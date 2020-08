Plus que jamais, le LIBAN a besoin de nous, le pays des Cèdres est blessé !



Nous déplorons amèrement cette catastrophe dont le peuple libanais (déjà si terriblement meurtri !) est victime. L’incapacité d’un gouvernement, normalement garant de la sécurité de ses citoyens est plus que flagrante. Par action ou par omission, les responsables ont fait preuve de négligence, corruption ou incompétence causant cette terrible tragédie.

Le 4 août : 2 explosions, 2750 tonnes d’explosifs, plus de 120 morts, 4000 blessés (hors les ensevelis), plus de 300 000 personnes délogées, des milliards de dollars de dégâts et ces chiffres sont en-dessous de la réalité !

Des collectes de fonds et de produits de première nécessité sont lancées. Ces produits (lait et couches bébé, vêtements, couvertures, médicaments, denrées alimentaires non périssables, …) seront acheminés dans les plus brefs délais vers des organisations beyrouthines qui se chargeront de les distribuer selon les besoins.



Pour la collecte de fonds, merci de cliquer sur le lien suivant : https://energislibani.org

Pour la collecte de produits, merci de contacter une des référents listés ci-dessous :

Mme Eliane Eddé + 33 7 85 86 33 83

Mme Zeina El Hoss + 33 6 22 65 64 43

Mme Guilda Ghanem +33 7 61 44 61 81

Mme Julie Sater +336 64 70 36 26



Merci d’avance pour votre soutien.

Regroupement SOLIDARITÉ FRANCE LIBAN