Le Ministère de l’intérieur a publié un mémorandum instituant un système de circulation alternée et cela afin de limiter les risques de propagation du coronavirus COVID-19. Il s’agit également de mettre fin aux nombreuses violations.

Le ministère rappelle qu’il est nécessaire de respecter les mesures de couvre-feu sanitaire et que les individus ne faisant pas l’objet de mesures d’exemption doivent se mettre en quarantaine. Il s’agit également de limiter par conséquent, le trafic routier.

Ainsi, les plaques minéralogiques paires pourront circuler les mardis, jeudi et samedi. Celles comportant une plaque minéralogique impaire pourront circuler les lundi, mercredi et vendredi. Le dimanche, aucune circulation ne sera permise.

Un maximum de 3 personnes par voiture sera autorisé selon les plaques minéralogiques: le conducteur à l’avant et de 2 à l’arrière avec la place intermédiaire entre les 2 qui devra être libre.

Ces dispositions excluent les camions de transport alimentaire, véhicules militaires, forces de sécurité intérieure, Croix Rouge Libanaise, les voitures de médecins, pharmaciens ou encore infirmières, médias et membres du corps diplomatique ainsi que les camions de déchets.

Le mémorandum appelle les forces de sécurité intérieure à réprimer les contrevenants et à procéder à leur arrestation si nécessaire.

Ces mesures entreront en vigueur le 6 avril 2020.

Le mémorandum précise également les heures d’ouverture et de fermeture, de 8 heures jusqu’à 11 heures, des institutions pourtant exemptées des mesures de confinements décidées par le Premier Ministre Hassan Diab. Aussi, les autorités souhaitent réguler l’accès aux marchés alimentaires, magasins de fruits et légumes, boucheries et poissonneries pour empêcher tout rassemblement. En cas de non respect des règlements en vigueur, les contrevenants s’exposent à la fermeture de leurs établissements.