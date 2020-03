A l’issue de réunion d’urgence qui a eu lieu cet après-midi au Grand Sérail entre le Premier ministre Hassan Diab et la commission en charge de lutter contre le coronavirus, de nouvelles mesures ont été prises à la lumière des derniers développements, annoncées par le Premier ministre Hassan Diab, qui a affirmé que le gouvernement n’a pas hésité de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les Libanais. Les décisions sont les suivantes :

– Pour ce qui est des institutions publiques, limitation du nombre de fonctionnaires au minimum pour assurer le bon fonctionnement des institutions. Diab a indiqué avoir insisté à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les fonctionnaires soient bien protégés.

– Arrêt total du traffic aérien depuis l’Iran, la Chine, l’Italie et la Corée du Sud.

– Tout citoyen étranger en provenance de la France, de l’Égypte et de l’Espagne sera interdit d’entrée au Liban.

– Un délai de 4 jours a été donné aux Libanais à l’étranger, aux délégations diplomatiques et aux membres du contingent de la FINUL pour retourner au Liban, en provenance des pays précités. Au delà de ces 4 jours, tout traffic aérien depuis ces pays sera suspendu.

En réponse aux journalistes présents, Hassan Diab a indiqué qu’il n’est pas encore temps de décréter une situation d’urgence au pays, et que le gouvernement et la commission spéciale oeuvrent au quotidien, étape par étape, selon la progression de l’épidémie du Covid-19.

Interrogé pourquoi le Liban a tardé à suspendre le trafic aérien depuis les pays gravement touché par le virus alors que le nombre de cas continue à augmenter au pays du cèdre, le Premier ministre a indiqué que le coronavirus se répand rapidement dans plusieurs pays et que jusque-là son gouvernement a fait tout ce qu’il faut pour la prévention, et qu’il a même reçu des félicitations pour son travail de la part de plusieurs délégations diplomatiques qui l’ont rencontré récemment.

