Conflit Israël-Hezbollah : Joumblatt critique l’usage des armes et prône la diplomatie

Le leader druze Walid Joumblatt a affirmé que la situation politique et militaire au Liban a profondément changé, marquant la fin de l’ancienne équation qui prévalait dans le pays. Dans une interview accordée à l’agence russe Sputnik, il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies, notamment celles appelant au désarmement des groupes armés non étatiques.

Un tournant politique au Liban ?

Selon Walid Joumblatt, il n’y aura pas de retour en arrière et la présence de milices armées au Liban est désormais une chose du passé. Cette déclaration intervient alors que le Hezbollah continue de jouer un rôle militaire et politique majeur dans le pays, et que des pressions internationales s’intensifient pour limiter l’influence militaire de l’Iran via ses alliés libanais.

L’ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP) a souligné que le Liban devait évoluer vers une nouvelle phase où seul l’État détient l’autorité militaire, faisant écho aux revendications occidentales et arabes visant à renforcer le rôle de l’armée libanaise aux dépens des factions armées.

Le combat contre Israël ne doit pas justifier l’armement des factions

Joumblatt a tenu à préciser qu’il n’est pas opposé à une confrontation politique avec Israël, mais a estimé que l’usage des armes a eu des conséquences négatives, malgré les sacrifices majeurs consentis par le Hezbollah.

Cette déclaration marque une prise de distance nette avec le discours traditionnel du Hezbollah, qui justifie son arsenal par la nécessité de protéger le Liban contre Israël. Joumblatt laisse entendre que le coût des guerres et des tensions armées a été trop élevé pour la population libanaise, appelant à un modèle de confrontation basé sur la diplomatie et le droit international plutôt que sur la force militaire.

Un message clair contre l’ingérence iranienne

Le leader druze a également averti contre la mainmise de l’Iran sur une partie du Liban, déclarant que le pays ne peut pas être un simple outil au service de Téhéran.

Ces propos font directement écho aux critiques formulées par les États-Unis, la France et plusieurs pays arabes, qui accusent le Hezbollah d’être un relais de l’Iran au Liban et dans la région. Joumblatt semble ici se positionner en faveur d’un Liban indépendant de toute influence étrangère excessive, appelant à un équilibre entre souveraineté nationale et stabilité.

Les Libanais aspirent à la stabilité après des décennies de conflits

Après des années de guerres et de tensions internes, Walid Joumblatt estime que les Libanais ont le droit de vivre en paix et de sortir du cycle des conflits armés.

Ses déclarations rejoignent les aspirations d’une grande partie de la population libanaise, qui souffre de la crise économique, de la paralysie politique et de l’isolement diplomatique du pays. Beaucoup voient l’arsenal du Hezbollah et son rôle régional comme des obstacles à une normalisation avec les puissances occidentales et arabes.

Toutefois, le Hezbollah ne semble pas prêt à renoncer à son arsenal, et ses dirigeants réaffirment régulièrement que la résistance armée reste nécessaire tant qu’Israël représente une menace. Cette divergence entre une partie de la classe politique libanaise et le Hezbollah risque donc de creuser davantage les fractures internes du pays.