Excédent de la balance des paiements à 6,437 milliards de dollars en 2024, contre 2,237 milliards de dollars en 2023

Le Liban a enregistré un excédent de la balance des paiements (BoP) de 6,437 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation significative par rapport à l’excédent de 2,237 milliards de dollars enregistré en 2023, selon les derniers rapports monétaires de la Banque du Liban (BDL). Cette évolution reflète une nette amélioration des flux financiers extérieurs du pays, en grande partie due à la hausse des actifs étrangers nets (NFA) de la BDL et des banques commerciales.

Méthodologie et nouvelles normes comptables

La BDL a compilé les données de décembre 2024 conformément aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI). L’approche adoptée suit les principes énoncés dans le “Sixth Edition of the Balance of Payments and International Investment Position Manual” (BPM6) et le “Monetary & Financial Statistics Manual & Compilation Guide” (MFSM-2016).

À compter de janvier 2024, la définition des actifs étrangers de la BDL a été modifiée par la décision du Conseil central de la BDL n°37/20/24 du 13 septembre 2024. Désormais, les actifs étrangers nets de la BDL incluent :

L’ or monétaire détenu par la BDL

détenu par la BDL Les titres étrangers non résidents détenus par la BDL

détenus par la BDL Les devises étrangères et dépôts auprès des banques correspondantes et des organisations internationales

En revanche, cette nouvelle méthodologie exclut :

Les obligations souveraines libanaises

Les prêts en devises étrangères de la BDL aux banques résidentes et aux institutions financières

Dynamique des actifs étrangers nets en 2024

L’évolution des actifs étrangers nets en 2024 met en lumière une hausse de 5,714 milliards de dollars des NFAs de la BDL, accompagnée d’une augmentation plus modérée de 723 millions de dollars des NFAs des banques commerciales.

Cependant, au mois de décembre 2024, une baisse a été enregistrée :

Les NFAs de la BDL ont diminué de 502,5 millions de dollars

ont diminué de Les NFAs des banques commerciales ont reculé de 289,9 millions de dollars

ont reculé de Ce qui a conduit à un déficit mensuel de 792,4 millions de dollars

Analyse des passifs et actifs des banques commerciales

Une analyse plus détaillée des NFAs des banques commerciales en décembre 2024 permet de mieux comprendre l’origine du déficit.

Évolution des passifs en décembre 2024

Les engagements envers le secteur financier non résident ont baissé de 11,24 millions de dollars , atteignant 2,51 milliards de dollars

ont baissé de , atteignant Les dépôts des clients non résidents ont diminué de 8,55 millions de dollars, pour s’établir à 20,91 milliards de dollars

Évolution des actifs en décembre 2024

Les créances sur le secteur financier non résident ont progressé de 339,9 millions de dollars , atteignant 4,69 milliards de dollars

ont progressé de , atteignant Les autres actifs étrangers ont diminué de 65,25 millions de dollars , pour s’établir à 2,5 milliards de dollars

ont diminué de , pour s’établir à Le portefeuille de titres non résidents a reculé de 6,8 millions de dollars , atteignant 805,1 millions de dollars

a reculé de , atteignant Les créances sur les clients non résidents ont chuté de 29,6 millions de dollars, s’établissant à 871,4 millions de dollars

Interprétation et tendances à surveiller

L’augmentation de l’excédent de la balance des paiements en 2024 s’explique principalement par la hausse de la valeur des actifs étrangers nets, en particulier grâce à la montée du prix de l’or monétaire détenu par la BDL. Cette dynamique montre un renforcement de la position extérieure du pays, malgré les tensions économiques et financières persistantes.

Toutefois, la baisse des NFAs en décembre 2024 illustre un phénomène de sortie de capitaux et une détérioration des engagements des banques commerciales vis-à-vis des non-résidents. Ce signal négatif doit être suivi de près, car il pourrait annoncer une pression accrue sur le secteur financier libanais en 2025.

Données chiffrées de la balance des paiements au 31 décembre 2024 (en millions de dollars)

Indicateurs Valeur 2024 Variation mensuelle décembre 2024 Excédent de la balance des paiements 6 437 -792,4 NFAs de la BDL +5 714 -502,5 NFAs des banques commerciales +723 -289,9 Engagements non résidents du secteur financier 2 510 -11,24 Dépôts des clients non résidents 20 910 -8,55 Créances sur le secteur financier non résident 4 690 +339,9 Autres actifs étrangers 2 500 -65,25 Portefeuille de titres non résidents 805,1 -6,8 Créances sur clients non résidents 871,4 -29,6

Acteurs clés et contexte international

Banque du Liban (BDL)

Institution monétaire centrale du Liban , responsable de la stabilité financière et du contrôle des réserves de devises

, responsable de la stabilité financière et du contrôle des réserves de devises Réserves en or (2024) : environ 286,8 tonnes (évaluées selon les cours de l’or)

environ (évaluées selon les cours de l’or) Réserves de change (2024) : environ 10,1 milliards de dollars

Fonds monétaire international (FMI)

Institution financière internationale , supervisant la stabilité économique mondiale

, supervisant la stabilité économique mondiale Rôle au Liban : surveille la politique monétaire, fournit des recommandations et soutient les réformes économiques

Tendances du marché de l’or

Hausse du prix de l’or en 2024 , renforçant les actifs de la BDL

, renforçant les actifs de la BDL Contexte géopolitique et économique incertain, stimulant l’investissement dans les valeurs refuges