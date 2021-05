Mise à jour

21h47: Les forces de sécurité intérieure ont arrêté les auteurs des tirs de roquette

22h04: L’aviation israélienne survole de manière intensive le Sud du Liban

Des sources sécuritaires libanaises ont accusé des factions palestiniennes d’avoir tiré plusieurs roquettes depuis la localité de Qalila au Sud du Liban sur le Nord d’Israël.

Elles auraient agi en représailles aux opérations israéliennes contre la Bande de Gaza.

Cette information intervient au 3ème jour d’importants incidents en Israël qui ont débuté par la menace de voir des arabes être expulsés d’un quartier de Jérusalem Est la semaine dernière. Ils se sont depuis étendus à la bande de Gaza et même aux quartiers et villes où vivent arabes israéliens et communauté juive.

Hier, des scènes même de lynchages d’arabes israéliens suite à un incident avec des sympathisants d’extrême droite israéliens ont été diffusés par une chaine publique israélienne.

