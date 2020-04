Lors d’une conférence de presse télévisée, le président du Courant Patriotique Libre Gébran Bassil s’est prononcé contre le haircut ou décote et contre toute vente de biens publics et en faveur du recouvrement des fonds détournés à l’issue d’une réunion du bloc parlementaire du Liban Fort.

“Nous sommes confiant que le Liban peut surmonter l’énorme déficit public sans toucher aux dépôts bancaires ou sans vendre les biens publics”, a estimé le député, qui a poursuivi que le sauvetage financier débute par le recouvrement des fonds détournés et des fonds transférés illégalement à l’étranger. Gébran Bassil a accusé les différents régimes politiques qui se succédés depuis 30 ans – allusion notamment aux gouvernements présidés par Rafic Hariri, Fouad Saniora et Saad Hariri – d’être à l’origine de cet effondrement financier, estimant que la crise actuelle est une attaque préventive pour éviter le changement et pour protéger la corruption.

Il y a des signes d’une bataille à venir et ils menacent les libanais au lieu de resserrer les rangs pour la sauvegarde (du Liban), déclare Gébran Bassil avant d’appeler le gouvernement Hassan Diab a dévoilé le plus tôt possible le plan de sauvetage de l’économie libanaise.

Si l’État a commis une erreur, il l’a commis par l’intermédiaire de personnes qui en portent la responsabilité, et la solution consiste à les tenir responsables et non à vendre les propriétés de l’État. (…)

Nous avons déterminé que 3,7 milliards de dollars ont été retirés du système bancaire en janvier et février 2020 de la catégorie des dépôts qui dépassent 1 million de dollars et qu’une grande partie d’entre eux a été envoyée à l’étranger

Il a rappelé que le CPL a porté plainte contre ces transferts à l’étranger, appelant par ailleurs à l’approbation de la loi concernant le contrôle des capitaux et à l’ouverture par le parlement d’une enquête sur le dossier de ces fonds. La priorité n’est pas à l’adoption d’une loi d’amnistie générale, indique le député, qui estime que la solution sur ce point réside par une amnistie générale limitée.