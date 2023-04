Après que le parlement a décidé de reporter pour un an les élections municipales à l’origine prévues en mai prochain, le premier ministre libanais Najib Mikati a demandé au ministre de l’intérieur Bassam Mawlawi de préparer le budget nécessaire à l’organisation des élections afin qu’une ligne de crédit puisse être ouverte en temps et en heure.

Il a également demandé au ministre de fixer de nouvelles dates pour le scrutin.

Parallèlement, un recours pourrait être présenté conjointement par les Forces Libanaises, le parti Kataëb et certains députés dit du changement, comme l’a annoncé Samir Geagea ce mercredi. Celui-ci a également critiqué l’absence de financement nécessaire à l’organisation des élections, accusant “le gouvernement et les députés qui ont assisté à la session d’hier sont responsables du blocage des élections municipales” et rappelant que les droits de tirage spéciaux du FMI sont disponibles notamment pour les dépenses médicales.