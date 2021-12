La cour militaire de cassation a approuvé la libération de 2 personnes, Jawad Abdel Ahad et Rodrigue Touma, suspectées d’être impliquées dans la fusillade de Tayyouneh.

De source médiatique, on indique que 68 personnes étaient impliquées dans l’incident du plus grave incident à caractère communautaire depuis la fin de la guerre civile, sur fond d’accusations réciproques entre Forces Libanaises, Amal et le Hezbollah concernant la fusillade qui s’est déroulée le 14 octobre dernier lors d’une manifestation du duo chiite suite à la décision de la première chambre de la cour de cassation de refuser le recours des anciens ministres à l’encontre du juge Tarek Bitar, en charge de l’enquête concernant l’explosion du port de Beyrouth.

Le mouvement Amal et le Hezbollah avaient alors publié un communiqué accusant directement les Forces Libanaises d’être à l’origine de la fusillade. Les services de renseignement de l’Armée Libanaise avaient alors envisagé de convoqué le dirigeant de ce parti, Samir Geagea, en tant que témoin après avoir inculpé son responsable de la sécurité.

De source médiatique, on avait également indiqué qu’une alternation entre un ex-membre de l’Armée Libanaise et les manifestants du mouvement Amal et du Hezbollah aurait été à l’origine des incidents de Tayyouneh, sur base des témoignages d’une source proche des services de renseignement de l’Armée Libanaise.

Cette altercation aurait eu lieu entre Gilbert Marasidian, un ancien militaire qui aurait quitté les rangs il y a 30 ans et les manifestans qui l’auraient alors battu avant que des actes de vandalismes contre des propriétés privées aient eu lieu. Gilbert Marasidian aurait ainsi réagi en raison des slogans des manifestants favorables au président de la chambre des députés Nabih Berri et décrivant Samir Geagea comme étant sioniste. Selon les mêmes témoins, les manifestants étaient cependant non-armés et que les premiers coups de feu l’ont été en provenance du quartier de Badaro, près de l’immeuble Mersaco.

Cependant, d’autres témoins accusent certains manifestants d’avoir caché des armes de poing dans leurs vêtement.

Cette fusillade a fait 7 morts et plus de 32 blessés selon le dernier bilan disponible.