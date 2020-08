Le juge Fadi Sawwan a publié 2 nouveaux mandats d’arrêt, l’un contre le directeur par intérim de l’autorité portuaire, Hanna Farès, et l’autre à l’encontre de Nayla al Hajj, en charge de l’entretien du port de Beyrouth.

Cette dernière serait la responsable de l’équipe qui a mené des travaux de maintenance 3 jours avant l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020.

Pour l’heure, 25 personnes seraient actuellement détenues dans le cadre de l’enquête concernant cette explosion dont 19 actuellement sous les verrous. Parmi eux, le directeur du port de Beyrouth, Hassan Koraytem, ainsi que le directeur des services de la douane libanaise Badri Daher, tous 2 mis en examen par le juge d’instruction Fadi Sawwan, en charge de l’enquête, auxquels se rajoutent donc désormais Hanna Farès et Nayla al Hajj.

Le ministère de la santé indique que plus de 181 personnes sont décédées, plusieurs dizaines de personnes toujours portées disparues et plus de 7 000 personnes ont été blessées dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise. 300 000 personnes seraient également sans logement des suites de cette explosion.



La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium à l’intérieur d’un entrepôt du port de Beyrouth, saisies en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

Elle aurait ainsi causé un cratère de 110 mètres de long sur 43 mètres de profondeur, indique, le dimanche 9 août, une source sécuritaire citant les propos d’experts français présents sur place.

Les dégâts seraient estimés entre 10 milliards à 15 milliards de dollars.

