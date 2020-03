Coronavirus: Les principales universités au Liban ne répondent pas à l’appel de fermeture lancé par le ministère de l’Education

Suite à la décision faite par le Ministère de l’Education et de l’enseignement supérieur portant sur la suspension des cours à partir du samedi 29 février jusqu’à 8 mars prochain dans tous les établissements scolaires et universitaires, la plupart des universités n’ont pas suivi à la lettre cet appel.

Ainsi, l’Université Libanaise dans la totalité de ses campus ainsi que l’Université Notre-Dame de Louaizé NDU et l’Université de Balamand ont été pratiquement les seules parmi les principales universités libanaises à observer une fermeture complète, étudiants et personel administratif et enseignant compris.

Cependant, l’Université Saint-Esprit de Kaslik USEK, l’Université St Joseph USJ et la LAU ont indiqué suspendre les cours et les examens, en obligeant leur personnel administratif et enseignant à venir travailler, laissant ouvert le service estudiantin tel qu’il est le cas pour l’USEK.

D’un autre côté, l’American University of Beirut (AUB) a décidé de garder ses portes ouvertes, selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’institution.