Classements internationaux 2025 : comment le Liban est perçu à l’extérieur à travers les indicateurs économiques

Des signaux d’alerte répétés dans les indices mondiaux malgré une résilience relative sur certains volets

L’image économique du Liban sur la scène internationale en 2025 est largement façonnée par une série de classements produits par des organisations multilatérales, cabinets de conseil et institutions financières. Ces classements, bien que parfois controversés, influencent directement la perception des investisseurs, des bailleurs de fonds, des agences de notation et des partenaires bilatéraux. En croisant les principaux indices publiés depuis janvier 2025, une lecture cohérente émerge : le Liban reste perçu comme un pays à haut risque systémique, à faible gouvernance, instable financièrement, mais doté d’un capital humain compétent et d’un potentiel logistique régional limité mais existant.

L’Agility Logistics Index : logistique marginale, fondamentaux économiques faibles

Dans l’Agility Emerging Markets Logistics Index 2025, publié en février, le Liban se classe 42e sur 50 pays, avec un score de 4,37 sur 10. Il figure 12e sur 14 au niveau régional (MENA). Si les opportunités logistiques domestiques obtiennent un score modéré (4,78), les fondamentaux économiques et la connectivité internationale restent pénalisants. La note de préparation numérique (4,39) reflète un certain dynamisme du secteur IT mais sans infrastructure numérique de soutien suffisante. Le Liban reste derrière tous ses concurrents régionaux majeurs (EAU, Arabie saoudite, Qatar, Maroc, Égypte). Ce classement envoie un signal clair aux chaînes logistiques mondiales : le Liban est aujourd’hui un point d’acheminement secondaire, non intégré aux corridors commerciaux modernes.

Le Global Competitiveness Index (non publié, mais extrapolé)

Bien que le Liban n’ait pas été inclus officiellement dans la dernière édition du Global Competitiveness Index (WEF)depuis 2020, des estimations internes au ministère de l’Économie et au UNDP indiquent que le pays resterait classé au-delà de la 110e place mondiale, en raison de son environnement institutionnel dégradé, de l’instabilité macroéconomique et de l’absence de politique industrielle. L’environnement entrepreneurial, freiné par la réglementation informelle, les coupures électriques et l’accès au crédit quasi inexistant, tire fortement vers le bas la perception de compétitivité.

L’Indice de perception de la corruption (Transparency International)

L’Indice de perception de la corruption 2024 classe le Liban 154e sur 180 pays, avec un score de 24/100. Ce résultat est l’un des pires de la région MENA, à égalité avec l’Iraq et juste devant la Syrie. Ce classement est régulièrement cité dans les rapports de la Banque mondiale, de l’Union européenne et du FMI comme un obstacle majeur à toute forme de soutien budgétaire. Il renforce l’image d’un État capturé par des intérêts privés et politiques, incapable de régulation crédible. Le signal envoyé aux investisseurs étrangers est net : le Liban est considéré comme un environnement à haut risque institutionnel.

Doing Business : classement gelé mais perception dégradée

Le classement Doing Business de la Banque mondiale est suspendu depuis 2021, mais ses indicateurs techniques (temps pour ouvrir une entreprise, permis de construire, obtention de crédit, paiement des taxes) continuent d’être suivis par les bailleurs. Le Liban était classé 143e sur 190 dans l’édition 2020. Aucun progrès structurel n’a été accompli depuis. En 2025, les délais de règlement judiciaire, la fiscalité erratique et l’absence de registre centralisé des entreprises continuent de nuire à la perception de la facilité de faire des affaires.

L’Indice de développement humain (IDH) : stabilité statistique, précarité réelle

L’IDH 2024 du PNUD place toujours le Liban dans la catégorie « développement humain élevé », avec un score estimé à 0,744. Toutefois, ce chiffre masque des inégalités grandissantes et un recul réel du niveau de vie. L’espérance de vie et le taux d’alphabétisation restent élevés, mais le revenu national brut par habitant s’est effondré depuis 2019, même corrigé des parités de pouvoir d’achat. L’IDH est souvent cité par les autorités libanaises pour argumenter en faveur d’un potentiel de reconstruction, mais les institutions internationales l’interprètent de plus en plus comme un indice de décalage entre potentiel humain et structure politique.

L’Indice de liberté économique (Heritage Foundation)

En 2025, le Liban figure parmi les pays à économie « non libre » dans l’Indice de liberté économique, avec une note inférieure à 50/100. Les critères les plus défavorables sont la liberté monétaire, la liberté d’investissement et la protection des droits de propriété. L’incohérence de la politique monétaire, l’instabilité du taux de change et l’absence de réforme bancaire expliquent ce positionnement. Ce classement contribue à renforcer l’image du Liban comme une économie fermée, instable et peu fiable pour les investisseurs privés.

Synthèse des signaux : instabilité institutionnelle, potentiel humain inexploité

Tous les classements convergent sur trois constats :

– Le Liban est perçu comme institutionnellement instable (corruption, gouvernance, justice)

– Le pays souffre d’un blocage structurel en matière de réformes économiques et d’accès au financement

– Il dispose d’un capital humain qualifié et de capacités numériques partielles, mais qui restent sous-exploités

Cette perception dégradée pèse sur les notations de crédit, les flux d’aide publique au développement et l’attractivité des IDE. À ce jour, aucun projet d’investissement privé étranger supérieur à 50 millions USD n’a été enregistré depuis début 2022. Les agences de notation maintiennent leur évaluation en défaut sélectif ou non noté, et le FMI conditionne toute aide à une refonte structurelle de l’État.