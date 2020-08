Les forces de sécurité libanaises annoncent l’arrestation par ses services de 12 personnes suspectées de piller les zones sinistrées par l’explosion du 4 août 2020.

Par ailleurs la direction générale des forces de la sécurité intérieure annonce le déploiement de 500 membres dans les quartiers d’Ashrafieh, de Gemmayzeh, de Mar Mikhael de Nahr et du centre-ville de Beyrouth

Aussi les forces de sécurité appellent la population à signaler toute personne suspecte aux patrouilles des FSI ou d’appeler le 112.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes de personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.