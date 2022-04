Attention, des victimes d’enlèvement piégées à travers les réseaux sociaux, annoncent les FSI

Publicité

Les forces de sécurité intérieure indiquent que des enlèvements pour rançon de ressortissants libanais et des étrangers ont eu lieu après que les victimes ont été contactées via les réseaux sociaux.

Si un certain nombre de personnes impliquées seraient déjà sous les verrous, les suspects attiraient leurs victimes notamment via TikTok en leur proposant une aide afin d’émigrer vers l’Europe. Celles-ci étaient alors exfiltrées via Chtaura, Zahlé ou encore le Hermel vers la Syrie où elles étaient alors prises en charge et même torturées jusqu’à l’obtention d’une importante somme d’argent.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.