indiquent qu’il s’agit pour la filiale française de tenter de se défaire de l’image actuelle des banques libanaises, largement critiquées au Liban même suite à l’imposition, dès novembre 2019, d’un contrôle des capitaux. Les filiales étrangères des établissements libanais peinent ainsi désormais à attirer de nouveaux fonds.

