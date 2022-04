Le directeur de la mission européenne de surveillance des élections législatives, le député européen Giorgi Holvini, a rencontré ce jeudi 7 avril, le président de la république, le général Michel Aoun au Palais Présidentiel de Baabda.

Pour rappel, ce scrutin aura lieu le 15 mai prochain et comptera 200 observateurs européens, qui devront surveiller le processus électoral en toute transparence, professionalisme et impartialité.

Le président de la république, le général Michel Aoun, a cependant regretté l’échec de la mise en place de mégacentre de vote. Cet échec pourrait amener à une forte hausse du taux d’abstention, estime le chef de l’état.

Cette information intervient alors que cette semaine a été publiée les 103 listes qui s’affronteront lors de ce scrutin.

